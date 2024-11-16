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Bugün çeşit çeşit taçları, tahtı, mücevherleri var... Ama ya sonra? Kocasından sonra Camilla'yı işte böyle bir gelecek bekliyor

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#Kral Charles#Camilla#Kate Middleton
Bugün çeşit çeşit taçları, tahtı, mücevherleri var... Ama ya sonra Kocasından sonra Camillayı işte böyle bir gelecek bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 08:49

Bütün dünya bu yılın şubat ayında Buckingham Sarayı'ndan gelen bir haberle donup kaldı.. Zaten bir süredir bu aileden çok da parlak haberler gelmiyordu. Ama yine de bu bir başkaydı.

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O gün öğleden sonra saatlerinde yapılan resmi duyuruya göre Kral 3. Charles, kanser teşhisi almıştı.

Yine açıklamada belirtildiğine göre hastalık çok erken fark edilmişti ve tedaviye hemen başlanacaktı. Üstelik Kral'ın psikolojik durumu da kötü değildi.

İlerleyen süreçte de Kral Charles'ın nasıl da inatla ayakta kalmaya çalıştığı, ülkesinde etkinliklere katıldığı hatta yurt dışı geziye bile çıktığını herkes gördü.

Belli ki Kral da tıpkı annesi gibi son ana kadar başına gelen her tür olumsuzluğa direnecekti.

Ama bir de hayatın bir gerçeği var: Ölüm...

Bugün çeşit çeşit taçları, tahtı, mücevherleri var... Ama ya sonra Kocasından sonra Camillayı işte böyle bir gelecek bekliyor

GERİDE KALANLARIN GELECEĞİ BAŞTAN BELLİ 
Charles'ın hayata veda etmesinden sonra neler olacağı "milimine kadar" belli zaten. En büyük oğlu William onun yerine tahta geçecek. Karısı Kate Middleton da ya konsort kraliçe ya da kraliçe olarak anılacak.

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Veliaht prenslerin taşıdığı Galler Prensi unvanı da William ile Kate'in en büyük oğlu George'a geçecek. Bütün bunlar zaten herkesin çoktandır bildiği gerçekler.

Tabii ki çok büyük, ülkeyi hatta dünyayı sarsan bir değişiklik olmazsa.

Peki ama bütün bunlar olup biterken şu anda kraliçe olan Camilla'nın başına ne gelecek? O neler yaşayacak?

Zaten Charles'ın Diana'yı onun yüzünden üzdüğüne inanan milyonların sempatisini kolay edinmemiş  olan Camilla, kocasının ölümünden sonra nasıl bir hayat sürecek?

Gelin ona da bir bakalım şimdi.

Tabii ki kimin ne zaman hayata veda edeceğini kimse bilemez... Ama daha ölümlerinden yıllar öncesinde cenaze törenlerini bile en ince ayrıntısına kadar planlayan bir ailenin üyeleri için her tür olasılığı hesaplamamak olmaz.

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Bugün çeşit çeşit taçları, tahtı, mücevherleri var... Ama ya sonra Kocasından sonra Camillayı işte böyle bir gelecek bekliyor

KOCASIYLA BİRLİKTE 6 MAYIS 2023'TE ONA DA TACI TAKILDI 
75 yaşındaki Camilla, kocası Charles ile birlikte geçen yıl 6 Mayıs'taki törende tacını da giydi.

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Özetlemek gerekirse bir dönem "ikinci kadın", "Diana'nın yuvasını yıkan kadın" ya da "metres" olarak anılan Camilla tarih sayfalarına "Kraliçe Camilla" olarak çoktan geçti bile.

Elbette kendisi de biliyordur ama bu durum kocası Charles hayatta olduğu sürece geçerli. Yani eğer kendisinden önce kocası Charles hayata veda ederse onun için durum değişecek.

Doğal olarak eşini yitiren her kadının hayatı değişir ama insan kraliyet ailesi üyesi olunca bu değişim biraz daha merak uyandırıyor.

Ama sanmayın ki Charles, hayatı boyunca gerçekten sevdiği, hatta evlenmek için annesine bile 'kafa tuttuğu' kadının kendisinden sonraki geleceğini hiç düşünmüyor.

Zaten bu durum İngiliz kraliyet ailesi içinde de uzun süredir tartışma konusu. Bir başka deyişle düzenlemeler önceden yapılıyor.

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Bugün çeşit çeşit taçları, tahtı, mücevherleri var... Ama ya sonra Kocasından sonra Camillayı işte böyle bir gelecek bekliyor

Kraliçe 2. Elizabeth öldüğünde en büyük oğlu Charles'ın tahta geçeceği belliydi zaten. Ama o acı haber açıklandığı gün bambaşka bir isim gündemin ilk sırasına yerleşti. Charles'ın, Camilla aşkı uğruna boşandığı karısı Diana... Hem geçmişin hem de bütün bunların etkisiyle Camilla'nın, halkın sempatisini kazanması hiç kolay olmadı. 

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Bugün çeşit çeşit taçları, tahtı, mücevherleri var... Ama ya sonra Kocasından sonra Camillayı işte böyle bir gelecek bekliyor

ONU BAMBAŞKA BİR UNVAN BEKLİYOR 
Bu sırada da William'ın kral olarak tahta geçmesinin ardından Camilla'nın durumu ve unvanının ne olacağı da uzun uzun ele alındı.

