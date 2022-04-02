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Sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi? Diyanet yanıtladı!

#Ramazan#Sakız Çiğnemek Orucu Bozar Mı#Diyanet
Sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi Diyanet yanıtladı

Ramazan ayında gün içerisinde uzun süre aç ve susuz kalmak ağız kokusunun oluşmasına neden olabilir. Bu gibi sorunlara çeşitli yöntemlerle çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, oruçluyken sakız çiğnenir mi merak ediyorlar. Peki, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İşte, Diyanet bilgisi...

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Sakız çiğnemek, yenilen bir şey olmadığından oruçluyken yapılabilen eylemler arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Ağız kokusunu önlemek için uygulanan yöntemlerin başında gelen sakız çiğnemek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi ile haberimizde...

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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#Ramazan#Sakız Çiğnemek Orucu Bozar Mı#Diyanet

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