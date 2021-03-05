Masallara güncel yorum

Taş Çorbası

Judith Malika Liberman’ın geleneksel masalları yeniden yorumladığı ve ‘Önce Hayal’ ile başlayan ‘Şarkılı Masallar’ serisi ‘Taş Çorbası’ ile devam ediyor. Bahçelerinden bereket taşan bir köye yolu düşen gezginin öyküsü, paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini hatırlatıyor.

Köy deyince aklımıza ilk gelenlerdendir imece ve misafirperverlik kavramları. Köylerde evlerin kapıları kilitli olmadığı sürece içeriden olduğu gibi dışarıdan da açılır. Bilge gezginin geldiği köyde ise kapılar yabancılara olduğu gibi birbirlerine de kapalı, herkesin aşı kendine yetecek kadar, bahçeleri kalın duvarlarla çevrili, sokakları ıssız.

Gezgin, bir tas çorba istediği evden yemek kokuları geldiği halde geri çevrilince anlıyor ki bu köy paylaşmayan köy. O da ne yapsın, “Madem yemeğiniz yok, öyleyse ben sizi soframa davet edeyim” diyor ve heybesinden bir taş çıkararak gezginlere özgü taş çorbası yapacağını söylüyor.

Meydana kazanı kurup suyu kaynatıyor, içine taşı atıyor. Çorba piştikçe köylüler birer ikişer gezginin etrafını sarıyor. Çorbanın nefis kokusuyla birlikte köye yardımlaşmanın, beraberliğin, dayanışmanın mutluluğu yayılıyor. “Taş çorbası nasıl kokar, sihirli mi?” derseniz, evet, ama bildiğiniz türden sihir değil. Merak edenler gezginin sofrasına buyursun.



TAŞ ÇORBASI

Judith Malika Liberman

Resimleyen: Zeynep Özatalay

Redhouse Kidz, 2021

40 sayfa, 28 TL.

CİNSİYETÇİLİĞİN ŞİFRELERİ



Tarih kadınlar ev hanımlığı, annelik, gNüzel görünmek, iyi eş olmak dışında neye el atsa o mesleğin erkeklerin işi olduğuna dair cinsiyetçi cevaplarla ama bir o kadar da o cevapların üstüne basa basa geçip hayallerine uzanan kadınlar ve kız çocuklarıyla dolu. Mücadele ettiği zihniyetin ipliğini pazara çıkaran ‘Korsan Kız Daniela’, cinsiyetçiliğin şifrelerini barındıran eğlenceli kurgusuyla bütün o kız çocuklarının selamını getiriyor ve “Senden olmaz diyenlere pabuç bırakmayın” diyor.

Daniela’nın şu hayatta en çok istediği şey efsanevi korsan gemisi Siyah Timsah’ta korsan olmak. Buna karşılık aldığı cevap Kaptan Kulağıkesik’le tayfaların gülmekten yerlere yatması oluyor ama Daniela vazgeçmiyor. Kulağıkesik’in hazırladığı sinsi plandan habersiz küçük kız korsanlık sınavına girmeyi kabul edince usta illüstratör Gomez’in her sayfayı ayrı bir maceraya çeviren çizimleriyle doludizgin bir eğlence başlıyor.

Daniela hazine sandığını tek hamlede kaldıracak kadar güçlü, şimşek kadar hızlı, gerektiğinde tüy gibi sessiz, timsah çukuruna atlayacak kadar cesur ve en karmaşık haritaları çözecek kadar akıllı olduğunu ispatlasa da ne fayda. Tüm bu sınavların onu yıldırmak için uydurulduğunun farkında değil.

Daniela’nın geçtiği her etaptan sonra yüzü renkten renge giren, cinsiyetçiliğin vücut bulmuş hali Kulağıkesik sonunda ağzındaki baklayı çıkarıyor ve dalga geçercesine gemiye sadece oğlanları kabul ettiklerini söylüyor.

‘Korsan Kız Daniela’, kadınların karşısına çıkarılan ve akla yatkın süsü verilmiş tüm engellerin toplumsal cinsiyet rollerinin inşasındaki bahanelerden ibaret olduğunu anlatıyor çocuklara. Peki, Kulağıkesik’e hayatta yapabileceklerimizi, hayallerimizi ve yeteneklerimizi cinsiyetimizin belirlemediğini kim, nasıl anlatacak dersiniz?



KORSAN KIZ DANIELA

Susanna Isern

Resimleyen: Gomez

Çeviren: Nazlı Gürkaş

Tekir Kitap, 2021

40 sayfa, 40 TL