Arabanızdan oyun ve film izlemeye hazır mısınız?

Übü Hep Übü / TiyatrOPS

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı, Covid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun konser, sinema filmi ve tiyatro oyunu gösterimlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kerki Solfej’in organizasyonundaki etkinliğe arabalarla girilecek, seyirciler etkinliği otomobillerinden (içeride en fazla iki kişi olacak şekilde) takip edecek. 1400 araç kapasiteli etkinlikler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.

Kerki Solfej hafta içi açık hava sinema ve tiyatro gösterileri, hafta sonu ise 'Arabalı Konser'ler düzenleyecek. 20 Haziran Cumartesi 'Arif V 216' sinema gösterimiyle başlayacak etkinlik; 'Süt Kardeşler', 'Avatar', 'Aile Arasında', 'Avengers End Game', 'Tosun Paşa', 'Titanik', 'Gora', 'Star Wars - Güç Uyanıyor', 'Neşeli Günler', 'Forrest Gump', 'AROG', 'Fast And Furious 7', 'Anadolu Ateşi', 'Şekerpare', 'Braveheart', 'Vizontele', 'Gülen Gözler', 'Gladyatör', 'Fundamentals', 'Transformers', 'Hababam Sınıfı Tatilde', 'Eşkıya', 'Hokkabaz' ve 'La La Land' filmleriyle devam edecek.

Programda ayrıca Can Yılmaz & Zafer Algöz’ün 'Burda Olan Burda Kalır' adlı gösterisi, Sunay Akın'ın gösterisi, TiyatrOPS'tan 'Übü Hep Übü' ve 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' adlı oyun yer alacak.

Arabalı konserler ise 26-27 Haziran’da Kenan Doğulu ile başlayacak. Sertab Erener ise yeni albümü ile 3-4 Temmuz’da Yenikapı’da sevenleriyle bir araya gelecek. Arabalı konserler, farklı sanatçılarla devam edecek.

Etkinliğin biletleri, 15 Haziran Pazartesi günü Biletix’ten satışa sunulmaya başlayacak.





