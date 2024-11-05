Lise aşkıyla evlenip 18 yaşında anne olmuştu: Ben oğlumla birlikte büyüdüm... Artık onun çocuğunu sevme zamanım geldi

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Tam her şey yerli yerine oturdu, istediği gibi bir sevgili buldu diye düşünülürken gelen "artık bekarım" itirafları...

Kısacası hem güzelliği hem de kazancıyla dikkat çeken ünlü yıldızın özel hayatı neredeyse bir yıldır gündemin alt sıralarına düşmek bilmedi. Doğrusu o da bu konuda herhangi bir önlem almış değil.

ÖNCE KOCASI GİTTİ SONRA SEVGİLİSİ... BÜTÜN İLGİSİ OĞLUNUN ÜZERİNDE

Bu ünlü yıldızın Sofia Vergara olduğunu, Kolombiyalı güzelin hayranları daha ilk satırdan itibaren anladı zaten.

52 yaşındaki Vergara, 8 yıllık kocası Joe Manganiello'dan boşandıktan sonra ortopedik cerrah Justin Saliman ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Tam her şey yolunda diye düşünülürken o ilişkisinin de bittiğini "artık yarı bekarım" diyerek ima etti Vergara.

Ama arkadaşları tarafından "hayat enerjisi hiç bitmeyen bir insan" olarak nitelendirilen Vergara, tabii ki bir başına yapayalnız kalmadı.

Tam tersine henüz 18 yaşındayken lise aşkı Joe Ganzalez ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen tek oğlu Manolo ile daha da yakınlaştı. Artık onun kurduğu yiyecek içecek işine eskisinden daha fazla destek oluyor.

HAYAT YOLCULUĞUNDA HEP ANNESİNİN YANINDA

Aslına bakılırsa henüz küçücük bir çocuk olduğu dönemden itibaren bütün kariyer ve hayat yolculuğunda hep yanında olan 33 yaşındaki Manolo, Vergara'nın da en yakın dostu.

Aralarında anne ile oğul ilişkisi dışında çok iyi bir dostluk ilişkisi de var çünkü.

Sofia Vergara, tek çocuğu Manolo'yu henüz 18 yaşındayken dünyaya getirdi. Onun doğumundan iki yıl sonra da kocası Joe Gonzalez ile boşandı. Ondan sonrasında ise Manolo hep yanındaydı.

Hatta Kolombiya'dan ABD'ye taşındığı sırada henüz yedi yaşında bir çocuktu Manolo.

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YILDIZINI ALIRKEN DE YANINDAYDI

Sofia, Hollywood'da şansını denemeye hazırlanan bir yıldız adayıyken oğlu Manolo ile ziyaret ettiği Los Angeles'taki ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda çekilen fotoğraflarını da bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştı.

Tabii aradan yıllar geçtikten sonra bir gün kendisinin de o kaldırımda adının yazıldığı bir yıldızı oldu. O törende de Manolo yanındaydı.

Çok genç yaşta kucağına aldığı oğlunun Sofia Vergara'nın hayatındaki önemi çok büyük.

Bunu da People dergisine verdiği bir röportajda şu sözlerle anlattı ünlü oyuncu: " O doğduğunda daha 20 yaşında ile değildim. Anne olmadan önceki hayatımı hatırlamıyorum bile" diyerek anlattı.

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Söylediğine göre zaman zaman anne olduğunda daha ileri bir yaşta olmayı hayal etmiş Vergara.

'BEN OĞLUMLA BİRLİKTE BÜYÜDÜM'

Daha olgun ve anne olmaya daha hazır hissettiği bir dönemde bebek sahibi olmanın nasıl bir şey olduğunu hep düşünmüş geçmişte.

Ama zaman geçtikçe bu konudaki fikirleri de değişmiş.

Bunu da bir röportajında "Sonra elimden geldiğince geriye dönüp bakmamaya çalıştım. Çünkü olan olmuştu. Ama aynı zamanda genç yaşta anne olmak eğlenceliydi de. Çünkü oğlumla birlikte büyüdüm" diye anlattı.

Son dönemde anne ile oğul artık iş ortağı da oldular. Kolombiya geleneklerini yansıtan TOMA adında bir yiyecek içecek markası kurdular. Şimdi bütün enerjilerini de bu girişime odaklamış durumdalar.

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Sofia Vergara, Joe Manganiello ile evlenirken onu damada teslim eden kişi de oğlu Manolo oldu.





ARTIK TORUNUNU SEVMEK İSTİYOR

Her ne kadar kendi özel hayatını milyonlarca hayranının gözleri önünde yaşasa da Vergara'ın oğlu Manolo'nun hayatı kapalı kapılar ardında.

Ama Joe Manganiello'dan boşandığı dönemde de itiraf ettiği gibi Vergara, artık büyükanne olma vaktinin geldiğine inanıyor.

Bir röportajında söylediği gibi "eğlenceli bir babaanne " olacağını düşünüyor Vergara. Hatta bunun provasını Manolo'nun köpeğiyle de yapıyorlar söylediğine göre.

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Manolo annesine bazen hafta sonlarında köpeğini bırakıyor. Vergara da onunla torunu gibi ilgileniyor."

ÇOCUK YÜZÜNDEN BOŞANDIKLARINI İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Vergara, eski eşi Joe Manganiello'dan boşandığı dönemde onun bir çocuk sahibi olmak istediğini ama kendisinin böyle bir arzusu bulunmadığını açıklamıştı. Hatta o sırada "Benim için artı çocuk doğurma değil torun sevme zamanı geldi" demişti.

Manganiello ise onun bu sözlerini "Bu konuyu ilişkimizin başında konuşmuştuk. Çocuk isteği olmayınca karısını terk eden adam gibi gösterildim" diyerek yalanlamıştı.

Sofia Vergara ilk evliliğini Kolombiya'daki lise aşkı Joe Gonzalez ile yaptı. Oğlu Manolo da onunla evliliğinden dünyaya geldi.





Manolo, her ne kadar annesinden boşanmış olsa da babasını ziyaret ediyor.





Vergara ile ilk kocasının artık tarihe karışmış olan aile pozlarından biri.