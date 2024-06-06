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2024 YILI RESMİ İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPTIRILARAK HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK HİZMET ALIM İŞİ
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI RESMİ İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPTIRILARAK HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/759945
1-İdarenin
a) Adı
:
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
MERKEZ MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:20 34245 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2124535070 - 2124535061
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
2024 YILI RESMİ İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPTIRILARAK HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
126 KALEM 2024 YILI RESMİ İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPTIRILARAK HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK HİZMET ALIM İŞİ
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
GAZİOSMANPAŞA
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 150(YüzElli) gündür
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
03.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İŞ MAKİNELERİ VE ARAÇLARIN TAMİR, BAKIM VE ONARIM (YEDEK PARÇA DAHİL) ÇALIŞIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK HER TÜRLÜ HİZMET ALIM İŞLERİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması “Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.”A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.” “Aşağıdaki tabloda yer almayan iş kalemleri Kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına dahil edilmeyecektir. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Aşağıdaki tabloda yer alan iş kalemleri üzerinden 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sıra No İş Kalemi sıra no İş Kalemi Adı Puanı 1 1 MERCEDES 1843'E AİT PERİYODİK YAĞ - FİLTRE BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI 3 2 20 OTOKAR ATLAS'A AİT ORİJİNAL ŞANZUMAN DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 2 3 21 IVECO 100 E EUROCARGO'YA AİT ORİJİNAL DEFRANSİYEL DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 2 4 22 IVECO 100 E EUROCARGO'YA AİT ORİJİNAL ŞANZUMAN DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 2 5 19 OTOKAR ATLAS'A AİT ORİJİNAL DEFRANSİYEL DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 2 6 38 VOLVO EKSKAVATÖR EC210 BLC'YE AİT ANA HİDROLİK POMPA ORİJİNAL KOMPLE DEĞİŞTİRİLMESİ (İŞÇİLİK DAHİL) 2 7 7 FORD TRUCKS'A AİT PERİYODİK YAĞ - FİLTRE BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI 1 8 2 MERCEDES 1843'E AİT ZAMAN BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI 1 9 23 GREEN CAR LSV 2 ELEKTRİKLİ ZABITA ARACI KOMPLE AKÜ DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 1 10 112 315/70R22,5 TR01 (LASTİK) 1 11 111 315/80R22,5 TG88 (LASTİK) 1 12 42 VOLVO EKSKAVATÖR EC210 BLC'YE AİT PALET PABUCU (MONTAJ DAHİL) 1 13 126 MERCEDES SPRİNTER 315 CDI AMBULANS ORİJİNAL DEFRANSİYEL DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 1 14 6 MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) FREN DİSKİ ARKA TAKIM(MONTAJ DAHİL) 1 15 17 OTOKAR ATLAS'A AİT ARKA TAKIM KAMPANA (MONTAJ DAHİL) 1 16 108 TUZ APARATI EKİPMAN GENEL MEKANİK REVİZYON VE METAL BAKIM İŞÇİLİĞİ 1 17 5 MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) FREN DİSKİ ÖN TAKIM(MONTAJ DAHİL) 1 18 125 MERCEDES SPRİNTER 315 CDI AMBULANS ORİJİNAL ŞANZUMAN DEĞİŞİMİ YAPILMASI (YETKİLİ SERVİS) 1 19 28 TEMİZLİK ARAÇLARI ÜST YAPI BOŞALTMA KÜREĞİ TELESKOBU DEĞİŞTİRİLMESİ (MONTAJ DAHİL) 1 20 4 MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) ARKA TAKIM BALATA (MONTAJ DAHİL) 1 21 3 MERCEDES 1843'E AİT (ORİJİNAL) ÖN TAKIM BALATA (MONTAJ DAHİL) 1 22 41 VOLVO EKSKAVATÖR EC210 BLC'YE AİT PALET ZİNCİRİ (MONTAJ DAHİL) 1 23 12 IVECO 100 E EUROCARGO'YA AİT PERİYODİK YAĞ VE FİLTRE BAKIMI (YETKİLİ SERVİS) YAPILMASI 1 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “ Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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