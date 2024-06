2024 YILI RESMİ İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPTIRILARAK HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK HİZMET ALIM İŞİ

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması “Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.”A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.” “Aşağıdaki tabloda yer almayan iş kalemleri Kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına dahil edilmeyecektir. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Aşağıdaki tabloda yer alan iş kalemleri üzerinden 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sıra No İş Kalemi sıra no İş Kalemi Adı Puanı 1 1 MERCEDES 1843'E AİT PERİYODİK YAĞ - FİLTRE BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI 3 2 20 OTOKAR ATLAS'A AİT ORİJİNAL ŞANZUMAN DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 2 3 21 IVECO 100 E EUROCARGO'YA AİT ORİJİNAL DEFRANSİYEL DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 2 4 22 IVECO 100 E EUROCARGO'YA AİT ORİJİNAL ŞANZUMAN DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 2 5 19 OTOKAR ATLAS'A AİT ORİJİNAL DEFRANSİYEL DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 2 6 38 VOLVO EKSKAVATÖR EC210 BLC'YE AİT ANA HİDROLİK POMPA ORİJİNAL KOMPLE DEĞİŞTİRİLMESİ (İŞÇİLİK DAHİL) 2 7 7 FORD TRUCKS'A AİT PERİYODİK YAĞ - FİLTRE BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI 1 8 2 MERCEDES 1843'E AİT ZAMAN BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI 1 9 23 GREEN CAR LSV 2 ELEKTRİKLİ ZABITA ARACI KOMPLE AKÜ DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 1 10 112 315/70R22,5 TR01 (LASTİK) 1 11 111 315/80R22,5 TG88 (LASTİK) 1 12 42 VOLVO EKSKAVATÖR EC210 BLC'YE AİT PALET PABUCU (MONTAJ DAHİL) 1 13 126 MERCEDES SPRİNTER 315 CDI AMBULANS ORİJİNAL DEFRANSİYEL DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 1 14 6 MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) FREN DİSKİ ARKA TAKIM(MONTAJ DAHİL) 1 15 17 OTOKAR ATLAS'A AİT ARKA TAKIM KAMPANA (MONTAJ DAHİL) 1 16 108 TUZ APARATI EKİPMAN GENEL MEKANİK REVİZYON VE METAL BAKIM İŞÇİLİĞİ 1 17 5 MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) FREN DİSKİ ÖN TAKIM(MONTAJ DAHİL) 1 18 125 MERCEDES SPRİNTER 315 CDI AMBULANS ORİJİNAL ŞANZUMAN DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 1 19 28 TEMİZLİK ARAÇLARI ÜST YAPI BOŞALTMA KÜREĞİ TELESKOBU DEĞİŞTİRİLMESİ (MONTAJ DAHİL) 1 20 4 MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) ARKA TAKIM BALATA (MONTAJ DAHİL) 1 21 3 MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) ÖN TAKIM BALATA (MONTAJ DAHİL) 1 22 41 VOLVO EKSKAVATÖR EC210 BLC'YE AİT PALET ZİNCİRİ (MONTAJ DAHİL) 1 23 12 IVECO 100 E EUROCARGO'YA AİT PERİYODİK YAĞ VE FİLTRE BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI 1 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “ Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.