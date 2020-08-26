Alexis Gritchenko İstanbullularla tekrar bir arada

Meşher’in ikinci sergisi olan ‘Alexis Gritchenko-İstanbul Yılları’ gerekli sağlık tedbirleri alınarak ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek. Sergi, Ukraynalı sanatçının 1919-1921 yılları arasında yaşadığı İstanbul’u konu alan, çoğu suluboya olmak üzere, guaş, karakalem, yağlıboya eserlerinden oluşuyor. Gritchenko’nun, İstanbul’u ziyaretinden 100 yıl sonra, sanatçının o dönemde ürettiği 150’den fazla eseri günlüğünün ışığında, ilk kez bu sergi için bir araya getirilmişti. İstanbul’da Gritchenko’yu en çok etkileyen Ayasofya’dan İstanbul surlarına, Üsküdar’dan Galata’ya ve Büyükada’ya uzanan eserlerinde kendine özgü üslubu ve renk paletiyle, İstanbul, onun perspektifinden betimleniyor.

Küratörler Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin sergi ile ilgili olarak; “Gritchenko’nun İstanbul’da olduğu yaklaşık iki yıl zorlu bir zamandı. Şehirde geçirdiği süre İstanbul’un işgaline de denk gelen sanatçı, tüm zor şartlara rağmen üretken bir dönem geçirdi. Şehrin ara sokakları, camileri ve kahvehanelerinde keşiflerine ara vermeyen Gritchenko, bu ziyaretlerinden ilham almıştı. İstanbul manzaralarını ve tarihi yapılarını tutkuyla resmetmesinin yanı sıra, kayıkçılar, seyyar satıcılar, hamalları kapsayan resimleri ile Gritchenko o dönemki şehir yaşamına insanlar üzerinden de ayna tutuyor. Aynı dönemde, İbrahim Çallı ve Namık İsmail başta olmak üzere 1914 Kuşağı ressamları ile entelektüel kesimden edindiği sanatçı ve yazar çevresiyle kurduğu dostluklar ve bağlantılar, kişisel hayatını ve mesleki yaşamını olumlu etkilediği görülüyor” diye konuşuyor.

1 Kasım 2020 tarihine kadar görülebilecek olan sergi, izleyicinin İstanbul’un detaylarında gizli renk ve biçimleri fark ederek şehri yeniden keşfetmesini hedefliyor. Sergiyle paralel olarak tasarlanan konuşmalar ise çevrimiçi olarak devam ediyor.