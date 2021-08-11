GUILTY GEAR -STRIVE sistem Gereksinimleri, Rehber ve Detaylı İnceleme

Guilty Gear Strive'ın kadrosu, tamamen farklı dövüş stillerine sahip karakterler içermektedir.

Guilty Gear Strive Hakkında

Bir dizi heyecan verici fragman, birkaç iyi karşılanan beta ve birkaç gecikmeden sonra, Arc System Works'ün önde gelen anime dövüş oyunu serisinin son bölümü Guilty Gear Strive, hayranlar için oldukça dikkat çekici bir seri haline geldi. Guilty Gear Strive başarılı bir lansmanla piyasaya çıktı. 2D dövüş oyunu sevk edilen oyun üç yüz bin birimi aştı. Dijital alımlar hesaba katıldığında satış sayısı oldukça yüksektir.

Guilty Gear Strive Minimum Sistem Gereksinimleri

Guilty Gear Strive minimum sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 8/10 (64-bit OS required)

İşlemci: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3450, 3.10 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible soundcard or onboard chipset

Guilty Gear Strive önerilen sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 8/10 (64-bit OS required)

İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.40 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible soundcard or onboard chipset

Guilty Gear Strive Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları

Guilty Gear, dövüş oyunlarının Doom'a eşdeğer olduğu düşünülebilir. Kazanmanın anahtarı genellikle liberal harekette yatmaktadır. Hareket halinde kalırsanız karışıklıklar ve baskı ile rakibinizin bir adım önünde olabilirsiniz. Tabii ki, hareket halinde kalmanın ne yaptığını bilmeyenler için pek bir faydası olmayacaktır. Ancak Guilty Gear, bunlarla dolu bir türde özellikle karmaşık bir oyun serisi olarak her zaman bir üne sahip olmuştur, bu nedenle birçok oyun öğesinde ustalaşmaya dalmak biraz göz korkutucu olabilir.

Strive, tepkilerinizi ve stratejilerinizi birçok farklı durumda test etmeyi amaçlayan bir görev moduyla birlikte viteslerinizi değiştirmek için inanılmaz derecede kapsamlı bir eğitim moduna sahiptir. Her ikisi de, kendilerini dövüş oyunu ustalarına dönüştürmek isteyen düğme ustaları için bir zorunluluktur. Savunma, Guilty Gear Strive'ın oyunu öğrenirken öncelik verilmesi gereken en iyi yönlerinden biridir. Strive'ın karakterlerinin sahip olduğu inanılmaz derecede yüksek hasarla, bunun mümkün olduğunca az olduğundan emin olmak isteyeceksiniz. Ne zaman yüksek blok, ne zaman alçak blok ve ne zaman karşı saldırı yapılacağını öğrenmek, uzun kombinasyonlardan ve gösterişli süper hareketlerden çok daha önemli becerilerdir.

Çıkışta 15 farklı karakterden oluşan bir listeyle, her birini düzenli olarak kullanmak isteyebilirsiniz, ancak bu, başlarken en iyi fikir olmayabilir. Dizi yönetmeni Daisuke Ishiwatari, birbirinden tamamen farklı oynayan karakterler yaratma konusunda bir yeteneğe sahip, bu nedenle her birinin benzersiz stilini öğrenmeye çalışırsanız, oyunun temel özelliklerini öğrenmeyi riske atacaksınız. bu yüzden tek bir karakter üzerinde ustalaşmak önemlidir.

Guilty Gear Strive Detaylı İnceleme

Yeni oyuncular yolculuklarına Guilty Gear Strive'daki bir eğitimle başlar ve ardından zemin yerleştirme için bir sıralama maçı yapar. Eğitim, oyuncuları minimal mekanik ve saldırı düğmelerinin kullanımı konusunda yönlendirecektir. Her saldırı hız ve güce göre değişir. Birbirlerinden nasıl birleştiklerini öğrenmek daha sonra önemli olacaktır. Bununla birlikte, öğretici, çok temel olduğu için bu gerçeği ayrıntılandırmayacaktır. Arc System Works, sıradan izleyiciler için giriş engelinin minimum düzeyde olmasını istedi. Eğitim ve sıralama eşleşmesinden sonra oyuncular, oyunun sıralama sisteminin on katı arasında herhangi bir yere yerleştirilir.

Roman Cancel veya kısaca “RC”, Guilty Gear'a özgü bir mekaniktir. Her kullanımda Tension Meter'ın yarısını kullanırken saldırı ve savunma seçenekleri sunar. Farklı Roma İptalleri sayısız sonuca yol açar. Sarı RC, rakibin acele hücumunu şaşırtmanın harika bir yoludur ve oyunculara gelgitleri tersine çevirmeleri veya baskıdan kurtulmaları için bir dakika verir. Engellemeye bir alternatif “Kusursuz Savunma”dır. Bu, bloke ederek iki saldırı düğmesini basılı tutarak elde edilir. Karakterinizin etrafında bir kalkan belirecek, çip hasarını azaltacak ve her blokta rakibinizi sizden biraz daha uzağa itecektir. Kusursuz Savunma, Gerilim Ölçer'i kaynak olarak kullanır.

Gerilim Ölçer agresif eylemleri ödüllendirir. Buna saldırmak da dahildir. Üstler, yüksekler ve alçaklar arasında saldırı şeklinizi değiştirmek, oyuncuların rakibin savunmasını kırmalarına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, bu, Red RC'ler dahil edildiğinde daha fazla hasar çıkışına yol açacaktır. Kırmızı RC, bir saldırı rakibe bağlandığında, blok yapıp yapmadığında ve toz hariç üç saldırı düğmesini bir arada tuttuğunda gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak, oyunculara RC olmadan işe yaramayacak yollarla kombolarını genişletme yeteneği verilir. Örneğin, özel bir hamle yaparsınız, ardından bir aşırı hız (süper hamle) oluşturmak için Kırmızı RC'yi kullanırsınız.