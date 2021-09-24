Draw Climber Oyunu Oyna

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Draw Climber oyunu oldukça basit bir şekilde oynanabilen bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda size gösterilen şekilde çizgileri çizmeli ve yarışlarda birinci olmalısınız. Hatalı şekilde çizimler yaptığınızda yarışmadaki engelleri daha zor geçeceğiniz için birinci olmanız zorlaşacaktır.

Draw Climber Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Oyunun yüklenmesi tamamlandıktan sonra Play butonuna tıkladıktan sonra oyuna başlıyorsunuz. Size gösterildiği şekilde çizimi gerçekleştirdikten sonra yarış başlıyor ve bitişe birinci olarak varmanız durumunda sonraki etaba geçiş yapabiliyorsunuz.

Draw Climber Telefonda Nasıl Oynanır?

Telefonunuzun dokunmatik ekranı üzerinden ekrana basılı tutarak şekilleri çizebilir ve oyunu dokunmatik ekranı üzerinden oynayabilirsiniz.