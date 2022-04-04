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Niğde iftar vakti: Niğde'de iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur ve iftar saati

#İftar#Sahur#İmsak
Niğde iftar vakti: Niğdede iftar ve akşam ezanı saat kaçta İşte sahur ve iftar saati

Niğde iftar vakti ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ramazan ayında her yıl farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Müslümanlar bu tarihte imsak ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Peki, Niğde'de iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre iftar ve sahur saatleri...

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Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan'a Niğde'de giren vatandaşların internette iftar saati aramaları hız kazandı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Niğde'de iftar vakitlerini kontrol etmek için 2021 Ramazan imsakiyesi aramasında bulunuyorlar. İşte 4 Nisan 2022 Niğde iftar saati...

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Niğde'nin iftar saati bugün 19:13 olarak açıklandı. Bu saatte akşam ezanı okunacak ve oruçlar açılacak.

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN (SAHUR)

Niğde'de imsak vakti 04:50 olarak açıklandı.

NİĞDE 10 GÜNLÜK İMSAKİYE

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:5606:1912:5016:2419:1120:29*
203.04.202204:5406:1712:5016:2419:1220:30
304.04.202204:5206:1612:4916:2419:1320:31
405.04.202204:5006:1412:4916:2419:1420:32
506.04.202204:4906:1312:4916:2519:1520:33
607.04.202204:4706:1112:4916:2519:1620:35
708.04.202204:4506:1012:4816:2519:1720:36
809.04.202204:4406:0812:4816:2619:1820:37
910.04.202204:4206:0712:4816:2619:1920:38
1011.04.202204:4006:0512:4716:2619:2020:39
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