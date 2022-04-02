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Ağız ve burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet bilgisi ile orucu bozan durumlar

#Ağız Spreyi Orucu Bozar Mı#Diyanet#Ramazan
Ağız ve burun spreyi orucu bozar mı Diyanet bilgisi ile orucu bozan durumlar

Ramazan’ın gelmesiyle birlikte, oruç tutmak isteyenlerin rahatsız olduğu durumlardan biri de ağız kokusu. Ağız kokusuna çözüm getirmek için kullanılan ağız spreyi orucu bozar mı merak konusu oldu. Bunun yanı sıra burun spreyi kullanmak zorunda kalan vatandaşlar da burun sğreyi orucu bozar mı araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması...

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Orucu bozan durumlar, oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların gün içerisinde sorguladığı konular içerisinde yer alıyor. Bunlardan biri de ağız kokusu ya da hastalık nedeniyle ağız ve buruna sıkılan spreyler oldu. Peki, ağız ve burun spreyi orucu bozar mı? İşte Diyanet'in cevabı...

Ağız ve burun spreyi orucu bozar mı Diyanet bilgisi ile orucu bozan durumlar

AĞIZ VE BURUN SPREYİ ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

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ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

 

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#Ağız Spreyi Orucu Bozar Mı#Diyanet#Ramazan

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