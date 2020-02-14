Harika çocuklardan konser

Bakırköy Belediyesi’nin desteğiyle her yıl yapılan 'Harika Parmaklar Klasik Müzik Konseri' 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. 5-18 yaş arası engelli ve engelsiz müzisyen 40 çocuk, piyano öğretmeni Linda Kaso eşliğinde, avukat Kerim ve Selim Altınok kardeşler ile klasik müzik eserlerini yorumlayacak.