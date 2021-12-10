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Dünyanın ‘görmediğimiz’ yerleri...

#Jacky Marrone#Yer Altı Su Altı#Atlas
Dünyanın ‘görmediğimiz’ yerleri...

‘Atlas’ın yaratıcıları bu defa yeraltının ve okyanusların derinliklerinin gizemlerini gözlerimizin önüne seriyor. Göz alıcı çizimlerle bezeli, çift yönlü bu devasa kitabın her sayfası ayrı heyecan verici, her bölümünden ayrı bir kitap çıkacak kadar zengin.

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Okurlarını muhteşem bir dünya turuna çıkaran ‘Atlas’ın yaratıcıları bu defa yeraltının ve okyanusların derinliklerinin gizemlerini gözlerimizin önüne seriyor. Göz alıcı çizimlerle bezeli, çift yönlü bu devasa kitabın her sayfası ayrı heyecan verici, her bölümünden ayrı bir kitap çıkacak kadar zengin.
‘Su Altı’ bölümünde okyanuslar, göller, mercan resifleri ve sualtı çukurlarına “Neden yüzer, neden batar?” sorusu eşliğinde bakıp dalış konusuna muhteşem bir giriş yapıyoruz. Ortaçağ şövalye zırhlarını andıran 380 kilo ağırlığındaki dalgıç kıyafetimizi kuşanıp dev kalamarların izini sürüyor, James Cameron’la birlikte Mariana Çukuru’na iniyoruz. Tamamen karanlıkta yaşayan ve kendi ışığını üreten canlıları kovalamak da mümkün, sualtı bacalarından püsküren dumanların etrafında süzülmek de. İlgilenenler için Titanik’in enkazı ya da tarihin ilk denizaltısı her yönüyle incelenmek üzere az ötede bekliyor.
Diğer tarafı çevirip ‘Yer Altı’ bölümüne geçtiğimizde öngöremeyeceğimiz zenginlikte bir dünya ile karşılaşıyoruz. Şöyle ki, yerin 10 cm altından başlayıp çekirdeğe kadar uzanan muhteşem bir yolculuk bu. Yolumuzun üzerinde irili ufaklı börtü böcek, dev solucanlar, tüm detaylarıyla köstebek, porsuk yuvaları, şantiyeler, kanalizasyonlar, mağaralar, madenler, volkanlar var.
Çekirdeğe ulaşmadan önce dünyanın en uzun insan yapımı tünelini de kat edip arkeolojinin büyüleyici dünyasında eski uygarlıklar ve fosillerle baş başa kalıyoruz.

YER ALTI SU ALTI 

Dünyanın ‘görmediğimiz’ yerleri...

Aleksandra Mizielinska
Resimleyen: Daniel Mizielinski
Çeviren: Emre Ülgen Dal, Seda Kostik
Domingo Yayınları, 2021
112 sayfa, 160 TL.





DOLUDİZGİN BİR DEDEKTİFLİK HİKÂYESİ
‘Kitapsever Bay Tilki’ ve ‘Tembel Kedi Josef’ kitaplarıyla tanıdığımız Franziska Biermann yine hem yazıp hem resimlediği bir macerayla karşımızda. Komedi, gizem ve heyecanı bir araya getiren ‘Jacky Marrone Altın Pençe’nin Peşinde’ doludizgin bir dedektiflik hikâyesi. Biermann’ın farklı edebi metinlere yaptığı göndermeler kitaba apayrı bir renk katıyor. Alice’in beyaz tavşanı hayat kurtarıcı bir dedektiflik cihazı, Bremen Mızıkacıları sokak müzisyenleri olarak karşımıza çıkarken ana kurgu ‘Altın Yumurtlayan Tavuk’ masalından besleniyor.
Jacky Marrone yani Bay Tilki, işleri kesat, çok gizli bir özel dedektiftir. Gizlilik olayını o kadar abartıyor ki bazen kendisi bile ofisini fark etmeden önünden geçip gidiyor. Neyse ki dünyanın en değerli tavuğuna sahip Bayan Bolte sayesinde Jacky sonunda aradığı müşteriye kavuşuyor. Bayan Bolte’un, çalınan tavuğu Aurelia’yı bulması için bir tilkiye gelmesi her ne kadar ironik olsa da Jacky süper özel ajan çantası
Sherlock’u kaptığı gibi işe koyuluyor.
İpuçlarının Jacky’yi iki azılı suçlunun uğrak yeri olan bir rehin dükkânına götürmesiyle işler kızışmaya başlıyor. Dostu Alice’ten aldığı küçültme damlasını kafasına dikip 1.3 cm’lik boyuyla içeriye sızan Jacky’nin sevinci pek uzun sürmüyor. Çünkü yanına aldığı büyütme kurabiyesi bir başkasının midesini boyluyor.
Gittikçe artan temposu ve mizah dozu yüksek çizimleriyle ‘Jacky Marrone Altın Pençe’nin Peşinde’ küçük dedektifler için biçilmiş kaftan.

JACKY MARRONE
Dünyanın ‘görmediğimiz’ yerleri...

ALTIN PENÇE’NİN PEŞİNDE
Franziska Biermann
Çeviren: Süheyla Kaya
Hep Kitap, 2021
17 sayfa, 49 TL.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jacky Marrone#Yer Altı Su Altı#Atlas

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