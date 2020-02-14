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Haber Giriş: 14.02.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Harika çocuklardan konser

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Harika çocuklardan konser

Bakırköy Belediyesi’nin desteğiyle her yıl yapılan 'Harika Parmaklar Klasik Müzik Konseri' 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Bakırköy Belediyesi’nin desteğiyle her yıl yapılan 'Harika Parmaklar Klasik Müzik Konseri' 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. 5-18 yaş arası engelli ve engelsiz müzisyen 40 çocuk, piyano öğretmeni Linda Kaso eşliğinde, avukat Kerim ve Selim Altınok kardeşler ile klasik müzik eserlerini yorumlayacak.

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