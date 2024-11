Ünlü oyuncu daha fazla dayanamadı...Tatlı kocasını da alıp kulübeye sığındı... 'Büyükanne çağına geldim... Bırakın rahat rahat yaşlanayım!

Haberin Devamı

Bir dönemin ünlü oyuncusu hayata bakışını değiştirmesine neyin ön ayak olduğunu işte bu cümlelerle anlattı.

Bunu fark edip kendi içine dönene kadar da gösteri dünyasının kadın yıldızlara yönelik bütün baskısını iliklerine kadar hissediyordu zaten.

Günün birinde kendini doğal yaşlanma sürecine bırakmaya karar verdi.. Bunun için de ilk iş yaşadığı o ışıltılı şehri terk etti. Kocasıyla birlikte onun memleketine taşındı.

Birkaç yılın ardından da çift, artık sadece kendileri için yaşayabilecekleri, dış görünüşleri hakkında baskı hissetmeyecekleri yeni bir hayat kurdu kendilerine.

Elbette yine büyük şehirden uzakta, doğanın kollarında.

BU KARAR HAYATLARININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

O gün aynaya baktıktan sonra hayatını değiştirmeye karar veren bu ünlü oyuncu, bir dönem ülkemizde de gösterilen Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı diziyle tanınan Melissa Gilbert.

Kısa bir süre önce 60 yaşına giren Gilbert, hayatının neredeyse tamamında baskısını üzerinde hissettiği Hollywood yaşamından nasıl kurtulduğunu Fox Dijital'e verdiği bir röportajda anlattı.

Orada söylediğine göre Melissa Gilbert, hayatının dönüm noktası olan kararı alıncaya kadar kendini sürekli genç ve güzel görünmek zorunda hissetti.

Bir gün aynaya baktığında kendini tanıyamadığını söyledi Gilbert… Yüzündeki ve dudaklarındaki dolgular gözüne battı o gün. Yaptırdığı botoks yüzünden alnını hareket bile ettirememesi de...

Hatta saçlarını boyaması bile tuhaf geldi. "Lüks bir araba kullanıyordum, Los Angeles'ta yaşıyordum ve sanki eski halimin dondurulmuş bir kopyası gibiydim" diye konuştu.

ARKALARINA BİLE BAKMADAN BÜYÜK ŞEHRİ TERK ETTİ

"Köşeye sıkışıp kalmış gibiydim" sözleriyle aslında yıllarca üzerinde hissettiği baskının ne kadar büyük olduğunu ifade etti.

Ama sonra kendisinde bütün bunlarda savaşacak gücü buldu. Kendine kendine "Artık yaşlanma zamanı" dedi ve kocası Timothy Busfield ile birlikte onun memleketi olan Michigan'a taşındılar.

Bir başka deyişle üzerinde o kadar baskı yaratan Los Angeles'tan arkalarına bile bakmadan, oradaki hayatı hiç özlemeden kaçtılar.

2013 yılında "Artık Hollywood'da yaşayamazdım" diyen Gilbert, ilk iş olarak saçlarını boyamayı bıraktı, göğsündeki implantları çıkarttırdı. Tabii ki bir daha yüzüne ve dudaklarına dolgu yaptırmayı da bıraktı.

'SONUNDA BİR KADIN OLARAK KENDİMİ BULDUM'

O anda hissettiklerini de şöyle anlattı: "Sonunda bir kadın olarak kendimi buldum. Kendi bilgim ve başarılarım konusunda yüzde 100 bir şekilde ayaklarım yere basar oldu. Her şey daha da kolaylaştı. Ve bir de bonus… Bir dermatolog koltuğuna oturmadığım, aynaya bakmadan geçirdiğim, kuaföre gitmediğim çok daha fazla boş zamanım oldu."

Sözün burasında Melissa Gilbert, doğal yaşlanma sürecine kendini bırakma konusunda en büyük desteği ise 'tatlı kocam dediği" ve 2013 yılından bu yana evli olduğu Timothy Busfield'dan aldığını sözlerine ekledi.

