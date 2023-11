Kızının seçtiği meslek ünlü yönetmeni şoke etmişti: "Başkalarının iyi hissetmesini sağlıyorum... Niye bedenimden utanayım ki!

Haberin Devamı

ONLAR BAMBAŞKA ALANLARDA HAYATLARINI KAZANIYOR

Öyle ya da böyle gösteri dünyasında bu ünlülerin çocuklarını görmeyi yani kuşaklar boyu tanıdık soyadlarını duymayı sürdüreceğiz. Ama bir de bunun tersi var.

Gösteri dünyasının bazı yıldızlarının çocukları, kelimenin tam anlamıyla "başka dünyalarda" yaşıyorlar. Yani bambaşka alanlarda kariyer yapıyorlar. Mesela, yarım asrı aşkın süredir kamera karşısında unutulmaz karakterler canlandıran bir oyuncunun oğlu şef aşçı oldu.

Müzik dünyasının "yaşayan efsanesinin" oğlu ise itfaiye eri olmayı tercih etti. Bir başka müzisyenin kızı doktorluğu seçti ve ihtiyaç duyanlara sağlıklarını geri kazandırmaya çalışıyor.

Hava durumu sunucusu olarak tanınan bir ekran yüzünün kızı ise kendini başkalarının çocuklarına adadı, yani dadı oldu. Gelin bir bakalım gösteri dünyasının parlak ışıklarının altında doğup büyüdükleri halde bambaşka meslekler seçen o çocuklara ve yaptıkları işlere.

ÜNLÜ OYUNCUNUN YEMEK PİŞİRME SEVGİSİ OĞLUNA İLHAM OLDU

Harrison Ford denilince aklınıza ne geliyor? Büyük olasılıkla birkaç nesil hemen "Indiana Jones ve Yıldız Savaşları (Star Wars) serisini söyleyecektir. Tabii bir de uçaklar. Çünkü 80 yaşındaki Ford, aynı zamanda birkaç tane uçak sahibi olan bir pilot.

Ama tabii bunun yanı sıra 60 yıllık kariyerine birçok film sığdırdı. Özetle başarılı oyuncu, Hollywood'un en nüfuzlu isimlerinden biri. Elbette istese çocuklarının da kendi alanında bir kariyer yapmasını sağlayacak gücü var.

Harrison Ford'un oğlu Ben, sinema dünyasının çok uzağında bir meslek seçti kendine: Şef aşçı oldu!

Elbette onun bu yeteneğinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde babası Harrison Ford'un büyük etkisi var. Bu konuda şunları anlatmıştı Ben verdiği bir röportajda "Ben büyürken babam hep yanımdaydı ve o da yemek pişirmeyi severdi." Ben Ford öyle sanıldığı gibi çok büyük restoranlarda da çalışmıyor.

Yani aklınıza yine babasının nüfuzuyla bu tür bir yerde iş bulduğu gelmesin. Çünkü 55 yaşındaki Ben daha mütevazı restoranlarda yeteneklerini sergiliyor.





BİNİCİLİK SPORUNA GÖNÜL VERDİ

Gelelim sinemanın ve ekranın bir başka ünlüsüne...Bugün 78 yaşında olan Tom Selleck, birçok unutulmaz yapımda rol aldı. Aktörün Jillie Mack ile evliliğinden Hannah adında bir kızı var.

Her ne kadar Hollywood'un ışıltılı dünyası içinde doğup büyüse de şu anda 34 yaşında olan Hannah'nın kendine gösteri dünyasından bir meslek seçmedi. O rotasını başka bir yöne çevirdi. Küçüklüğünden beri atlara ilgi duyan genç kadın binici oldu.

O da bu mesleği seçmesinde anne ve babasının etkisinin büyük olduğunu gizlemiyor. Genç kadın; Equestrian Living adlı dergiye verdiği bir röportajda "Her ikisi de oyuncu olan annem ve babam, insanın tutkuyla yaptığı bir işte başarılı olabileceğini öğretti bana. Bu beni binicilik konusunda cesaretlendirdi" diye konuştu.

Tom Selleck 'in çocuklarına desteği tam. Bu konudaki görüşünü de "Çocuklarınız büyüyüp birer yetişkin ola bile asla babalık görevini bir kenara bırakamazsınız" diyerek diye getirmişti.

'BUGÜN OĞLUMUN GÜNÜ'

Müzik dünyasının efsane isimlerinden biri Bruce Springsteen. Patti Scialfa ile evliliğinden Evan, Sam ve Jessica adında üç tane çocuğu bulunuyor. Evan tıpkı babası gibi müzikle ilgileniyor. Kızı Jessica da Tom Selleck'in kızı gibi binicilik sporuna gönül verdi.

