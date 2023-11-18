'Yedek kardeş' topuklu ayakkabı bile giyemiyor. Kıskanıyor musun ablanı içten içe?

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HEP ABLASININ BİR ADIM GERİSİNDE DURACAK

Ama ona küçücük yaşında başka bir şey daha öğretti ailesi. Ailenin ikinci yani küçük çocuğuydu ve onun geleceği ablasının geleceğinden farklı olacaktı.

Ne yaparsa yapsın, çok büyük ve beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece hep "iki numara" ya da "yedek" olacaktı.

Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinde Prens Harry'nin, ağabeyi ve tahtın veliahtı Prens William'ın gerisinde kalmak zorunda olması gibi.

Bu iki "düşman kardeşi" örnek verdik çünkü tıpkı onlar gibi iki kız kardeşten söz edeceğiz şimdi. Ülkeleri farklı, koşulları farklı ama sonuç olarak William ve Harry ile ortak bir paydada buluşuyor bu iki kız kardeş.

Biri yani büyüğü, ülkesinin gelecekteki kraliçesi olacak. Diğeri ise böyle bir şansa sahip değil. O hep ablasının bir adım gerisinde duracak.

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ŞİMDİLİK HER YERDE YAN YANA

Büyük olasılıkla anladınız... İspanyol kraliyet ailesinin yani Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın kızları Leonor ve Sofia'dan söz ettik.

Çiftin büyük kızı Leonor, geçtiğimiz ayın son günü 18 yaşına girdi. Bu yeni yaşı da elbette aile arasında özel bir partiyle kutlandı.

Ama ondan önce halkın karşısına çıktı. Hayatında açılan bu yeni sayfa için parlamentoda resmi bir kutlama da yapıldı.

Madrid'deki parlamento binasında yapılan o kutlamada beyazlar içindeki Leonor, babası Kral Felipe'ye bağlılığını bildirdi. Sonra da ülkesinin yasalarına uyacağına söz verdi.

Babasının boynuna taktığı o tarihi kolye ile de Leonor; resmen ülkenin gelecekteki kraliçesi ilan edildi. Yani zaten bilinen şey resmiyete dökülmüş oldu.

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GÜNÜN YILDIZI OLDU... KARDEŞİ SESSİZCE OLANLARI İZLEDİ

O günün yıldızı elbette Leonor'du. Ondan daha uzun boylu olduğu için geçmişte daha çok dikkat çeken kardeşi Sofia ise rolünün gerektirdiği gibi geri planda durdu.

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Leonor'un doğum günü için normal bir durum bu aslında. Zaten yıllardır veliaht olduğu için Leonor'un öne çıkarılması, Sofia'nın geri planda kalması gibi.

Ama yine de dünyanın gözü önünde William ile Harry örneği olduğu için herkes bu iki kız kardeşin durumunu, özellikle de gelecekteki ilişkilerini daha şimdiden merak ediyor.

Acaba Sofia, tıpkı Harry gibi kendini "yedek" hissedip, hep ikinci planda kaldığı için ileride sorun çıkaracak mıydı?

Belli etmese de içten içe zamanı geldiğinde kraliçe olacak ablasını kıskanıyor muydu? İşte bu konuyu uzmanlar da masaya yatırdı.

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LEONOR GİDEREK YILDIZLAŞIYOR

Elbette iki kardeş arasında bazı farklar var ve devamında da olacak. Zaten kraliyet ailesinden gelmeyen milyonlarca kardeş için de geçerli bir durum bu. Yine de bu kadar göz önünde insanlar söz konusu olduğunda milyonlarca kişinin ilgisini üzerinde topluyor.

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Örneğin Leonor, konumu gereği askeri akademide eğitim gördü. Bu durum da onun hem ülkedeki hem de dünyadaki popülerliğini artırdı. Üstüne bir de 18'inci doğum günü gelince Leonor gerçekten dünya çapında bir yıldıza dönüştü.

Aynı durum küçük kardeş Sofia için geçerli olmayacak. Elbette onun da doğum günü kutlanacak. Ama bu kadar büyük bir törenle değil.

Tabii ki o da okuyacak ama ablası gibi askeri eğitim görmesi gerekmiyor. Aslında bu onun hayat tercihlerinde daha özgür davranacağı anlamına da geliyor.

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KÜÇÜKLÜKLERİNDEN BERİ DEVAM EDEN KIYASLAMA

Aslında bu kıyaslama kardeşlerin küçüklüğünden bu yana devam ediyor. İki kardeş küçükken daha uzun boylu olan Leonor'du. Sofia ondan daha kısaydı.

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Ama daha sonra bu konuda ibre Sofia'dan yana döndü. Bir anda boyu uzadı ve neredeyse babasına yetişti.

Bu durum da Leonor üzerinde bir baskı yarattı. Genç kız, ailece gittikleri etkinliklerde daha yüksek topuklu ayakkabı giymeye böylece kardeşiyle arasındaki boy farkını kapatmaya çalıştı. Tabii bu durum Sofia'nın daha uzun boylu olduğu gerçeğini değiştirmiyor.





DOĞUM GÜNLERİ BİLE KIYASLANDI: Kardeşlerin dünyaya geldiği gün bile kıyaslama konusu.... Leonor 31 Ekim 2005'te yağmurlu bir günde dünyaya geldi. Kardeşi doğduğunda ise takvimler 29 Nisan 2007yi gösteriyordu ve güneş pırıl pırıl parlıyordu.

