Önce kimseye duyurmadan kendi aralarında yüzük takmışlar... 'Annemi yanımda hissetmek istedim'

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Bu haber aslında bazı kişileri şaşırtırken bazıları için gayet normaldi.

Çünkü Prens William, okuduğu St. Andrews Üniversitesi'nde tanıştığı Kate Middleton ile sekiz yıldır inişli çıkışlı bir ilişki sürdürüyordu. Hatta Kate'in adı bunca yıl flört edip hala evlenme teklifi almadığı için "Bekleyen Katie"ye bile çıkmıştı.

Belli ki William, iki kez ayrılıp barıştığı bu genç kız ile sürdürecekti hayatının geri kalanını.

Bu habere şaşıranların da geçerli bir nedeni vardı aslında.

HABERE ŞAŞIRANLAR DA OLDU

Kate Middleton öyle soylu bir aileden gelmiyordu. Orta üst sınıf bir ailenin üç çocuğunun en büyüğüydü. Annesi Carole ile babası Michael, ailelerini kendileri çalışarak geçindiriyordu. Sözün kısası sıradan bir İngiliz ailesinin kızıydı Kate.

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Geleceğin kralı olan William'ın halktan bir genç kızla evlenmesi, onun, Avrupa'nın dört bir yanında varlığını sürdüren kraliyet ailelerinin ya da en azından İngiltere'nin aristokrat ailelerinin birine mensup bir genç kızla evlenmesini bekleyenler için şaşırtıcıydı.

Ama sonuç olarak olan olmuştu... Ülkenin gelecekteki kralı Prens William, sıradan bir ailenin kızıyla evlenmek için ilk adımı atmıştı.

DÜNYA O YÜZÜĞÜ İLK KEZ 1981 YILINDA GÖRMÜŞTÜ

2010 yılının 16 Kasım günü bu resmi duyurunun yapılmasının ardından, üniversite aşıkları Kate ile William, St. James Sarayı'nda basının karşısına çıktı.

Kate'in üzerinde koyu mavi renkli bir elbise vardı. Elbisenin rengi de parmağındaki nişan yüzüğünün iri taşıyla aynı renkteydi.

Zaten o güne damgasını vuran ayrıntı da William ile Kate'in nişanlanması kadar genç kızın parmağındaki o yüzüktü.

Çünkü o günden tam 29 yıl önce, 24 Şubat 1981 günü ilk kez bir başkasının parmağında dünya kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Yani Prens William'ın babası Charles ile annesi Diana'nın nişanının resmen duyurulduğu gün.

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Dümdüz söylersek Kate'in parmağındaki o yüzük bir zamanlar Diana'nın parmağını süsleyen nişan yüzüğüydü.

William, annesi sayesinde ünlü olan o yüzüğü nişanlısına vermişti.

O ünlü yüzük, 1981 yılında ilk sahibi Diana Spencer'ın parmağında dünya sahnesine çıkmıştı.

ASLINDA DAHA ÖNCE KENDİ ARALARINDA NİŞANLANMIŞLAR

Aslına bakılırsa bütün dünya Kate ile William'ın evlilik yolunda ilk adımı attığını 16 Kasım 2010 günü öğrendi.

Ama William o yüzüğü ondan neredeyse bir ay önce, 10 Ekim'de, sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte gittikleri Kenya gezisinde Kate'e vermişti.

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O gün arkadaşlarından ayrı baş başa kaldıkları bir anda William, Kate'e evlenme teklif etti ve annesinden kendisine miras kalan o ünlü yüzüğü ona verdi.

Aslında Diana'nın Charles ile mutsuz evliliğinin simgesi olan o yüzük bundan böyle Kate ile William arasında, "ölüm onları ayırıncaya kadar sürecek" olan birlikteliğin simgesi oldu.

Londra'nın ünlü mücevhercilerinden biri olan Garrard tarafından tasarlanan ve 14 tane tek taş pırlantayla çevrili oval bir Seylan safirinden oluşan yüzük, Diana'nın henüz 36 yaşında ölümünden 13 yıl sonra bu kez Kate'in parmağında dünya sahnesine çıkmıştı.

NİŞANIN İLANINDAN BEŞ AY SONRA EVLENDİLER: Çiftin nişanının ilan edildiği günden kısa bir süre sonra 2011 yılının 29 Nisan günü de sadece İngiltere değil tüm dünya, modern çağların en gösterişli kraliyet düğününe tanıklık etti. Kate ile William, Londra'daki Westminster Abbey'de sadece davetlilerin değil, TV ve internet aracılığıyla milyonların izlediği bir düğünle evlendi. Aradan geçen zamanda da acı- tatlı bir sürü olay yaşadılar. Üç çocukları doğdu.

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O YÜZÜĞÜN UĞURSUZ OLDUĞUNA İNANANLAR VAR

Diğer yandan William'ın Kate'e annesi Diana'nın nişan yüzüğünü vermesi daha o ilk zamandan bu yana tartışılan bir konu.

