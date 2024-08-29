Bir dÃ¶nemin en gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±... YaÅŸlanÄ±p iÅŸ bulamayÄ±nca Ã§iftlik hayatÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±... YumurtalarÄ±mÄ±zÄ± Ã§aldÄ±lar

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Genelde erkekler yaÅŸ alÄ±p yÃ¼zlerindeki Ã§izgiler arttÄ±kÃ§a "yaÅŸlanmÄ±ÅŸ" deÄŸil de "olgunlaÅŸmÄ±ÅŸ" muamelesi gÃ¶rÃ¼yor. Ama kadÄ±nlar iÃ§in aynÄ± durum sÃ¶z konusu deÄŸil.

En Ã§ok da sinema, TV ve moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± biliyor bu durumu.

Onlar belli bir yaÅŸa geldiklerinde kariyerlerini sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in herkesten daha fazla Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yorlar. Ama sadece bu kadar deÄŸil, bir yandan da gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri Ã¼zerinde durmak zorunda kalÄ±yorlar. Sanki yÄ±llar hiÃ§ geÃ§memiÅŸ gibi!Â

YÃ¼zdeki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n silinmesi, saÃ§larÄ±n boyanmasÄ±, sarkan yÃ¼zÃ¼n toparlanmasÄ± gerekiyor. Bu yÃ¼zden de estetik ve kozmetik sektÃ¶rÃ¼ aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor.

Ama gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n kadÄ±n Ã¼nlÃ¼ler bu baskÄ± altÄ±nda yaÅŸamÄ±yor elbette. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p hayatÄ±n getirdiÄŸi Ã§izgileri kabullenen, kimin kendileri hakkÄ±nda ne sÃ¶ylediÄŸini umursamadan yaÅŸayanlar da var.

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SinemanÄ±n efsane yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± yaÅŸlanÄ±nca kariyeri duraklama dÃ¶nemine girdi.. O dÃ¶nemde de Ã§iftlik hayatÄ±na yÃ¶neldi.Â

Daha da Ã¶tesinde bu gruptaki bazÄ± yÄ±ldÄ±zlar, olduklarÄ± gibi, yani yÃ¼zlerindeki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar, saÃ§larÄ±ndaki aklar, aldÄ±klarÄ± kilolarla kabullenildikleri bazÄ± Ã¶zel projelerde yer alÄ±yor zaman zaman. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda da Ã§oÄŸu zaten kendilerine bambaÅŸka hayatlar kuruyor.

Kimi kitap yazÄ±p tecrÃ¼belerini genÃ§lere aktarÄ±yor, kimi de doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda bir yaÅŸam seÃ§iyor.

Ä°ÅŸte sinemanÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran efsane bir yÄ±ldÄ±zÄ±n kendi izinden giden kÄ±zÄ± da bunun Ã¶rneklerinden biri.Â YÄ±llar onun dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde de iz bÄ±raktÄ± elbette. Ama kurduÄŸu yeni hayatÄ± ve yÃ¼zÃ¼ndeki kocaman gÃ¼lÃ¼msemesiyle bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼stesinden geliyor.

Bir bakalÄ±m bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n kim olduÄŸuna...

SÄ°NEMANIN EFSANE GÃœZELÄ°NÄ°N KIZI

EÄŸer sinema tarihine meraklÄ±ysanÄ±z yeni nesilden de olsanÄ±z Ingrid Bergman'Ä± bilirsiniz.

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HafÄ±zalara kazÄ±nan Kazablanka baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok yapÄ±mda rol alan Bergman, dÃ¶neminin efsanesi olarak nitelendirilen gÃ¼zelliÄŸini ikiz kÄ±zlarÄ±ndan Isabella'ya miras bÄ±raktÄ±.

Ingrid Bergman'Ä±n, Ã¼nlÃ¼ Ä°talyan yÃ¶netmen Roberto Rossellini ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±ndan Isabella da annesi gibi model ve oyuncu olarak kariyer yaptÄ±.

En parlak dÃ¶nemini de 1980'lerde yaÅŸadÄ±. Annesinden miras aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ekici yÃ¼z hatlarÄ±yla Isabella Rossellini bir dÃ¶nem podyumlara ve sinema dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vurdu.

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Isabella Rossellini'nin annesi Ingrid Bergman, sinema sanatÄ±nÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri.Â

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YAÅžLANINCA KARÄ°YERÄ° DURAKLAMA DÃ–NEMÄ°NE GÄ°RDÄ°Â

Sonra gÃ¼nÃ¼ geldi kendi deyimiyle yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kariyeri bir durgunluk dÃ¶nemine girdi.

Isabella Rossellini de sektÃ¶rÃ¼n genÃ§leri tercih etmesi nedeniyle kimseye kÃ¼smeden, kendini Ã¼zmeden Ã§iftlik hayatÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

Tabii bundan Ã¶nce de genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yapamadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi yaptÄ±: Okula gitti ve hayvanlar Ã¼zerine eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼.

BugÃ¼n 72 yaÅŸÄ±nda olan Rossellini'nin Mama Farm (Anne Ã‡iftliÄŸi) adÄ±nda bir Ã§iftliÄŸi var. Burada yÃ¼nÃ¼nden yararlanÄ±lan koyunlar, yumurtalarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit tavuk, keÃ§iler ve kÃ¶peklerle dolu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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Ä°lerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen aktif bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± olan Isabella Rossellini, bu ÅŸekilde dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki hayranlarÄ±yla da iletiÅŸim halinde oluyor.

Son Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda da Ã§iftÃ§ilik hayatÄ±nda baÅŸÄ±na geleni anlattÄ±.

