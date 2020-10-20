Patara’da ‘yılan figürlü sunak’ bulundu

Likya Birliği'nin başkenti Patara’da, Roma hamamı ve surların bitiştiği bölgede yapılan kazılarda yılan figürlü sunağa rastlandı. Bulunduğu yerden çıkartılarak kazı evinin bahçesine konulan sunak, restorasyon çalışmasının ardından Demre Müzesi'nde sergilenecek.

Antalya Bilim Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçak, sunağın üzerinde büyük bir yılan figürünün bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi. Koçak, “Bu aslında mezar kültürüne ait bir mobilya. Patara'da ilk kez yılan figürlü sunak bulduk. Benzerleri Muğla'daki bazı antik kentlerde de bulundu. Patara'da ise başka bir örneği yok. Bu sunak Patara'nın dışarıyla kurduğu ilişkileri gösteriyor" dedi.