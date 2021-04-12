Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklaması

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de orucu niyetliyken unutularak bir şeyler yiyip içmek... Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri'nin açıklaması ise şu şekilde...

Unutarak yemek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).