Üç kadın şair üç beste: ‘Kadının Sözü Var’

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gedik Sanat, İstanbul Gedik Üniversitesi ile birlikte kadınların ifade biçimlerini, kendini gerçekleştiren lider kadınları ve koro kültürünün bu çerçevedeki rolünü ortaya çıkaran ‘Kadının Sözü Var’ projesine geçen yıl kasım ayında imza atmıştı. Kasım ayı boyunca dijital platformlarda birçok alanda uzman konuklarla zenginleşen proje için bestelenmiş üç eser pandemi koşulları sebebiyle seslendirilememişti. Üç kadın şairimizin dizelerini besteleyen üç bestecimizin koro eserleri, 28-29-30 Haziran tarihlerinde Gedik Sanat Youtube kanalından yayınlanacak.

DÜNYA PRÖMİYERİ YAPACAK

Gedik Sanat tarafından sipariş edilen Koro eserleriyle projede; Ayten Mutlu’nun “Telefonda“ adlı şiirini Oğuzhan Balcı, Didem Madak’ın “Ay Işıl’a Sığışmıştı” adlı şiirini Enver Yalçın Özdiker ve Gonca Özmen’in “Belki Sessiz” adlı şiirini Mesruh Savaş besteledi. 28 - 29 - 30 Haziran tarihlerinde saat 21.00’da üç seans halinde bu eserlerin dünya prömiyerlerini, 10. J. Brahms ve 8. R.Schumann Koro Yarışmalarından iki altın madalya alan Türkiye’nin ilk ve tek kadın korosu Sirene yorumuyla izleyeceksiniz.

* Oğuzhan Balcı “Telefonda“ Şair: Ayten Mutlu/ 28 Haziran 2021 Pazartesi saat 21:00

* Enver Yalçın Özdiker “Ay Işıl’a Sığışmıştı” Şair: Didem Madak/ 29 Haziran 2021 Salı saat 21:00

* Mesruh Savaş “Belki Sessiz” Şair: Gonca Özmen/ 30 Haziran 2021 Çarşamba saat 21:00 Gedik Sanat Youtube Kanalı

“FABRİKADA KORO” DEVAM EDİYOR

8 Kasım 2018 tarihinde Gedik Sanat, ilk etkinliğini “Fabrikada Koro” başlığıyla Roboweld Robot Eğitim ve Araştırma Alanı’nda gerçekleştirmişti. Sanayinin üretim alanlarında sanatsal üretimleri sergileyen ve çağdaş sanatların örneklerini sanatseverlerle paylaşan oluşum, “Kadının Sözü Var” projesiyle de “Fabrikada Koro” başlığını devam ettiriyor. Gedik Kaynak üretim alanlarında çekimleri gerçekleştirilecek yeni proje, sanatseverlere alışılmışın dışında görsel ve işitsel bir tecrübe vaat ediyor.