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Oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer? Oruçluyken baş ağrısından korunmanın yolları

#Ramazan#Oruçluyken Baş Ağrısı Nasıl Geçer?#Oruç
Oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer Oruçluyken baş ağrısından korunmanın yolları

Ramazan ayında beslenme alışkanlıkları değişiyor. Bu da bazı rahatsızlıkları tetikleyebilir. Baş ağrısı ve migren de oruçluyken karşılaşılan durumlardan. Oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer ve ilaçsız olarak baş ağrısından kurtulmanın yolları da araştırılıyor. İşte oruçluyken baş ağrısından korunmanın yolları...

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Ramazan ayı ile birlikte değişen alışkanlıklar baş ağrısını tetikleyebilir. Bu nedenle günlük yaşamda olumsuz etkileniyor. Peki oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer? Oruçluyken baş ağrısına iyi gelebilecek yöntemleri sizin için sıraladık.

Oruçluyken baş ağrısı neden olur?

Oruca bağlı kan şekeri düşmesi, yaygın bir baş ağrısı tetikleyicisidir. Oruç öncesi bol şekerli gıda tüketimi, kan şekerinde önce ani bir yükselme, sonra da düşme yaratır. Bu da baş ağrısına sebep olur.

Oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer?

Yanlış beslenme, oruçluyken baş ağrısını tetikleyebilir. Buna neden olabilecek besinlerden uzak durulmalı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca kafeinli tüketilmemesinde de fayda var.

Baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasında kalan eklem noktalarına hafifçe bastırarak ağrının kaynağını bulmaya çalışın.

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Boyun ve omuz hareket ettirerek ufak egzersizler yapın.

Migren kaynaklı baş ağrısında ışığa hassasiyet artacağından karanlık bir odada dinlenmeyi tercih edin.

Kapalı mekanlarda uzun süre kalmak da baş ağrısına neden olabilir. Bu yüzden hafif veya orta şiddetli ağrılarda açık havada olunmalı. Bununla birlikte nefes egzersizleri de baş ağrısını geçirmede yardımcı olabilir.

Uyumak, gözleri dinlendirmek de faydalı olacaktır.

 

 

 

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#Ramazan#Oruçluyken Baş Ağrısı Nasıl Geçer?#Oruç

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