Oyunculuğu bırakıp çiftçi olmuştu: Ellerim kirli belki ama bu hayat çok bereketli

Haberin Devamı

Üstelik yalnız da değildi.. Yanında eşi de vardı. Yani böyle "çekip gitme" kararını bir başına almamıştı...

Kendini doğanın kollarına bırakacak, sebze ve meyvelerini yetiştirecek, hayvanlarını besleyecekti. Kısacası o güne kadar alıştığından çok ama çok farklı bir hayat sürdürecekti.

Birçok kişi ünlü oyuncunun kendisi olmasa bile eşinin kısa zamanda bu karardan döneceğini, tekrar eski hayatına yöneleceğini düşündü. Ama hiç öyle olmadı.

Neredeyse beş yıl geçti ünlü oyuncu spot ışıklarının altından uzaklaşalı. Sadece kendisi değil eşi ve iki çocuğu da bu hayata alıştı. Hatta eşi ikinci bebeğini de doğanın kollarındaki o evde dünyaya getirdi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün bir internet sitesine verdiği röportajda sürdürdüğü bu sakin hayatın Hollywood'dakinden çok daha bereketli ve tatmin edici olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

TASI TARAĞI TOPLAYIP DOĞANIN KOLLARINA KOŞTULAR

Böyle kısaca öyküsünü anlattığımız bu ünlü çift, Vampire Diaries adlı diziyle şöhreti bulan 45 yaşındaki Ian Somerhalder ile Twilight serisiyle tanınan 36 yaşındaki eşi Nikki Reed.

Ünlü aşıklar bundan yaklaşık beş yıl önce tası tarağı toplayıp doğanın kollarında yaşamaya gittiler. Görünüşe göre de bu kararlarından son derece memnun kaldılar.

Ian Somerhalder, geçtiğimiz günlerde E!News'a verdiği röportajda ailesiyle birlikte sürdürdüğü bu sakin çiftlik hayatının Hollywood'un ışıltılı dünyasından çok daha tatmin edici olduğunu söyledi.

Somerhalder, o röportajda yeni film ya da dizi projelerinden söz etmek yerine "İnsanların biraz mısırı benim de fasulyem var" diye konuştu.

Bu sürdürdükleri hayatın "Çok havalı" olduğunu belirtti Somerhalder. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimseye nispet yapmaya çalışmıyorum ama bu hayat çok daha bereketli ve insana kendini çok daha yüce hissettiriyor."

Haberin Devamı

'BU HAYATIN DA ZORLUKLARI VAR'

Yine de ünlü oyuncu bu hayatın zorlukları olduğunu da eklemeden geçmedi. Çiftlik hayatının "ödül gibi" birçok yanını olduğunu ama bunun da bazı başarısızlıklardan geçmeden elde edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Ian Somerhalder " Ektiğiniz bazı şeylerin işe yaramadığını görüyorsunuz. Ama bazılarının da işe yaradığını fark ediyorsunuz" diye anlattı bu durumu.

Çiftlikte yaşamanın insanları kendi ailesine ve çocuklarına yaklaştırdığı gibi aynı şekilde komşularıyla da hayatı paylaşmaya yönelttiğini sözlerine ekledi.

Oyuncu, iki küçük çocuğunu da bu hayatın içine aktif olarak dahil ettiğini de belirtti. Bu şekilde de hem toplumla hem de doğayla güçlü bağlantı kurmalarının yolunu açtığını söyledi.

Haberin Devamı

Somerhalder bu konuda şunları söyledi: ""Ebeveynlerimin bize çok erken öğrettiği şey, etrafınıza bakarsanız, doğada bir denge olduğudur" dedi.

Sonra da şunları söyledi: "Aldığınızdan daha fazlasını geri verirseniz, o zaman muazzam bir sağlık, mutluluk, başarı ve insanların istediği, hayalini kurduğu her şeyi bulabilirsiniz."

Ian Somerhalder ile Nikki Reed 7 yaşındaki kızları ve 1 yaşına yaklaşan oğullarını bu çiftlikte, doğanın kollarında büyütmeyi tercih ettiler.





YİYECEKLERİNİN ÇOĞUNU KENDİLERİ ÜRETİYORLAR

E! News'a, gözlerden uzak bir çiftlikte yaşamanın nasıl olduğunu anlattı Ian Somerhalder. Bunun Hollywood tarzı yaşamdan çok daha huzur dolu bir yaşam olduğunu söyledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir sürü iş var. Bunca yaşam formunu bir arada görmek inanılmaz. Ve bütün bu farklı yaşam formlarının çiftlikte nasıl bir arada hayata tutunduğunu görmek muhteşem."

Haberin Devamı

Ian Somerhalder'ın anlattığına göre ünlü çift, yedikleri yiyeceklerin çoğunu kendileri üretiyorlar. Çiftliklerinde yiyebilecekleri sebzelerin yanı sıra lavantadan biberiyeye kadar çeşit çeşit bitki yetiştiriyorlar. Ayrıca aralarında inek, eşek ve keçilerin de bulunduğu tam 18 tane da hayvan besliyorlar.

OĞLUNU BU ÇİFTLİKTE DÜNYAYA GETİRDİ

Bu arada Ian Somerhalder ve Nikki Reed'in ikinci bebeği de hastane yerine bu çiftlik evinde dünyaya geldi.

Doğum sırasında yanında kendisine yardımcı olan iki ebe bulunan Reed, bunun "dönüştürücü" bir deneyim olduğunu söylemişti.

Hatta o sırada çekilen fotoğraflarından bazılarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı Reed.