Gilbert, yaş almanın pek de iyi olmayan yanlarına da değindi... "Sabahları ayak bileklerimin ağrımasından ya da cildimin kuru olmasından hoşlanmıyorum. Ama yaşlanmak korkaklara göre değil. Yine de alternatifinden daha iyi" diye konuştu.

Melissa Gilbert, daha önce verdiği bir röportajda da "Yaşlanmanın alternatifinin ölüm" olduğunu söylemişti.

ARTIK KENDİNE AİT BİR MARKASI VAR

Her ne kadar artık Hollywood'da yaşamasa da Melissa Gilbert tamamen işi gücü bırakıp köşesine çekilmiş değil. Modern Praire adında bir yaşam tarzı markası var. Sosyal medya aracılığıyla da markasını geliştiriyor Gilbert.

Bu arada 60 yaşında hem kendi öz çocuklarından hem de kocasının çocuklarından toplamda 9 tane torunu var. Sık sık kendilerini ziyarete gidiyorlar ve vaktini de onlarla geçiriyor.

Bu arada Melissa Gilbert ve kocası Timothy Busfield, bir süredir New York yakınlarındaki Catskills dağlarında satın aldıkları bir kulübede yaşıyor. Burayı döküntü bir haldeyken satın alan çift, sonra restore ettirerek kendilerine yuva haline getirdiler.

ARTIK 'LAHANA'DA YAŞIYORLAR

Birçok ünlünün de çiftlik evinin bulunduğu New York yakınlarındaki Catskill dağlarında 98 bin dolara satın aldıkları bu kulübeye "Lahana" adını verdi çift.

Melissa Gilbert, üzerinde uzun uzun çalışıp renove ettirdikleri ve içini de kır yaşamına uygun düzenledikleri bu kulübede çekilen pozlarını da sık sık Instagram sayfasında paylaşıyor.

Aslında Melissa Gilbert, bu kulübeyi ilk gördüğünde o kadar da cezbedici bir yer değildi. Söylediğine göre "ezik, üzgün görünüşlü" ve "pis" bir yerdi burası.

Ama nedense hem kendisi hem kocası burada bir huzur hissettiler. O yüzden de fiyatı 100 bin doları bile bulmayan kulübeyi satın aldılar.

Bu pis kokulu kulübe iyice elden geçirildi, Gilbert ile kocasının yaşadığı, çocuklarının ve torunlarının da sık sık ziyarete geldiği huzur dolu bir yuvaya dönüştü.

TASARRUF ETMEK, DAHA HESAPLI YAŞAMAK İÇİN

Gilbert ve kocasının burada yaşamasının başka bir sebebi daha var. Aslında Melissa Gilbert, gösteri dünyasından tamamen kopmuş değil. Ayrıca kendisine ün kazandıran Küçük Ev yani orijinal adıyla Little House on the Prairie'den esin kaynağını alan Modern Prairie adlı bir marka da kurdu.

Yani hayatının büyük bir bölümünü ışıltılı dünyada geçiren birinin emekli bile olsa gösterişli malikanelerde yaşaması genelde görülen bir durum. Ama bu Melissa Gilbert ile Timothy Busfield için geçerli değil.

Gilbert kitap bile yazmış olsa da epeydir herhangi bir projede kamera karşısına geçmedi. Ayrıca Küçük Ev dizisi başta olmak üzere oynadığı yapımlardan kazandığı para çoktan bitti.

"Artık kocam da ben de ekonomik açıdan daha hesaplı bir hayat sürmek zorunda olduğumuz için bu kulübe tam bize uygun bir yer" diye anlattı.

Melissa Gilbert, henüz küçük bir çocukken Küçük Ev adlı dizinin ana kahramanı Laura Inglass'ı canlandırmıştı. Bu sayede de o yaşında şöhreti buldu.