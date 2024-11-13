ArtÄ±k sefa sÃ¼recek yaÅŸtayÄ±m demiÅŸti... Â Kendi kendine verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tuttu... Banyosuna bile ÅŸÃ¶mine yaptÄ±rdÄ±

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Ãœlkesi Kolombiya'da model ve oyuncu olarak baÅŸarÄ±nÄ±n ipucunu gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez soluÄŸu Hollywood'da aldÄ± Vergara. Ãœstelik yanÄ±nda ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Manolo da vardÄ± ve o zaman daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼ktÃ¼.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã¼lkesindeki rahatÄ±nÄ±, ÅŸÃ¶hretini ve alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± bir kalemde geri plana atarak bÃ¼yÃ¼k bir riske girdi Sofia Vergara.

Ama belli ki kendine gÃ¼veni tamdÄ± ve bu konuda yanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± da kÄ±sa sÃ¼rede ortaya Ã§Ä±ktÄ± zaten.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± bugÃ¼n 52 yaÅŸÄ±nda olan Vergara, baÅŸta Modern Family olmak Ã¼zere rol aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlarla Hollywood'un en Ã§ok kazanan kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±na girdi.

Bununla da yetinmedi ve moda dÃ¼nyasÄ±nda da tasarÄ±mcÄ± olarak kendini kabul ettirdi.

Son dÃ¶nemde zaten bir yetenek yarÄ±ÅŸmasÄ±nda jÃ¼ri Ã¼yeleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Ã–zetle kariyerinde her ÅŸey yolunda gidiyor Vergara'nÄ±nâ€¦

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KARÄ°YERÄ°NDE HER ÅžEY YOLUNDA AMA Ã–ZEL HAYATI SALLANTIDA

Ama Ã¶zel hayatÄ± biraz Ã§alkantÄ±lÄ±. Ä°ÅŸ hayatÄ±ndaki istikrarÄ± Ã¶zel hayatÄ±nda henÃ¼z yakalayamadÄ±.

Ã–nce kocasÄ± Joe Manganiello'dan boÅŸandÄ±. Sonra ortopedik cerrah Justin Saliman ile romantik bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±.

Son yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ise o iliÅŸki de bitti. Vergara kendi sÃ¶ylediÄŸi ve kafalarda soru iÅŸareti yaratan o sÃ¶zlere gÃ¶re "artÄ±k yarÄ± bekar."

TÄ±pkÄ± kocasÄ± Manganiello'dan boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu gibi sevgilisi Saliman'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da kendini dostlarÄ±yla gezmelere verdi.

HER AYRILIKTAN SONRA KENDÄ°NÄ° GEZMEYE VERÄ°YOR

SÄ±k sÄ±k gittiÄŸi akÅŸam yemeklerinde ve gece gezintilerinde objektiflere takÄ±lÄ±yor gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z. Paparazzi objektiflerine yakalanmadÄ±ÄŸÄ± zaman da kendisi sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaparak hayatÄ±ndaki geliÅŸmeleri duyuruyor.

Ä°ÅŸte bunlardan birinin Ã¶rneÄŸini de geÃ§en hafta sonu sergiledi. ArkadaÅŸÄ±yla birlikte akÅŸam yemeÄŸine Ã§Ä±kmadan Ã¶nce hazÄ±rlandÄ± ve evinde Ã§ektiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ± da sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

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O pozunu da kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce renovasyondan geÃ§en evinin banyolarÄ±ndan birinde verdi.

O AYRINTI, GÃœZELLÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LE GÃ–LGEDE BIRAKTI

Ä°lk bakÄ±ÅŸta elbette dikkat Ã§eken Sofia Vergara'nÄ±n ta kendisiydi. Her zamanki gibi ÅŸÄ±k giyinmiÅŸti ve gayet gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

Ama daha dikkatli gÃ¶zler, Ã¶zellikle de iÃ§ mimarlÄ±k ya da ev dekorasyonuna meraklÄ± olanlar Vergara'nÄ±n pozunun arka planÄ±ndaki o ayrÄ±ntÄ±yÄ± dikkatlerden kaÃ§Ä±rmadÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Vergara'nÄ±n, fotoÄŸraf Ã§ektiÄŸi banyosunda bir kanepenin yanÄ± sÄ±ra bir de ÅŸÃ¶mine bulunuyordu!

