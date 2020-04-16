59 yıllık Rexx kapandı: Çocuğumu kaybetmiş gibiyim

Kadıköy denince ilk akla gelen sinema olan ve Türkiye’de sokak seviyesinden girişi olan ender salonlardan Bahariye’deki Rexx Sineması da kapısına kilit vurdu. 1961 yılında Reks adıyla açılan, 1996’da Rexx adını alan Kadıköy yakasının en köklü sinemasının kapanma nedeni sadece Koronavirüs salgını nedeniyle giridiğimiz belirsiz dönem değil.

Almanya’da ulaştığımız Rexx Sineması’nın işletmecisi Viron Anas, kapatma kararının arkasında kontrolsüz kira artışı olduğunu vurguluyor: “Aslında iki sene önce çıkacaktık. O zaman çıkan kira kanuna dayanılarak 10 seneden fazla kiracı olduğumuz için tahliye verilmişti. Sonra vaz geçildi. Ama bu süreçte birkaç kez kirayı artırdılar. Masraflarımızı bile çıkartamıyorduk. İki yılda 1.5 milyon liralık masraf yapmıştık. Ben gene de parasında değilim. İhtiyacık yok. Mali müşavirim ben. Almanya’da iş yapıyorum. Burada kazanıp oraya harcıyorum. Çocuğum gibi orası. Hayatım orada geçti. Binayı babam yaptı. Ben 12 yaşındaydım. 59 sene ailemiz işletti orayı. Beni hayatım orası. Çocuğunu kaybetmiş gibi hissediyorum. O yüzden zararını da göze alırdım ben ama elimde bir güvence yok. Mal sahibi olan Rum vakfı 59 sene bir kuruş yatırmadı oraya, sadece kira aldılar. Ben en çok depremden korkuyorum. Deprem için güçlendirelim, yatırıp yapalım, ona göre kontrat imzalayalım ki elimde güvence olsun diyorum, ona da yanaşmadılar. Allah göstermesin, bir deprem olsa, birisinin başına bir şey gelse orada diye uykularım kaçıyordu. Bir kebapçıya, gece kulübüne kiralarız diye umuyorlar herhalde. Şimdi belirsiz bir döneme girdik, önümüzü göremiyoruz. Güvencemiz de olmadığı için çok zor da olsa böyle bir karar aldık. Çocuğum gitti gibi ama ne yapayım.”

Viron Bey, ‘Belirsiz dönem sona erse, mal sahibiyle anlaşsanız döner misiniz?’ sorusuna da “Tabi ki dönerim. Mantıklı bir kira kontratı gelir, ona güvenerek ben de yatırım yaparım. Dediğim gibi benim hayatım orası” diye cevap verdi.

TARİHİ 1870’LERE DAYANIYOR

Aslında Rexx Sineması’nın tarihi 1870’lere dayanıyor. Zira burası burası Kadıköy’ün en eski tiyatrosu olan Apollon Tiyatrosu’nun bulunduğu yer. Kadıköy Rum Cemaati tarafından 1873 yılında yaptırılan Apollon Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun simge isimlerinden ‘ilk müslüman kadın tiyatro oyuncusu’ Afife Jale’nin bundan tam 100 yıl önce (22 Nisan 1920) ilk kez sahneye çıktığı, hatta sahnedeyken tutuklandığı yerdi. Yıllarca pek çok oyuna ev sahipliği yapan mekan, 1930 yılında ise Hale Sineması ismini almış, henüz elektriğin Anadolu yakasına gelmediği dönemlerde kendi elektriğini üreterek aynı anda hem sinemaseverlere hem de tiyatroseverlere hizmet vermişti. Bina, 1950’lerin sonunda tamamen yıkılmış, yerine 1961 yılında Reks Sineması açılmıştı. 1996’da Rexx adını alan sinema, vizyon filmlerinin yanı sıra İstanbul Film Festivali’nin Kadıköy yakasındaki gösterim mekanı olarak da hizmet vermişti.