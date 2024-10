T.C. ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/203 Esas

Konu : İlanen Tebligat

İLAN

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı Ali DEMİREL ( T.C. Kimlik No: 21253988020), Mehmet'ten olma, Hasibe'den doğma, Dörtyol/ HATAY - 15/08/1971 doğumlu, Yeşilyurt Mah. 70378 Sk. No: 24 İç Kapı No: 1 Seyhan/ADANA adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı, NURAY YONTAR tarafından Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 9038 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/203 esas sayılı davası açılmış olup, davalı Ali DEMİREL'in yakalamasının bulunması ve mernis adresi olmadığından tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı Ali DEMİREL iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, 08/04/2025 günü saat 10:20'de Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02111570