Bir dekorasyon dergisi de bu konuda uzun bir makaleye yer verdi bile. SÃ¶z konusu makalede Ã¶zetle kÃ¼vetin yanÄ±nda bulunan ÅŸÃ¶minenin, lÃ¼ks evlerin banyo tasarÄ±mÄ±nda bundan bÃ¶yle daha fazla yer bulacaÄŸÄ±na deÄŸinildi.

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Bu ayrÄ±ntÄ±lar da akÄ±llara Vergara'nÄ±n "yalnÄ±zlÄ±k sarayÄ±m' dediÄŸi ve Joe Manganiello'dan ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinde elden geÃ§irip tam da hayallerindeki gibi tepeden tÄ±rnaÄŸa yenilediÄŸi evini getirdi.

Vergara aynÄ± yerde Ã§ektiÄŸi pozlarÄ±nÄ± daha Ã¶nce de sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.





EVÄ° SOSYAL MEDYA TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°NE YABANCI DEÄžÄ°LÂ

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Vergara buraya "yalnÄ±zlÄ±k sarayÄ±" dese de baÅŸta oÄŸlu Manolo olmak Ã¼zere ailesi, arkadaÅŸlarÄ±, dostlarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k orada aÄŸÄ±rlÄ±yor.

ToplantÄ±lara ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Ama yine de canÄ± istediÄŸi zaman kapÄ±larÄ±nÄ± kapatÄ±p lÃ¼ks evinin keyfini gerÃ§ekten de yalnÄ±z baÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±yor.

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Sofia Vergara, Beverly Hills'teÂ Ã§ok varlÄ±klÄ± insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir bÃ¶lgede yer alan evinde Ã§ektiÄŸi pozlarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

Ama bunun yanÄ± sÄ±ra bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir bedel Ã¶deyerek yenilettiÄŸi evinin kapÄ±larÄ±nÄ± Architectural Digest adlÄ± dergiye de aÃ§tÄ±.

KENDÄ°NE BÄ°R 'YALNIZLIK SARAYI' YARATTI

Sofia Vergara, Beverly Hills'in en lÃ¼ks yerlerinden biri olan Beverly Park'ta bulunan malikanesini henÃ¼z Joe Manganiello ile evliyken satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

26 milyon deÄŸerindeki malikanesini yÃ¼klÃ¼ miktarda bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yeniletti ve sonunda kendine bir " yalnÄ±zlÄ±k sarayÄ±" inÅŸa etti.

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Joe Manganiello ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sonrasÄ±nda yeni kurduÄŸu hayatÄ±nÄ±n merkezi oldu bu gÃ¶steriÅŸli malikane. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de eski kocasÄ±nÄ±n bir zamanlar birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± o evde kalan bÃ¼tÃ¼n izlerini de ortadan kaldÄ±rdÄ±. HayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§tÄ±.

Sofia Vergara'nÄ±n bundan bÃ¶yle aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yalnÄ±z baÅŸÄ±na, kimi zaman da ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 32 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Manolo ile birlikte yaÅŸayacaÄŸÄ± ev 1999 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildi. Bir dÃ¶nem Ã¼nlÃ¼ basketbol yÄ±ldÄ±zÄ± Barry Bonds'a aitti bu mÃ¼lk.

HER TÃœRLÃœ LÃœKS VE KONFOR BÄ°R ARADA

SÃ¶z konusu kiÅŸi Sofia Vergara gibi Ã§ok kazanan bir yÄ±ldÄ±z olunca evin kÃ¼Ã§Ã¼k olmasÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez zaten.

Tam da Vergara'nÄ±n eski kocasÄ± Manganiello ile anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± konulardan biri olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Hollywood tarzÄ± hayata uygun bir yapÄ± burasÄ±.

Vergara'nÄ±n evinde tam 10 tane banyo bulunuyor. Spor salonu, bahÃ§esindeki yÃ¼zme havuzu zaten bir Ã¼nlÃ¼nÃ¼n evindeki olmazsa olmazlardan.

GÃ¼zel oyuncu, dergiye evini gÃ¶sterirken odalarÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi de verdi. LÃ¼ks evinin Ã¼zerinde en Ã§ok konuÅŸtuÄŸu odalarÄ±ndan biri yatak odasÄ± oldu.

'BURADA MUTLU ANLAR YAÅžADIM'

Vergara, verdiÄŸi rÃ¶portajda bu odanÄ±n Ã§ok seksi olduÄŸunu sÃ¶yledi. Orada Ã§ok gÃ¼zel zamanlar geÃ§irdiÄŸini anlattÄ±.