Fakat diğer oğlu Sam itfaiye eri oldu. Sam, 2014 yılında Monmouth County İtfaiyecilik Akademisi'nden mezun oldu. Bir süre New Jersey'de gönüllü itfaiyecilik yaptıktan sonra da Jersey City'nin itfaiyesine katıldı. 2020 yılında yapılan bu tören basına da yansımıştı.

Bruce Springsteen, 2020 yılında oğlunun resmen itfaiyeci olduğu törende onunla gurur duyduklarını söylemişti. Springsteen, o törende işin tehlikeli olduğu bildiğini belirterek "Yine de kendini iyi idare edeceğini biliyorum" demişti.

ÜNLÜ MÜZİSYENİN KIZI DOKTOR OLDU

Roger Taylor adını müzikseverler çok iyi bilir. Bugün 73 yaşında olan Taylor, müzik dünyasına damgasını vuran Queen grubunun elemanlarından biri. These Are the Days of Our Lives, Radio Ga Ga and A Kind of Magic gibi grubun hafızalara kazınan şarkılarının yaratım sürecine de ortak olan Taylor'un 33 yaşındaki kızı Rory babasından tamamen farklı bir alanda kariyer yapmaya karar verdi.

Genç kadın Londra'da pratisyen hekim olarak çalışıyor. Bu konuda eğitim alan genç kadın, göğüs kanserini konusunda düzenlenen kampanyalarda görev alıyor. Bu alanda faaliyet gösteren Medical Advisory Group'un da üyesi. Roger Taylor'a göre bütün çocukları içinde en çok çalışanı da kızı Rory, Taylor bu onu da "Doktor olmak kolay değil. Ama Rory bütün bu zorlukların üstesinden geldi" diye konuştu.

KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ DADI OLMAK İSTİYORDU

Gelelim bir başka ünlüye ,,, Ulrika Jonsson, 90'ların ilk yarısında hava durumu sunucusu olarak tanındı. İsveç asıllı Jonsson, sonradan bir İngiliz gazetesinde yazdığı sivri dilli köşe yazılarıyla da konuşulmaya başlandı. Jonsson'un 22 yaşındaki kızı Bo ondan çok çok farklı bir alanda eğitim gördü ve sonunda faklı bir meslek sahibi oldu. Bo Jonsson, bir dadı!

Ünlü ve zengin ailelerini çocukları için dadı seçtiği bilinen Norland Collage'da eğitim gördü. Söylediğine göre Bo bu mesleği çocukluğundan beri hayal ediyordu. Bu arada Bu'nun eğitim aldığı merkezde, ilk anda dadı denildiğinde akla gelmeyen bazı alanlarda da eğitim veriliyor. Dövüş sanatları, ve ileri sürücülük eğitimi de bunlardan biri.

Ulrika Jonnson kızının en büyük destekçisi.

Ünlü yönetmen Steven Spielberg'in hayal gücü bile bu kadarını düşünebilir miydi bilinmez... Çünkü onun çocuklarından birinin meslek seçimi gerçekten dudak uçuklatıcı türden.

Usta yönetmen ile 29 yıllık karısı Kate Capshaw'un 23 yaşındaki evlatlık kızı Mikaela, İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda bir yetişkin film yıldızı olarak kariyer yapmakta olduğunu dünyaya ilan etti. Aslında bu gerçek bir süredir biliniyordu. Ama Mikaela bu açıklamasıyla bilmeyenlerin de öğrenmesini sağladı.

Genç kız aynı zamanda cinsellikle ilgili paylaşımların yer aldığı ve aylık 15 dolar üyeliği olan bir sitede kendisine ait bir hesabı olduğunu da ekledi.

Ama bunlarla sınırlı kalmadı. Mikaela Spielberg aynı zamanda bir egzotik dansçı olmak için lisans almaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

'BAŞKALARININ İYİ HİSSETMESİNİ SAĞLIYORUM'

Mikaela Spielberg'in bütün bunları yapmasının nedeni de ilginç söylediklerine bakarsak... Genç kız "Kendi bedeninden kazanç sağlayıp yararlanamamaktan çok sıkıldığı için" böyle bir adım attığını sözlerine ekledi.

Mikaela'nın anlattığına göre onu böyle bir kariyer yapmaya iten bazı nedenler vardı. Bunlardan biri ruhunu tatmin etmeyen işler yapmak istememesi.

Bu seçtiği kariyer yolunda ise hem kendi ruhunu doyuracak hem de söylediğine göre başka insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak.

Kendini "Cinsellikle dolu bir yaratık" olarak tanımlayan Mikaela Spielberg "Bana sürekli olarak bedenimde nefret etmem gerektiğinin söylenmesinden bıktım" sözleriyle de neden kendine böyle bir meslek seçtiğini anlattı.

Elbette Mikaela bu kararını annesi Kate Capshaw ve babası Steven Spielberg'e de bildirdi. Ünlü çift, onu engellemek için herhangi bir girişimde bulunmadı.