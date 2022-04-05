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Küfür etmek orucu bozar mı, küfür edince oruç bozulur mu? Diyanet yanıtladı

#Küfür Etmek Orucu Bozar Mı#Küfür Edince Oruç Bozulur Mu#Diyanet
Küfür etmek orucu bozar mı, küfür edince oruç bozulur mu Diyanet yanıtladı

Oruçluyken hassas durumlardan sakınan vatandaşlar, gün içerisinde kötü söz söylemenin orucu nasıl etkilediği konusunda araştırmalarda bulunuyorlar. Trafikte ya da başka bir konumda kendini tutamayıp küfür etmek gibi, orucun da verdiği etkiyle istenmeyen davranışlarda bulunulabiliyor. Peki, küfür etmek orucu bozar mı, küfür edince oruç bozulur mu? Diyanet, oruçluyken kötü söz söylemenin oruca etkisini açıkladı.

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Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Peki, gün içerisinde farkında olmadan da olsa kullandığımız küfür ya da kötü söz orucu bozar mı? Küfür edince oruç bozulur mu? İşte, Diyanet yanıtı...

KÜFÜR ETMEK ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, "Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8).

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Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir."

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ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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