Death Stranding İndir Ve Oyna - Death Stranding Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Death Stranding, 14 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan bir video oyunu olarak bilinmektedir. Death Stranding, PlayStation 4 oyun konsolu için tasarlanmış bir oyundur. Ancak pc donanımları ve uygun olan ve sistem gereksinimleri bulunan kişilerin pc üzerinden de Death Stranding video oyununu oynamaları mümkün olmaktadır.

Death Stranding Hakkında

Death Stranding oyunu yakın bir gelecekte geçmektedir. Ancak oyunun içerisinde bulunduğu zaman dilimi kıyametten sonraki bir dünya düzenini anlatmaktadır. Dünyada gerçekleşen bir kıyamet veya büyük bir yıkım sonrasında hayat mücadelesi içerisinde bulunan insanların hayat hikayesine eşlik edilmektedir. Death Stranding grafikleriyle oldukça fazla dikkat çeken bir oyun olarak adından fazlaca söz ettirmiştir. Oyundaki ana karakterin ismi ise Sam Bridges olarak bilinmektedir.

Oyundaki ana karakter, dağılan ve bozulan dünya düzenini tekrar düzeltmek ve kalıntıları da bir araya getirmek için çalışmaktadır. Death Stranding oyununun ana karakterinin dokunma fobisi olduğu da bilgiler arasında yer almaktadır. Death Stranding oyunun kilit noktası ise timefall olarak ifade edilebilir. Timefall, bir yağmur olarak bilinmektedir. Ancak bu yağmurun canlıların bozunma sürecini hızlandırdığı bilinmektedir.

Death Stranding Minimum Sistem Gereksinimleri

Pc' de Death Stranding oynamak isteyen kişiler tarafından minimum sistem gereksinimlerinin bilinmesi gerekmektedir. Oyunda tamamen değişen bir dünya düzenine karşı duran kişilerin hikayesi anlatılmaktadır. Oyunun oynanabilmesi için minimum düzeyde işletim sisteminin windows 10 olması gerekmektedir. İşlemcinin ise Intel® Core™ i5-3470 or AMD Ryzen™ 3 1200 olması gerekmektedir. Bellek olarak ise 8 GB ram kullanılması gerekmektedir.

Minimum düzeyde ekran kartının ise GeForce GTX 1050 3 GB or AMD Radeon™ RX 560 4 GB olması gerekmektedir. DirectX: Sürüm 12 olması gerekir. Bilgisayarda 80 GB depolama alanı bulunması gerekir. DirectX compatible ses kartı kullanılması gerekir. İlave Notlar: AVX yönerge kümesi gereklidir. Death Stranding oyununu pc ye kurmak için sistem gereksinimleri minimum bu düzeyde olmalıdır.

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Death Stranding Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları

Death Stranding video oyunun içerisinde sürekli olarak savaşmanız gereken iki farklı düşman bulunmaktadır. Bu düşmanlar ise hayaletler ve teröristler olarak ifade edilebilir. Oyuna ilk başladığınız da öncelikle bilmeniz gerekir ki sizin oyun içerisinde oldukça bol bir zamanınız bulunmaktadır. Bir yerden bir yere giderken acele etmenize gerek yoktur. Çünkü önemli olan elinizdeki kargoyu ulaştırmaktadır. Ne kadar erken veya geç teslim ettiğinizin ise bir önemi bulunmamaktadır.

Oyunda dikkat etmeniz gereken unsurlardan birisi de karakterin kilosu olarak ifade edilebilir. Panel üzerinden kargo ağırlığını ve karakterin ağırlığını takip etmeniz gerekmektedir. Kilonuzun taşıma kapasitesi ile gereken oranı koruması ise oldukça önemlidir. Oyunda önceliğiniz elinizde bulunan kargoyu teslim etmek olmalıdır. Bu aşamada karşınıza çıkacak olan düşmanlarla da kapışmanız gerekebilir. Oyun sırasında yanınızda gereksiz eşyaları taşımaktan kaçının. Karşınıza çıkabilecek güvenli yolları da değerlendirerek paketin en kısa zamanda ulaşmasını sağlamak mümkün olmaktadır.

Death Stranding Detaylı İnceleme

Death Stranding oyununu her oynadığınız da kargo teslimatını yapmanız daha kolay bir hale gelecektir. Oyunu oynamaya başlamadan önce oyunun senaryosu hakkında bilgi sahibi olmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Death Stranding, üçüncü tekil şahıs bir aksiyon oyunu olarak bilinmektedir. Oyun açık dünya olarak bilinmekte olan yeni bir düzene sahiptir. Oyunun hikayesi ise olay örgüsüne bağlı olarak birbirine bağlı sistemler dahilinde ilerlemektedir. Oyun sırasında oyuncu öldüğü zaman ise su altı dünyası tarzında bir arafa gidecektir.

Oyunda öldükten sonra karakter tekrar canlanabilmektedir. Ancak birçok oyunda olduğu gibi karakter ölmeden önceki zamanda değil de öldükten sonraki zamanda tekrar gelmektedir. Yani karakterin ölümüne sebep olan olaylar da karakter oyuna geri döndüğü zaman hala varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Oyunun bonus olarak Türkçe dil desteğinin de olduğu bilinmektedir. Death Stranding oyununu oynamayı düşünen kişiler öncesinde oyunun hikayesiyle ilgili olarak bilgi edinmelidir.