Özellikle Kate'in kanser tedavisi göreceğini açıklamasından sonra Diana'nın bu yüzüğünün aslında "uğursuz" olduğu söylentileri iyice yayıldı.

Bazıları belki de Kate'in yaşadığı bu tersliklerin ve sorunların bu yüzüğü ilk takan kişinin yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle başına geldiğini bile savundu.

İşin ilginci tedavisinin bittiğini açıkladığı video da dahil geçen haftaya kadar Kate, zaman zaman bu yüzüğü parmağına takmadı. Bunu da kimseden saklamadı.

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Onun yerine birkaç kez farklı yüzüklerle göründü. Nihayet geçen hafta gerçekleşen Anma Günü etkinliklerinde parmağındaki o ünlü yüzük yine geri dönmüştü.

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ANNESİYLE KARISI ARASINDA BİR BAĞLANTI OLMASINI İSTEMİŞ

Aslında William'ın onca olanağa sahipken neden sevdiği kıza evlilik teklifi sırasında o yüzüğü verdiği de merak konusu oldu.

Ama kendisinin nadir zamanlarda açıkladığına göre bu yüzüğü vermesinin William için duygusal bir nedeni vardı.

Annesi Diana öldüğünde henüz 15 yaşındaydı William. Sevdiği ve hayatının geri kalanını geçireceği Kate ile Diana'yı tanıştırmasının artık hiçbir olanağı kalmamıştı.

Diğer yandan da Kate ile annesi arasında bir bağlantı olmasını da istiyordu. İşte o safir taşlı yüzük bunun için biçilmiş kaftandı.

Prens William, ITV kanalı için hazırlanan bir programda neden Kate'e bir başka yüzük almak yerine annesinin yüzüğünü verdiğini şöyle anlattı: " O benim annemin nişan yüzüğü... Bunun hoş bir durum olduğunu düşündüm. Çünkü açıkça görülüyordu ki annem bütün o heyecanı ve neşeyi bizimle paylaşmak için yanımızda olamayacaktı. Bu yüzük, benim bütün bunlara annemi yakın tutmak için seçtiğim bir yoldu."

Kate, tedavisi sırasında göründüğü bir etkinlikte ve bazı videolarda parmağında ünlü yüzüğü olmadan görüntülendi. Bunun yerine kocasının hediyesi olan, yine elmas ve safir taşlarla süslü başka bir yüzüğün yanı sıra ailenin tüm evli kadınlarının taktığı Galler altınından alyansını taktı.

Bu arada bu ünlü yüzükle ilgili başka bir söylenti daha vardı ve bu da olayın kahramanı tarafından net şekilde yalanlandı.

Uzun zamandır ortada dolaşan iddialara göre aslında bu safir taşlı yüzük Diana'nın ölümünden sonra küçük oğlu Harry'ye miras kalmıştı.

Ancak ağabeyinin evlenmeye kararlı olduğunu gören Harry, o yüzüğü Kate'in parmağına takması için ağabeyine verdi.

Bu söylentiye son noktayı koyan kişi ise Prens Harry'nin ta kendisi oldu. Bu söylentinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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SADECE YÜZÜĞÜ DEĞİL UNVANI DA TACI DA GELİNİNE GEÇTİ

Aslına bakılırsa William'ın karısı Kate Middleton'ın Diana ile arasındaki tek bağlantı o yüzük değil.

Charles ile evlendiğinde Galler Prensesi unvanını alan Diana'nın ölümünden sonra bu unvan açıkça kimse tarafından kullanılmadı. Charles'ın ikinci karısı zaten halk kendisine tepkili olduğu için Diana'nın taşıdığı bu unvanı hakkı olmasına rağmen kullanmadı. Onun yerine Cornwall Düşesi unvanıyla anıldı.

Ama Kraliçe 2. Elizabeth 2022 yılında öldükten sonra Charles, veliahtların taşıdığı Galler Prensesi unvanının büyük oğlu ve kendisinden sonra tahtın varisi olan William'a geçtiğini açıkladı. Aynı açıklamada Kate'in de Galler Prensesi olduğunu duyurdu.

Bu şekilde Galler Prensesi unvanı Diana'nın ölümünden tam 25 yıl sonra Kate Middleton aracılığıyla tozlu raflardan indirilmiş oldu.

Tabii ki bu kadar da değil. Kate Middleton, katıldığı resmi davetlerde konumu gereği aile koleksiyonundan taçlar da kullanıyor. İşte bunlar arasında en çok kullandığı da yine Diana ile özdeşleşen Cambridge Aşıklar Düğümü adlı taç.

16 Kasım, Kate ile William'ın resmi nişan duyurusunun yapıldığı günün 14'üncü yıl dönümü. Fakat genç aşıklar bundan neredeyse bir ay önce, 10 Ekim'de Kenya tatilinde önce kendi aralarında nişanlandı. William. haftalar boyu cebinde taşıdığı annesinin nişan yüzüğünü Kate'e vererek evlenme teklif etti.