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AİLEDEKİ KATI KURALLAR İKİSİ İÇİN DE GEÇERLİ

Aralarında böyle farklar olsa da Leonor ve Sofia'ya aileleri tarafından eğitim konusunda fırsat eşitliği tanındı. Askeri akademi bölümüne kadar iki kız da aynı eğitimden geçti.

Ayrıca anneleri Letizia'nın iki kızı üzerindeki baskısı da benzer durumda. Giyim kuşam, vücut görünümlerini konuma gibi konularda kızlarını katı bir disiplin altına almış durumda.

Ayrıca daha küçük yaşlarda elektronik aletleri kullanmaları da katı kurallarla sınırlandırıldı. Haftada sadece bir gün TV izleyebildiler.

Bunun yanı sıra canları istediği gibi şeker çikolata da yiyemiyorlar. Üstelik her gün belirli saatler içinde kitap okumak zorundalar.

Özetle gelecekleri her ne kadar farklı olsa da Leonor ve Sofia ailelerinin koyduğu bazı katı kurallara eşit şekilde uymak zorunda.

GELECEĞİN KRALİÇESİNE DAHA GÖSTERİŞLİ İSİM: Bu arada konuşulanlara göre kızların isim seçimi de gelecekteki rollerine göre yapıldı. Leonor, belli ki geleceğin kraliçesi için üzerinde düşünülerek seçilen bir isim. Sofia ise Kral Felipe'nin annesi eski kaliçe Sofia'ya saygı niteliğinde.





FİZİKSEL GÖRÜNÜMLERİ FARKLI

Tabii gelecekte kraliçe olacak taraf Leonor olduğu için birlikte de olsalar halkın karşısına çıktıklarında ya da tüm dünyada kardeşinden daha çok ilgi uyandırıyor.



Öte yandan kardeşi Sofia da yaş alıp boyu uzadıkça ve güzelleştikçe dikkati üzerinde toplamaya başladı.

Hatta Sofia'nın kendi hayran kitlesi bile var. Onların görüşüne göre Leonor öne çıkarılsa da Sofia, sessiz ve derinden gidiyor üstelik ablasından daha güzel ve dikkat çekici.

Yaşları ilerledikçe muhtemelen bu konudaki kıyaslamalar da giderek yükselecek.

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FELİPE KISKANÇLIĞA FIRSAT VERMEMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Bu arada Kral Felipe, kızları arasında bu türden kıskançlıklar yaşanmaması için elinden geleni yapıyor.

Bunun bir örneğini de büyük kızıyla yani veliahtı olan Leonor'la yapılan resmi bir fotoğraf çekimi sırasında sergiledi. Önce Leonor ile poz verdi Felipe. Ki kendisinden sonra tahta geçecek olan kızıyla birlikte bu pozu vermek zorundaydı.

Küçük kızı Sofia'nın kıskanmaması ve kendini kötü hissetmemesi için onunla da özel bir fotograf çekimi yaptırdı.

İLERİDE HAYAT ÇİZGİLERİ TAMAMEN AYRILACAK

Yine İspanyol basınına göre 18 yaşındaki Leonor ile 16 yaşındaki Sofia, ikiz değiller. Ama ikizler arasında rastlanan telepatik bir bağa sahipler. Biri üzgün olduğunda diğeri de bunu hissediyor. Biri sevinçliolduğunda diğeri de kendini iyi hissediyor.

Kız kardeşler aynı ailede doğup büyüseler de gelecekte bir noktada kesin olarak hayat çizgileri ayrılacak.

Leonor kraliçe olacak. O noktadan sonra Sofia'nın bugünkü gibi aileyi temsil etme zorunluluğu kalmayacak. Kendine istediği gibi bir hayat kurup meslek seçebilecek.

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WILLIAM İLE HARRY GİBİ OLMALARI DÜŞÜK OLASILIK

Herkes Leonor ile Sofia'nın ileride William ile Harry gibi olup olmayacağını merak ediyor etmesine de... Yine de anne babalar düşünüldüğünde bu pek de yüksek bir olasılık gibi değil.

Felipe ile Letizia, kızlarının arasında bu türden olumsuzluklar yaşanmaması için ellerinden geleni yapıyor.

Zaten birçok kişiye göre de böylesine sevgi dolu bir baba ve kızlarına hem sevgisini veren hem de katı bir disiplin altında tutmaya çalışan Letizia gibi bir anne sayesinde Leonor ile Sofia'nın gelecekte William ve Harry gibi bütün dünyanın gözleri önünde kapışması çok da mümkün görünmüyor.

Çünkü kız kardeşler Leonor ve Sofia, William ile Harry gibi dağılmış ve sevgisiz bir ailede büyümüyorlar.

Öyle ya da böyle Leonor ve Sofia gelecek yıllarda da dünya kamuoyunun ilgisini üzerlerinde toplayacak gibi görünüyor.

Leonor'un 18'inci doğum günü için düzenlenen törende iki kardeş arasındaki boy farkını kapatmak için topuklu ayakkabılar kullanıldı. Leonor, annesi Letizia'dan bile daha yüksek topuklu ayakkabı giydi.





Babası Felipe'nin 1.97'lik boyuna yetişen Sofia ise her zaman olduğu gibi topuksuz ayakkabı giydi.





Leonor (solda) Avrupa'daki bütün prenseslerin okuduğu İskoçya'daki Atlantik Koleji'nde eğitim gördü. Ondan sonra kardeşi Sofia da aynı okula gönderildi. Bu şekilde kardeşler arasında eğitim eşitliği sağlandı.