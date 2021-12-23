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2021’in en iyi çocuk kitapları

#Gülendam Nenem-Rumi Annem Ve Ben#Gölge#Sen Ben Elma Ağacı
2021’in en iyi çocuk kitapları

Çocuk kitapları yazarımız Devrim Yılmaz 2021 boyunca yayımlanan yerli ve çeviri çocuk kitapları arasından öne çıkan 15 eseri seçti ve anımsattı...

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1. Gülendam Nenem-Rumi Annem ve Ben, Mesnevi’den Masal-Fabl ve Öyküler, Yalvaç Ural, YKY: Yalvaç Ural, Mevlana torunu olan Gülendam nenesinin masallarını çocuklarla buluşturuyor. Mesnevi’den süzülüp gelen masallar, öyküler ve fabllar Ural’ın çocukluk anıları eşliğinde bambaşka bir dokuya kavuşuyor.

2021’in en iyi çocuk kitapları


2. Gölge, Michael Morpurgo, çev. Hüsamettin Arslan, Tudem: Afganistan’daki Taliban zulmünden kaçıp İngiltere’ye sığınmak isteyen Emin ve annesinin verdikleri mücadele, dostluk ve dayanışma karşısında hiçbir kötülüğün tutunamayacağını bir kez daha ispatlıyor.
2021’in en iyi çocuk kitapları


3. Sen Ben, Elma Ağacı, Sevim Ak, Can Çocuk: Sevim Ak bir hayat ağacının tohumlarını ekiyor sayfalara; kendisinden sürekli adına yakışır başarılar beklenen Bilgin ile savaşı yaşamış, evinden, ailesinden uzak düşmüş Musa’nın dostluğu akran zorbalığına, yabancı düşmanlığına, ebeveyn duyarsızlığına rağmen yeşeriyor o ağacın dallarında.
2021’in en iyi çocuk kitapları


4. Karanlığa Yakalanmak, Vassiliki Nevrokopli, çev. Fulya Aktüre, Günışığı: Kederiyle barışmak yerine üstünü simsiyah bir örtüyle örten 15 yaşındaki Argiris’in, yaralarına dokunmaktan korkmayan ve kalbinin mağarasına girmeye cesaret eden bir gladyatöre dönüşme hikâyesi her yaştan okura direnç veriyor.

5. Ne Şahane Fikir! Narjes Mohammadi, çev. Özlem Tutar, İlksatır: Tektipleştirme yerine farklılıkların zenginliğini, kusursuz güzellik anlayışı yerine kendini olduğu gibi kabul etmenin önemini koyan ‘Ne Şahane Fikir!’, “Herkesin aynı olduğu bir dünya nasıl olurdu?” sorusuna şahane bir cevap veriyor.

6. Ailemde Kahraman Yok, Jo Witek, çev. Deniz Erkaradağ, Uyurgezer: Sosyal sınıf farklılıklarının bir çocuğun duygu dünyasında yarattığı sarsıntıları, kırgınlıkları ve çelişkileri mizahla yumuşatarak yansıtan ‘Ailemde Kahraman Yok’, “Kahramanlık nedir?” sorusunun cevabını sevgiye yaslanarak veriyor.

7. Nehir Gibi Konuşurum, Jordan Scott-Sydney Smith, çev. Gonca Özmen, Kırmızı Kedi: Farklılığı sebebiyle arka sıraya saklanmak, bakışlardan, fısıltılardan, gülüşmelerden uzak kalmak isteyen her çocuğa iyileştirici bir hikâye anlatan Jordan Scott, ‘doğallıkla’ ‘normallik’ arasında kurduğumuz bağı sorgulamaya davet ediyor.

8. Karne Hediyesi At Kestanesi, Miyase Sertbarut, çev. Emel Alp Sarı, Altın: Çalışmadan yüksek not almayı kafaya koyan, her sınav öncesi türlü hileler, planlar yapan, sonunda da her karne döneminde allı pullu paketlere sarılı at kestanesi hediye edilen Suphi’nin mizah dolu hikâyesi okul, aile ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutuyor.

9. Tırtıl Osman’ın Bir Günü, Ayfer Gürdal Ünal, Redhouse Kidz: Tırtıl Osman’ın hayalleri, sevinçleri, üzüntüleri, isyanları, serzenişleri sıradan gibi görünen her günün çocuklar için ne maceralar barındırdığının ispatı. Sadece çocuklar değil çocukları duymak isteyen herkes okumalı ki Osmancıkların psikolojisi bozulmasın.

10. Öyle Değil Böyle, Aslı Tohumcu, Can Çocuk: Bale yapan prenslerin, ağaç tepelerinde dolaşan prenseslerin, üvey evlatlarını öz çocukları gibi seven kraliçelerin, ceylanlardan özür dileyen avcıların yaşadığı bu ülke eşitlik özgürlük ve mutlulukta klasik masallara meydan okuyor.

11. Çok Karanlık, Nazlı Deniz Güler, Çınar: Çocuksu hayal gücüyle donatılmış bir tutam karanlıkta bambaşka hallere bürünen gerçeklik; metruk evler, yatağın altından her an fırlayıverecek canavarlar, az ötemizde bekleyen ucubeler, gölgeler… Nazlı Deniz Güler hepsiyle tanışmaya ve barışmaya davet ediyor çocukları.

12. Kitap Tamircisi, Ömür Kurt, Doğan Egmont: Kitap tamircisi Muhsin Dede kendi kişisel zamanının koridorlarında unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor okurları. Ömür Kurt ‘el yazmasını’ duyan, gören, nefes alan bir karakter gibi hafıza ve duyguyla donatarak kitapların eşsiz dünyasını onurlandırıyor.

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13. Çekirdek ile Yumurta, Alex Latimer-David Litchfield, çev. Emre Ülgen Dal, Domingo: Arkadaşlıkları birbirlerine benzedikleri için başlayan Çekirdek ile Yumurta, büyüme serüvenlerinde aralarına giren farklılıklara, yollara ve yıllara rağmen birbirlerine dönmenin bir yolunu bularak dostluğun eşsiz melodisini yayıyor kalplerimize.

14. Ninemin Sandığı, Sevtap Sarıca, Nesin: Sevtap Sarıca yokluk içinde, tarlada çalışıp kardeşlerine bakarak büyümüş, ardından evlenmiş, yorgun, öfkeli ve üzgün bir nine üzerinden anılar, hatıralar, yaşam, kayıp, mutluluk gibi temalar üzerine düşündürmekle kalmıyor, coğrafyamızda kadın olmaya cesur bir bakış atıyor.

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15. Yıldızlar Saçıldığında, Omar Mohamed-Victoria Jamieson, çev. Mustafa Emrah Temel, Timaş: Mülteci kampında yaşayan insanların günlük yaşamlarını, umutlarını, sevinçlerini ve hayallerini tüm derinliğiyle masaya yatırarak tarihe unutulmaz bir not bırakırken yepyeni başlangıçlara ilham veriyor.

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#Gülendam Nenem-Rumi Annem Ve Ben#Gölge#Sen Ben Elma Ağacı

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