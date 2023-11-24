İki ünlü tek gecelik kaçamak yapmıştı: O çocuk büyüdü, boylarına yetişti

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Bir de başka bir boyutu var bu kadın- erkek ilişkilerinin... Eğer bu dünyaya ilginiz varsa onu da bilirsiniz.

Bazı ünlüler kısacık bir süre, haydi dümdüz söyleyelim, tek gecelik ilişkiler de yaşar. Birçoğu bu konuda geride iz bırakmıyor ama bunun tam tersi durumda olanlar da var.

Bu tek gecelik kaçamaklardan çocuk sahibi de oluyor bazıları. Bu türden olaylar sık sık da magazin basınına yansıyor elbette.

Bazı ünlüler bu çocukların kendilerinden olduğunun kanıtlanması için DNA testi istiyor. Bazıları ise sorumluluklarının bilincinde olup bu çocukları hemen kabulleniyor.

Her ne kadar anneleri ise evlenmese ya da bir ilişki yaşamasa da çocukların bakımıyla yakından ilgileniyor.

Tıpkı Oscar ödüllü oyuncu Benicio Del Toro gibi...

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'SEVGİLİ DEĞİLİZ' DEDİ AMA BEBEĞİ KABULLENDİ

55 yaşındaki Porto Rikolu oyuncu Del Toro, bundan 13 yıl önce rock müzik dünyasının emektarlarından Rod Stewart'ın kızı Kimberly ile tek gecelik bir ilişki yaşadı.

Her ne kadar o dönemde Del Toro ile Stewart'ın aşk yaşadığı ileri sürülse de böyle bir durum olmadığını kendileri söyledi zaten.

Ama bu kaçamaktan Stewart hamile kaldı. Sonuç olarak da Delilah adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Benicio Del Toro, o dönemde sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Kimberly Stewart ile bir çift olmadıklarını ama bebeği kabullendiğini ve bakımıyla ilgileneceğini duyurdu.

EFSANE MÜZİSYENİN TORUNU

Delilah adı verilen o bebek dünyaya geldikten sonra annesi ile birlikte yaşamaya başladı. Ama öte yandan babası Benicio Del Toro da ondan ilgisini hiç eksik etmedi.

Zaman zaman Stewart ile buluşup Delilah ile tıpkı bir aile gibi birlikte vakit geçirdiler.

Görünüşe göre annesiyle yaşasa da Delilah, babası Benicio Del Toro ile de bir araya geliyor. Hatta baba- kız geçtiğimiz günlerde Los Angeles Lakers basketbol takımının maçına gittiler.

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Salona girerken görüntülenen Del Toro ile kızı Delilah'a esmer bir genç kadın eşlik ediyordu.

Henüz 12 yaşında olan Delilah'nın tıpkı annesi ve babası gibi uzun boylu olduğu ve neredeyse onlara yetiştiği de dikkatlerden kaçmadı.

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Delilah, annesiyle yaşıyor olsa da sık sık babasıyla da bir araya geliyor.





Önceki gün Los Angeles Lakers'ın maçını izlemeye giden baba- kız geçen ay da Los Angeles'ın ünlü restoranlarından birinde öğle yemeği çıkışında görüntülenmişti.

ÜNLÜ OTELDE TEK GECELİK KAÇAMAK

Biraz da Delilah'nın annesi Kimberly Stewart ve babası Benicio Del Toro'nun kısacık ilişkisini de bir hatırlayalım.

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Bu kaçamak o dönemde çok fazla ilgi çekmiş ve magazin basınının manşetlerine çıkmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Del Toro ile Stewart, Los Angeles'ta ünlü bir otelde bir araya geldiler. O sırada takvimler 2010 yılını gösteriyordu.

İkilinin o kaçamağı yaşadığı yer ise Los Angeles'ta Hollywood ünlülerinin bu türden ilişkilerine hatta taciz iddialarına da sahne olan çok ünlü ve lüks bir oteldi.

Hatta Benicio Del Toro'nun adı yine bu otelde bir başka ünlü yıldız, Scarlett Johansonn ile de bir asansör kaçamağına karışmıştı.

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BİRBİRLERİNİ NE KADAR ZAMANDIR TANIDIKLARI MERAK KONUSU OLDU

Birlikte geçirdikleri o gece bir kız çocuğu sahibi olmalarını sağladı ama Kimberly Stewart ile Benicio Del Toro'nun birbirlerini ne kadar zamandır tanıdığı da bir türlü açıklığa kavuşmadı.

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Bazı iddialara göre birbirlerini daha o gece tanımışlardı. Bir bakışmanın ardından da soluğu aynı odada aldılar bu iddiaya göre.

Ama bazı yayın organları da onların birbirlerini o geceden çok uzun zaman öncesinden beri tanıdığını ileri sürdü. Öyle ya da böyle bu iddiaların hiçbiri net olarak kanıtlanmadı.

Bu arada Kimberly Stewart da Benicio Del Toro da bu konuda hiçbir zaman net bir açıklama yapmadı. Ama Stewart ondan önce bazı yüksek profilli ünlülerle yaşadığı ilişkilerini hiç saklamamıştı.

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Her ne kadar bir çift olmadıklarını söyleseler de Kimberly Stewart ile Benicio Del Toro sık sık bir araya geliyor. Stewart, kızının babası ve kendi babasıyla bir araya geldikleri nadir pozlarından birini sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

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Tam tersine özel hayatını gizleyen kişi hep Benicio Del Toro olmuştu. Kariyerinin en parlak olduğu, özel hayatının en çok merak edildiği dönemde bile bu konuda çok fazla görüntü vermedi.

Onun bugüne kadar yaşadığı ve en çok bilinen ilişkisinin kadın kahramanı ise Chiara Mastroianni idi. Yani sinema dünyasının iki efsane oyuncusu Catherine Deneuve ile Marcello Mastroianni'nin kızı. Ama tabii bu çok gerilerde kaldı.

Her ne kadar kendisi özel hayatını gizlemek için elinden geleni yapsa da yine de Del Toro'nun ilişkileri de ilgi odağı oldu.

Bir dönem Valeria Golino ile nişanlanıp ayrılan oyuncu Claire Forlani, Alicia Silverstone, Heather Graham, Sophie Dahl ile birlikte anıldı.

Kimberly Stewart ise Jude Law'dan Rhys Ifans'a Tommy Lee'den Scott Disick'e birçok tanıdık isimle aşk yaşadı.

ÜNLÜ MÜZİSYENİN ÇOK SAYIDAKİ ÇOCUĞUNDAN BİRİ

Şu anda 44 yaşında olan Kimberly Stewart, gösteri dünyasının çok çocuklu ünlülerinden Rod Stewart ile eski eşi Alana Stewart'ın kızı. Rod ile Alana 1979 ile 1984 arasında evli kaldılar. Evlilik bittikten sonra ikisi de başka insanlarla yeni hayatlar kurdu.

DOKUZ YAŞINDA ANNESİZ KALDI

Porto Riko doğumlu olan Benicio Del Toro ise Porto Riko'da dünyaya gözlerini açtı. Annesini 9 yaşında kaybeden oyuncu bundan 4 yıl sonra ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı. Önce basketbola yönelse de sonradan oyunculuk alanında kariyer yaptı.

2001 yılında kendisine Oscar kazandıran Traffic'in yanı sıra Che Guevara'yı oynadığı Che, 21 Gram, Olağan Şüpheliler gibi yapımlarda rol aldı.

Delilah, 1.88 santimlik babası ve 1.75 santimlik annesi gibi uzun boylu olacak gibi görünüyor.