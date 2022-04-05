Oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer? Oruçluyken baş ağrısından korunmanın yolları

Haberin Devamı

Ramazan ayı ile birlikte değişen alışkanlıklar baş ağrısını tetikleyebilir. Bu nedenle günlük yaşamda olumsuz etkileniyor. Peki oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer? Oruçluyken baş ağrısına iyi gelebilecek yöntemleri sizin için sıraladık.

Oruçluyken baş ağrısı neden olur?

Oruca bağlı kan şekeri düşmesi, yaygın bir baş ağrısı tetikleyicisidir. Oruç öncesi bol şekerli gıda tüketimi, kan şekerinde önce ani bir yükselme, sonra da düşme yaratır. Bu da baş ağrısına sebep olur.

Oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer?

Yanlış beslenme, oruçluyken baş ağrısını tetikleyebilir. Buna neden olabilecek besinlerden uzak durulmalı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca kafeinli tüketilmemesinde de fayda var.

Baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasında kalan eklem noktalarına hafifçe bastırarak ağrının kaynağını bulmaya çalışın.

Haberin Devamı

Boyun ve omuz hareket ettirerek ufak egzersizler yapın.

Migren kaynaklı baş ağrısında ışığa hassasiyet artacağından karanlık bir odada dinlenmeyi tercih edin.

Kapalı mekanlarda uzun süre kalmak da baş ağrısına neden olabilir. Bu yüzden hafif veya orta şiddetli ağrılarda açık havada olunmalı. Bununla birlikte nefes egzersizleri de baş ağrısını geçirmede yardımcı olabilir.

Uyumak, gözleri dinlendirmek de faydalı olacaktır.