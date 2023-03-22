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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahur yemeğinin dindeki önemi...

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Niyet etmeden oruç tutulur mu Sahur yemeğinin dindeki önemi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 17:48

Milyonlarca kişi ilk sahurla beraber Ramazan ayı oruç ibadetlerine başladı. Ramazan ayında orucu bozan şeyler oruç ibadetlerini ihya eden Müslüman alemi tarafından titizlikte araştırılıyor. Bunlardan biri de oruca niyet etmek ile ilgili konular oldu. Gece sahura kalkamayan ya da niyet etmeyi unutan vatandaşlar, niyet etmeden olur tutulur mu merak ediyorlar. Peki, oruca ne zaman, nasıl niyet edilir? Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir? Diyanet bilgisi haberimizde...

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Orucu bozan durumlar Diyanet resmi internet sayfasında paylaşıldı. Oruç tutarken ince ayrıntısına kadar gerekli şeyleri yerine getirmek isteyen vatandaşlar, oruca niyet etmek ile ilgili soruları gündeme getirdi. Peki, oruca ne zaman, nasıl niyet edilir? Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir? İşte mezheplere göre oruca niyet etmek ile ilgili Diyanet yanıtı...

ORUCA NE ZAMAN, NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

Niyet etmeden oruç tutulur mu Sahur yemeğinin dindeki önemi...

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

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Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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