Hayat kadını olmaktan son anda kurtulmuştu: Yakında milyonluk servetinden tek kuruş kalmayacak... Bazen aldıklarının paketini bile açmıyor

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Hiç durmadan çalıştı, çabaladı. İki tane çocuğuna mutlu bir hayat ve elbette gelecek vermek onun ilk amacıydı zaten. Kendi yoksunluk ve yoksullukla dolu çocukluğuna inat onların her istediklerini elde etmesi için canını dişine taktı.

Sonuç olarak 340 milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu. Tabii ki bununla kalmadı. Çünkü kariyerini hala sürdürüyor yani kazancı kesilmiş değil.

Ama yakınlarının ifade ettiğine göre son zamanlarda eskisinden çok farklı bir alışkanlık geliştirdi. Sahnede ve kayıt stüdyosunda ter dökerek sesiyle kazandığı parasını kelimenin tam anlamıyla har vurup harman savurmaya başladı. Öyle ki yakınları bu durumdan endişe ediyor artık.

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YOKSULLUKTAN GELDİ... ESKİDEN PARASINI KONTROLLÜ HARCARDI

Böyle uzun uzun anlattığımız bu ünlü şarkıcı Marian Carey. Albüm satışları nedeniyle Guinnes Rekorlar Kitabı'na bile giren Mariah Carey, yakın çevresinin ileri sürdüğüne göre 340 milyon dolarlık servetini çok hızlı biçimde, su gibi harcamaya başladı. Bu da onu sevenler için ciddi bir endişe kaynağı haline geldi.

Mariah Carey'in Radar adlı internet sitesine konuşan yakınlarına göre ünlü şarkıcı parasını hiç kullanmayacağı ürünler için harcıyor.

Öyle ki bazen satın aldıklarını paketinden bile çıkarmadan öylece bir kenara bırakıp sonra da unutuyor.

Bu iddiaya göre 54 yaşındaki Mariah Carey'in bu gereksiz alışverişler için yaptığı aylık harcamalar milyon dolarlara ulaşmış durumda.

Radar internet sitesine konuşan bir kaynak bu konuda şunları anlattı: " Mariah eskiden parasını harcama konusunda daha dikkatliydi.

FİYAT ETİKETİNE BAKMIYOR BİLE

Aslında her zaman pahalı ve seçkin ürünler satın alırdı. Yine de parasının hesabını daha iyi yapardı, harcama konusunda limitleri vardı. Ama artık öyle değil."

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Aynı kaynak Maria Carey'nin artık sanki sadece para harcamak için yaşamaya başladığını ileri sürdü. Etiketin üzerindeki fiyat ne kadar yüksek olursa olsun bunun Carey'i asla durdurmadığını sözlerine ekledi.

Mariah Carey'nin parasını böyle har vurup harman savurmasından endişe duyan kaynaklar, ünlü şarkıcının pahalı ürünler satın alması bir yana milyonlarca doları çok hızlı şekilde harcayıp bitirdiğini de ifade etti.

ABLASI ONUN HAYAT KADINI OLMASINI İSTEDİ

Mariah Carey, bugün gerçekten göz kamaştıran bir servete sahip. Ama müzik dünyasında kariyeri yükselene kadar oldukça yoksul bir hayat sürdürüyordu. Hatta bir ara kendisinden yaşça büyük olan ablası onu daha 12 yaşındayken hayat kadını olmaya yönlendirmişti.

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Fakat Marian Carey'in hayatını kurtaran ayrıntı onun eşsiz ve benzersiz sesi oldu. Tabii ki babasından boşandıktan sonra onu yanına alıp büyüten annesinin bu konudaki bilinci.

Carey, bundan üç yıl önce yayınlanan ve anılarını derlediği "The Meaning of Mariah Carey" adlı kitabında geçmiş hayatının zorluklarını anlatmıştı.

27 Mart 1970'te Huntington, New York'ta doğan Mariah Carey'nin annesi İrlanda asıllı eski bir opera şarkıcısı ve vokal koçu Patricia, babası da Afro-Venezuela kökenli havacılık mühendisi Alfred Roy Carey. Mariah Carey, ailenin üçüncü ve en küçük çocuğuydu.

O ANNESİNİN YANINDA KALDI

Ebeveynleri, Mariah çok küçükken boşandı. Carey'nin babasıyla çok az teması vardı ve annesi aileyi desteklemek için birkaç işte birden çalıştı.

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Carey, zamanının çoğunu evde yalnız geçirdi, üç yaşında şarkı söylemeye başladı ve çoğu zaman annesinin Verdi'nin Rigoletto operasını İtalyanca olarak söylemesini taklit etti.

Ablası Alison, babalarıyla birlikte taşınırken Carey ağabeyi Morgan ile birlikte anneleriyle kaldı. Ancak Morgan da bir süre sonra evden ayrıldı.

Bundan yıllar önce Mariah Carey'nin ablası Allison'ın, geçinmek için hayat kadınlığı yaptığı ve AIDS kaptığı haberleri basına yansımıştı. Allison Carey, yaşamak için başka bir seçeneği olmadığını ileri sürmüştü.

Carey'in anı kitabında itiraf ettiğine göre ablası Allison, o daha 12 yaşındayken onu da bir hayat kadını olmaya ve uyuşturucuya bağımlı hale getirmeye çalışmıştı.

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Tabii ki Carey'in bütün bunlara ihtiyacı kalmadı. Çünkü hayat ona başka seçenekler sunmuştu. Sonunda Tanrı vergisi sesi sayesinde dünyaca ünlü bir şarkıcı oldu.

ÖZEL HAYATI HER ZAMAN ÇOK KARIŞIKTI

Bir süredir birlikte olduğu Brian Tanaka'dan ayrılmak üzere olduğu konuşulan Mariah Carey'in karmaşık bir özel hayatı oldu hep.



İlk evliliğini sırf ailesinden kaçmak için kendisinden yaşça büyük olan Tony Mottola ile yaptı. O sırada Carey 23, Mottola da 43 yaşındaydı. Ama bu evlilik bir kabusa dönüştü. Mottola, Mariah Carey'in hayatının her saniyesini kontrol altında tutuyordu.

Tam da bu evliliğin boğucu ortamından kurtulmak isterken bir anda karşısına dönemi ünlü sporcularından Derek Jetter çıktı. Kocasından kaçmak için onunla bir aşka yelken açtı. Ama bu romantik ilişki de uzun sürmedi.

Mariay Carey, yıllar sonra tam da asla çocuk sahili olmayacağını düşündüğü sırada ikinci eşi Nick Cannon ile tanıştı.

Mariah Carey'in, Nick Cannon ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikizleri var.

İKİZ ÇOCUK ANNESİ OLDU, GELİNLİĞİNİ YAKTI

Hemen bir aileye sahip olmak istedikleri için de hızlıca evlilik kararı aldı çift. Mariah Carey ile Nick Cannon, evlendiler ve biri kız diğeri erkek çocuk sahibi de oldular. Ama evlilikleri beklendiği gibi uzun ömürlü olmadı. 2008'de evlenen çift 2016'da boşandı.

Mariah Carey, iş adamı James Packer ile nişanlandı bir dönem. Çift tam evlenmek üzereyken yollarını ayırdı.

Carey, Packer ile evlenirken giyeceği 900 bin dolarlık gelinliği bir şarkısının klibinde giydi. Yine aynı klipte özenle hazırlanan o gelinliği yaktı.