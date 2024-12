Uluslararası Kozmetik Kongresi 16-18 Aralık’ta Antalya’da yapılacak

Haberin Devamı

KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan kongre ile ilgili yaptığı açıklamada, “Her geçen yıl üzerine daha çok ne katabiliriz? düşüncesi ile yoğun emek sarf ettiğimiz kongremizde oturumların yanı sıra eş zamanlı düzenlediğimiz workshoplar da büyük ilgili görüyor. Bu yıl workshop salonlarında: Doğanın büyüsüyle harmanlanan kokular, kokunu keşfet atölyeleri, Duyusal Hikayeler: kozmetik ve tatların buluşması, sürdürülebilir hayata merhaba, biyoteknolojik dönüşüm ve doğal aktifler, bitki kök hücrelerinin ve eksozomların sinerjik etkileri vb çok yönlü ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.

Kozmetik firmaları çevresel bir bilinç ile atıklarını azaltarak, karbon ayak izini sıfırlamak adına yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu bilincin bir yansıması olarak geri dönüşüm ve ileri dönüşüm kozmetik sektörünün bir parçası halini almaya başladı. Bu kapsamda 8. Uluslararası Kozmetik Kongresi’nde düzenlenecek Upcycle Proje Yarışması’yla bu bilince dikkat çekilecek ve katılımcılarla birlikte kozmetik atıklarından geri dönüştürülen ürünlerin değerlendirmesi yapılacak” ifadelerini kullandı.

Ana teması "Biyoteknolojinin Kozmetik Sektöründeki Etkisi" olan kongrenin açılış konuşmaları; TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı Mehmet Hakan Fırat, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Avni Dilber, ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Altuntaş, KÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kahrıman, KÜAD Kongre Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Arslan tarafından yapılacak.

Prof. Dr. Sinan Canan’ın Keynote Speaker olarak ilk gün sahne alacağı kongrede ilk oturum; Kozmetikte Yeniçağ: Biyoteknolojik Güzellik konusu ile başlayacak. Prof.Dr. Ender Suvacı’nın moderatörlüğünü yapacağı oturumda; Biyofarmasötik Teknoloji ve Biyoanaliz Grubu Araştırma Grup Lideri Prof. Dr. Hülya Ayar Kayalı “Biyoteknolojik İnovasyonların Kozmetik Ürünlere Entegrasyonu”, Barbara Brockway Consulting Ceo, Society Of Cosmetic Scientists Geçmiş Başkan Dr. Barbara Brockway “Gelecekte Oluşabilecek Etkilere Dayanıklı Kozmetikler ve Sürdürülebilirlik: Biyoteknoloji Avantajı”, IPSOS Türkiye Kıdemli Müşteri Direktörü Yasemin Mutlulu “Küresel Trendler: ESG, Sürdürülebilirlik Ekseninde Tüketici Davranışları ve Kozmetik” konuları değerlendirilecek.

KÜAD Başkan Yardımcısı Serdar Mutaf moderatörlüğünde gerçekleştirilecek KÜAD Talks Stage konukları; Google Türkiye Seyahat ve Hızlı Tüketim Ürünleri Sektör Lideri Selin Orçunus, TikTok Türkiye & Orta ve Güney Asya Genel Müdürü Barış Aldanmaz dijital Stratejileri üzerine sohbet gerçekleştirecek.

Bu arada kongre fuaye alanında oluşturulan özel alanda kozmetik sektörüne dair son teknolojiler sergilenecek. Böylelikle katılımcılar global arenadaki son yenilikleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Kongrenin ikinci günü KÜAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu moderatörlüğünde düzenlenecek “Biyoteknolojinin güzelliğe hoş geldin partisi” oturumunun konuşmacıları; Almanya Basf, Aktif Bileşenler İş Geliştirme Direktörü, Dr. Torsten Clarius “Aktif Bileşenlerin İnovasyonunda Biyoteknoloji”, Portekiz Labfit, Kurucu Ortak Rita Palmeria de Oliveira “Biyoteknolojik Ürünler için Ambalajlama ve İnovasyon”, Almanya Smyrise, Mikro-Protection Teknik Yönetici EAME, Bernd Heinken Modern Kişisel Bakım ve Güzellik Ürünleri İçin Geliştirilmiş Çok Fonksiyonel Ürünler konusunda sunum yapacak.

Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Pazarlama 6.0: Pazarlamada Gelecek oturumu konuşmacıları; Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan ÇOKAYGİL “Global’de e-ihracat “, Kaya Danışmanlık Ex Sephora, Microsoft, Turkcell, Petrol Ofisi, PwC Ayça KAYA “Marka, Strateji, Lüks, Perakende, Kozmetik” TikTok Türkiye Orta & Güney Asya Marka Çözümleri Grup Lideri, Cihan ÖZTÜRK “Dijital İçerik Üretim ve Tüketiminin Geleceği” başlıklarında deneyimlerini aktaracak.

KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Konca moderatörlüğünde yapılacak Bütüncül Markalaşma oturumu konuşmacıları; The Estée Lauder Companies Türkiye Pazarlama İletişimi Grup Müdürü Papatya KARADEDE, “Kozmetikte Trendler & Influencer Pazarlamasının Etkisi” , 3pmetricks Yönetici Ortak Mert GÜLLER “Kozmetik Sektöründe Sürdürülebilirliğin Markalaşmaya Etkisi”, Askıda Ne Var Genel Müdürü Sanem yıldız “Marka Değeri Yaratmada 10 Adımlı Stratejik Pazarlama Planı” konularında araştırmalarını sunacak.

KÜAD Başkan Yardımcısı Belgin Sile moderatörlüğünde “ Kozmetik Regülasyonlarına Global Bakış: Güncel Durum ve Gelecek “ konusunda TİTCK özel oturumu gerçekleştirilecek. Kongrenin ikinci günü kapanışı Innovation Zone & Upcycle Proje Yarışması Ödül Töreni ile yapılacak.

Kongrede son gün Biyoteknoloji ve Güvenli Formülasyon oturumu ile başlayacak. Oturumun moderatörlüğünü Doç.Dr. Göktürk Avşar yaparken; Localvore Biyoteknoloji Kurucusu Can Kayacılar “Tarımdan Dermokozmetiğe Giden Yolda Biyoteknoloji” , PentaVerse A.Ş., DropTisssue Biotechnologies Inc. (Kanada) & Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) - Bilkent Üniversitesi Doç. Dr. Gürkan Yeşilöz “Mikroakışkan Sistemlerden Biyomalzemelere: Kozmetik Biliminin Geleceğini Şekillendiren Mühendislik Yenilikler “,Active Bioworks Kurucu Ortak Can Garipoğlu Trash2Treasure: Biyoteknolojik Yöntemlerle Gül Posasından Anti-Aging Aktife