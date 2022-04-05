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Ramazan ayında oruç tutarken bazı hasssasiyet gerektiren orucu bozan durumlar araştırılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de sahurda ne zamana kadar yenilip içileceği konusu oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Sahurda ezan okunurken su içilir mi, ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı!

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

İMSAK NEDİR?

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Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)