BAÅžINA GELENLERÄ° ANLATTIÂ

Rossellini, Ã¶nceki gÃ¼n Ã§iftlikte Ã¼retilen yumurtalarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Fakat o kalabalÄ±kta kartonlarca yumurtanÄ±n kaybolduÄŸunu, bilinmeyen kiÅŸiler tarafÄ±ndan alÄ±nÄ±p gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±.

Bunun Ã¼zerine, geri kalan yumurtalarÄ±n doÄŸru kiÅŸiler tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmak iÃ§in Ã§iftliÄŸin kapÄ±sÄ±nda polislik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

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Onun bu esprili paylaÅŸÄ±mÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.

PIRILTILI DÃœNYANIN UZAÄžINDAÂ

Sinema tarihinin en gÃ¼zel kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak nitelendirilen Ä°sveÃ§li Ingrid Bergman ile Ä°talyan Yeni GerÃ§ekÃ§ilik akÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lerinden yÃ¶netmen Roberto Rossellini'nin yedi yÄ±llÄ±k evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan biri olan Isabella Rossellini, zaman zaman bazÄ± projelerde yer alsa da o pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n uzaÄŸÄ±nda doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda bir yaÅŸam sÃ¼rÃ¼yor.

Rossellini, hala kameralar karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ip tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu kozmetik markalarÄ± iÃ§in kampanyalarda gÃ¶rev alÄ±yor. Ama onun dÄ±ÅŸÄ±nda kalan zamanlarÄ±nÄ± Ã§iftliÄŸinde geÃ§iriyor.

TavuklarÄ±, keÃ§ileri, kÃ¶pekleriyle ilgileniyor. Ã–zel giysiler giyip arÄ±larÄ±n kovanlarÄ±ndan bal topluyor. Kimi zaman ellerini organik gÃ¼bre deposuna daldÄ±rÄ±p topraÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

TAVUKÃ‡ULUKLA Ä°LGÄ°LÄ° KÄ°TAP YAZDI

Bunlara ek olarak Ã§iftlik evinin salonundan bilgisayar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla toplantÄ±lara katÄ±lÄ±p Ã§iftlik dÄ±ÅŸÄ±ndaki iÅŸlerini de yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Rossellini'nin sÄ±k sÄ±k Instagram sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlara bakÄ±lÄ±rsa da son derece mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Rossellini, New York yakÄ±nlarÄ±ndaki Long Island'da bulunan Ã§iftliÄŸinde tamamen doÄŸanÄ±n iÃ§inde hayvanlarÄ± ve yetiÅŸtirdiÄŸi bitkilerle uÄŸraÅŸarak sinema ve moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n hareketinden uzak bir hayat yaÅŸÄ±yor.

Isabella Rossellini, iki yÄ±l Ã¶nce Ã§iftÃ§ilikle ilgili deneyimlerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± My Chickens and I (TavuklarÄ±m ve Ben) adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir de kitap yayÄ±nladÄ±.

Rossellini bu tÃ¼r bir hayata yÃ¶nelmesini de bir rÃ¶portajÄ±nda kariyerinin duraÄŸanlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶neme baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bunun nedeni de moda ve sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genÃ§ kuÅŸaÄŸa olan ilgisi.

'KÄ°MSE BENÄ° OYUNCU VE MODEL OLARAK Ä°STEMEDÄ°'

"Kimse beni model ya da oyuncu olarak istemiyordu" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ± Rossellini. Bu dÃ¶nemden faydalanÄ±p okula baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etmiÅŸti. Rossellini, New York'taki Hunter College'da hayvan davranÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerine bir de master derecesi aldÄ±.

2000'lerin baÅŸÄ±ndaki bu durgunluÄŸun ardÄ±ndan Rossellini, 2016'da yÄ±llarca tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu kozmetik firmasÄ±na yeniden dÃ¶ndÃ¼ ve bir anlaÅŸma yaptÄ±.

Ã–zellikle Mavi Kadife ve Death Becomes Her gibi filmlerle hafÄ±zalarda yer eden Isabella Rossellini, hayatÄ± boyunca iki kez evlendi.

Ä°lk evliliÄŸini yÃ¶netmen Martin Scorsese ile yaptÄ±. Bu evlilik 1979 ile 1982 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda devam etti.

ANNESÄ° VE BABASI DA SÄ°NEMANIN EFSANELERÄ°NDEN

Rossellini daha sonra 1978 ile 86 arasÄ±nda Jonathan Wiedemann ile evlendi. Bu evlilikten Elettra adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Elettra'nÄ±n evliliÄŸinden ise bir torun sahibi.

Isabella Rossellini'nin babasÄ±nÄ±n kimliÄŸini aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± ve kendi babasÄ± olan Ã¼nlÃ¼ Ä°talyan yÃ¶netmen Roberto Rossellini ile aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan 30 yaÅŸÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.

Ingrid adÄ±nda bir ikiz kardeÅŸi ve bir de erkek kardeÅŸi bulunan Rossellini'nin annesi sinema tarihinin en gÃ¼zel kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak nitelendirilen Ingrid Bergman. Oyuncu, Ã¶zelikle de Kazablanka adlÄ± filmle hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Rossellini'nin babasÄ± Roberto Rossellini ise Ä°talyan Yeni GerÃ§ekÃ§ilik akÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lerinden usta bir yÃ¶netmen.

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Rossellini'nin annesi Ingrid Bergman, Michale Curtiz'in yÃ¶nettiÄŸi Kazablanka adlÄ± filmle hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. Bu filmde Bergman'a dÃ¶nemin efsane erkek oyuncularÄ±ndan Humphry Bogart eÅŸlik etti.





Rossellini'nin Elettra adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ve babasÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Roberto adÄ±nda bir oÄŸlu var. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z kÄ±zÄ± Elettra'dan da iki tane torun sahibi.

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