GÃ¼zel oyuncu, yemek odasÄ±nÄ± evinin en mutlu yeri olarak tanÄ±mladÄ±. Vergara "Yemek odasÄ± benim evimde en sevdiÄŸim yer. AyrÄ±ca gerÃ§ekten Ã§ok hoÅŸ detaylara sahip. TavanlarÄ± el yapÄ±mÄ± ve bu durum benim odama bambaÅŸka bir hayat getiriyor" diye konuÅŸtu.

Yemek odasÄ±nÄ±n en sevdiÄŸi ayrÄ±ntÄ±lardan biri de 18'inci yÃ¼zyÄ±l FransÄ±z halÄ±larÄ± Vergara'ya gÃ¶re.

Yemek odasÄ±nÄ±n hemen yanÄ± baÅŸÄ±nda da bir aÃ§Ä±k mutfaÄŸÄ± var Vergara'nÄ±n. Tabii ki evin o kÄ±smÄ± da sÄ±radan deÄŸil. BirÃ§ok kiÅŸinin evinin salonundan bile daha bÃ¼yÃ¼k ve her tÃ¼rlÃ¼ mutfak ekipmanÄ±na sahip.

ÃœNLÃœ DEKORATÃ–RLE Ã‡ALIÅžTI

Vergara evini Ä°sveÃ§, Ä°spanya, Fransa ve Ä°talya'dan getirilen antika parÃ§alarla sÃ¼sledi. Ä°Ã§ dekorasyon iÃ§in bu konuda bir uzman olan Ohara Davies Gaetano ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ± yÄ±ldÄ±z.

Sofia Vergara'nÄ±n konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir resmi oturma odasÄ±yla gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ± geÃ§irdiÄŸi bir de gÃ¼nlÃ¼k oturma odasÄ± var. OrasÄ± da yÄ±ldÄ±zÄ±n evinin en Ã§ok sevdiÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinden biri.

Bu odanÄ±n en iyi yanÄ± da doÄŸrudan bahÃ§eye aÃ§Ä±lmasÄ± Vergara'ya gÃ¶re. Oturma odasÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±lan bahÃ§enin eve yakÄ±n bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise yÃ¼zme havuzu yer alÄ±yor. Sofia Vergara bu yÃ¼zme havuzunun binasÄ±nÄ±n iki katlÄ± konuk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve gÃ¼zel bir manzara sunduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Vergara'nÄ±n Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi oturma odasÄ±nda ailece TV izlediklerini, sohbet ettiklerini sÃ¶yledi.

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Sofia Vergara'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Beverly Park bÃ¶lgesinde Denzel Washington, Sylvester Stallone, Mark Wahlberg, Eddie Murphy gibi Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±n da mÃ¼lkleri bulunuyor.





Vergara, Joe Manganiello ile evliliÄŸini bitirdikten sonra yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±.





Fakat ortopedik cerrah Justin Salliman ile iliÅŸkisi de fazla uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±.





ARTIK HAYATIN KEYFÄ°NÄ° Ã‡IKARMAK Ä°STÄ°YOR

Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun boÅŸanacaÄŸÄ± duyulduÄŸunda birÃ§ok iddia ortaya atÄ±ldÄ±. O sÄ±rada konuÅŸulanlara gÃ¶re Manganiello Ã§ocuk istemiÅŸ ama Vergara zaten 30'lu yaÅŸlarÄ±nda bir oÄŸlu olduÄŸu iÃ§in buna sÄ±cak bakmamÄ±ÅŸtÄ±.

Sonradan Manganiello bunu yalanladÄ± ama Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk aÅŸamasÄ±nda konuÅŸulan baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±.

Ona gÃ¶re artÄ±k 50'li yaÅŸlarÄ±na gelen Vergara, hayatÄ±n sefasÄ±nÄ± sÃ¼rmek istiyordu. Bu yÃ¼zden de Manganiello'dan ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadan Ã¶nce dostlarÄ±yla bir tatile Ã§Ä±ktÄ±. AyrÄ±lÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ± geldikten sonra da sÄ±k sÄ±k gece gezmelerinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ki bu durum hala devam ediyor.

YakÄ±nlarÄ±, Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n gerÃ§ekten de tam bir Hollywood tarzÄ± yaÅŸam tutkunu olduÄŸunu, iyi yaÅŸamayÄ±, iyi vakit geÃ§irmeyi, partilere gitmeyi, dostlarÄ±yla birlikte olmayÄ± sevdiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Zaten gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Vergara da bunun aksi davranÄ±ÅŸlar sergilemiyor.

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