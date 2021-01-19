‘Acılı aşk’ tarifi tartışma yarattı

Ünlü yönetmen @ZekiDemirkubuz hesabından yaptığı paylaşımında “Aşk; kendine dönük olarak acı çekmek, ötekine dönük olarak acı vermek arzusu taşır” diye yazdı.

Demirkubuz’un bu paylaşımını takipçilerinin bir kısmı beğenirken çoğunluk ise tepki gösterdi. Kullancılar; aşk ve kıskançlık bahanesiyle kadınlar şiddet görür ve öldürülür; şiddetin faili olan erkeklerse ceza dahi almazken yönetmenin aşkı ‘acı çektirmeyle’ özdeşleştirmesini eleştirdi.

İşte Demirkubuz’un paylaşımına yapılan yorumlardan bir kaçı:

- @DefneKoryurek: “Bu ülkede erkekler ‘aşk’ı bahane ederek kıyarken, onlardan ayrılmak isteyen kadınlara... nasıl bir hamlıktır bunları yazabilmek?! erkek olmana mı vermeli? herhalde.”

- @serkanaltunigne: “Böyle böyle romantik gibi, edebi gibi laflar edince sokaktaki hırt sevgilisini falçatayla doğruyor sonra... Böyle bir şey değil aşk, saçma sapan konuşmayın.”

- @sevgivesefalet: “Ondan sonra aşk cinayeti. Neden güzel ve hafif sevemiyorsunuz acaba ya? Ağır erkekliğinize zeval mi geliyor? “

- @pinareceaktan: “Duygusal zekası yerlerde, empati yoksunu, kadın düşmanı kırılgan erkeklerin biriyle sağlıklı iletişim temelinde ilişki yürütememelerini justfy etmeleri bu söylemler, bıktık.”

- @dlbryltrs: “Acı çekmek derken şey gibi mi karını/kızını/ananı/bacını öldürüp tahrik indirimi alıp hapis yatmamak gibi mi?”