Sonunda, kocası Charles'ın kendisinden önce ölmesi durumunda Camilla'nın Kral'ın dul eşi olarak "Kraliçe Dowager" unvanı taşıması kararlaştırıldı.

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Yeri gelmişken hemen belirtelim, bu unvan ilk olarak 1830 yılında Kraliçe Adelaide tarafından kullanılmıştı.

Queen Dowager yani Kraliçe Dowager konusuna biraz daha yakından bakmak gerekirse...

Sözlük anlamı olarak "Dowager" zengin dul kadın anlamına geliyor.

Camilla'nın kullanacağı Kraliçe Dowager ise tam olarak artık hayatta olmayan kralın dul eşi demek oluyor. Yani hem zengin hem de unvan sahibi dul kadın.

Bugün çeşit çeşit taçları, tahtı, mücevherleri var... Ama ya sonra Kocasından sonra Camillayı işte böyle bir gelecek bekliyor

CAMILLA'NIN GELECEĞİNE İLHAM VEREN ALMAN PRENSESİ
Kraliçe Dowager unvanını taşıyan ilk kişi olan Kraliçe Adelaide'i de biraz tanıyalım. Adeliade, Almanya doğumlu.

Babası Georg, Birinci Saxe Meiningen Dükü'ydü. Bir başka deyişle Adelaide ya da tam adıyla Adelaide Amelia Louise Theresa Caroline; soylu bir aileye mensuptu. Zaten bu nedenle de Saxe Meiningen Prensesi unvanını taşıyordu.

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Adelaide, İngiltere Kralı 4. William ile evlendi ve konsort kraliçe oldu. Kocasının 1937 yılında ölümünün ardından da Camilla için ilham kaynağı olan Kraliçe Dowager unvanını kullandı.

Adelaide kendisi de 1849 yılında 57 yaşındayken hayata veda etti. İngiltere'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Bugün çeşit çeşit taçları, tahtı, mücevherleri var... Ama ya sonra Kocasından sonra Camillayı işte böyle bir gelecek bekliyor

ANA KRALİÇE OLARAK ANILIYORDU
İngiliz kraliyet ailesinde eşinden daha uzun süre hayatta kalan en yakın örnek ise Kraliçe 2. Elizabeth'in, aynı zamanda aynı ismi paylaştığı annesi.

Eşi Kral 6. George öldükten sonra uzun yıllar yaşayan 1. Elizabeth Ana Kraliçe (Queen Mother) unvanını taşıdı.

Elbette Ana Kraliçe Elizabeth ile Camilla, kral eşi olmaları dışında herhangi bir ortak noktaya sahip değiller. Camilla, kraliyet ailesinin gelini ama geçmişten gelen herhangi bir kan bağı yok.

Charles ile Diana 1992 yılında resmen yollarını ayırdıklarını duyuruncaya kadar da "Prens'in metresi"ydi.

Bugün çeşit çeşit taçları, tahtı, mücevherleri var... Ama ya sonra Kocasından sonra Camillayı işte böyle bir gelecek bekliyor

O DEĞERLİ UNVANI HİÇ KULLANAMADI... ŞİMDİ KATE KULLANIYOR
Camilla 2005 yılında Charles ile evlendiğinde otomatik olarak Galler Prensesi oldu. Çünkü Charles, veliahtların taşıdığı Galler Prensi unvanını taşıyordu.

Ama bu unvan Diana ile özdeşleştiği için bu Camilla toplum içinde hiçbir zaman Galler Prensesi olarak anılmadı. Bu çok değerli görülen unvanı hiç kullanamadı. Onun yerine Cornwall Düşesi olarak anıldı.

Bugün çeşit çeşit taçları, tahtı, mücevherleri var... Ama ya sonra Kocasından sonra Camillayı işte böyle bir gelecek bekliyor

BU YOLU KRALİÇE 2. ELİZABETH AÇTI
Aslında normal koşullarda Camilla'nın, Kraliçe 2. Elizabeth hayata veda ettikten sonra Kral 3. Charles'ın karısı olduğu için Konsort Prenses unvanı taşıyacaktı.

Ama Platin Jübile sırasında Kraliçe 2. Elizabeth yayınladığı açıklamada Çamilla'nın "Konsort Kraliçe" olarak anılacağını duyurdu.

Aslında bu açıklamasıyla Camilla'nın bugünkü gibi "konsort" kelimesi olmadan Kraliçe unvanı almasının yolunu da açtı.

Bugün çeşit çeşit taçları, tahtı, mücevherleri var... Ama ya sonra Kocasından sonra Camillayı işte böyle bir gelecek bekliyor


KRALİÇESİNİ BÜTÜN DÜNYAYA İLAN ETTİ
Geçen yıl 6 Mayıs'taki taç giyme töreni için hazırlanan davetiyede de Kral 3. Charles, hayatı boyunca geçekten sevdiği tek kadın olan Camilla'yı onurlandıran satırlara yer verdi ve bir durumu da açıkça gözler önüne serdi.

Davetiyede Majesteleri "Kral III Charles ve Kraliçe Camilla'nın taç giyme töreni” satırları yer aldı.

Böylece Camilla'nın, Charles'ın hükümdarlığı sırasında "konsort kraliçe" değil sadece "kraliçe" olarak anılacağı da açıkça ortaya çıktı.

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#Kral Charles#Camilla#Kate Middleton

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