Yakın arkadaşıyla sevgili olduğu söylenmişti: Bebek doğdu. düğmeler kapandı

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HERKES YAKIN ARKADAŞININ SEVGİLİSİ SANMIŞTI

Bu sözünü ettiğimiz kişi bir oyuncu. Üstelik de adı gösteri dünyasının son dönemdeki en gerçek dışı aşk söylentilerine karışan biri.

Romantik ilişki yaşadığı ileri sürülen meslektaşıyla sadece çok iyi arkadaş olduğu ortaya çıkan bu genç oyuncu, kimliğini sır gibi gizlediği sevgilisinden bir bebek sahibi oldu şimdi de.

Uzun uzun anlattığımız bu ünlü rol aldığı Arrested Development adlı diziyle adını duyuran Alia Shawkat. Önceki yıl Brad Pitt ile aşk yaşadığı söylentisiyle gündemde olan 34 yaşındaki oyuncu kısa süre önce ilk kez anne oldu.

BABASI GİZLİ AMA BEBEK ORTAYA ÇIKTI

Özel hayatını meraklı gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Shawkat, her ne kadar babasını açıklamasa da bebeğin kendisini saklamamaya karar verdi.

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Genç oyuncu, önceki gün Los Angeles sokaklarında minik bebekle birlikte çıktığı gezintide objektiflere takıldı. Günlük rahat giysileri içinde olan Shawkat'ın rahat ve keyifli olduğu dikkat çekti.

Irak asıllı oyuncu Tony Shawkat'ın kızı olan Alia, geçen yaz da karnı burnunda bir şekilde çıktığı gezintilerde görüntüleniyordu.

Bebeğinin babasıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermeyen Alia Shawkat, bebeğinin cinsiyetiyle ilgili sorulara da suskun kalarak karşılık verdi.

AliaShawkat, hamileliği sırasında karnını gözler önüne seriyordu. Hatta büyüyen karnı nedeniyle gömlek düğmelerinin kapanmaması da şaka konusu olmuştu,





SEVGİLİSİNİ GİZLEDİĞİ İÇİN ADI SÖYLENTİLERE KARIŞTI

Arrested Development adlı diziyle yıldızı parlayan Alia Shawkat, kendisi her ne kadar özel hayatını kalın bir gizem perdesiin ardında saklı tutsa da bu onun adının Brad Pitt ile anılmasını engellemedi iki yıl önce.

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Ama görüntüler de bunun tersini kanıtlayacak türden değildi. İki komşu olan Pitt ile Shawkat, sık sık yaşadıkları Los Feliz'de buluşuyordu. Hatta zaman zaman birbirlerinin evine girip çıkarken görüntülendiler.

Kimi zaman da Pitt, Shawkat'ın zaten komşusu olduğu evine girip çıkarken görüntüleniyordu. Hatta eve yemek söyleyip yedikleri de paparazziler tarafından kayıt altına alındı.

Elbette söz konusu kişi Brad Pitt gibi özel hayatı çok merak edilen bir ünlü olunca hemen dedikodu çarkları da dönmeye başladı.

50'li yaşlarının ortasındaki Pitt, henüz 30'lu yaşlarının ilk yarısında olan Alia Shawkat ile flört ediyordu.

Tabii ki bütün bunlar söylenti olarak kaldı. Hem Pitt hem de Shawkat, yakın arkadaş olduklarını ve birlikte vakit geçirdiklerini açıkladı. Bu konuda da herkesi zor da olsa ikna etmeyi başardılar sonuçta.

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BRAD ÖZÜR DİLEDİ

Pitt elbette alışıktı böyle her adımının takip edilmesine ama aynı durum Alia Shawkat için geçerli değildi. Kaldı ki o döneme kadar Snawkat özel hayatını son derece gözlerden uzak bir şekilde yaşıyordu.

Ama olan olmuştu bir kere. Artık 34 yaşındaki Alia Shawkat da paparazzilerin peşine takıldığı bir oyuncu olmuştu.

Her ne kadar Brad Pitt ile sevgili olmadıkları ilk elden söylense de Alia Shawkat hala magazin basınının gözdelerinden biri.

Shawkat zaman zaman kim olduğu bilinmeyen bir adamla yaşadığı bölgenin sokaklarında öpüşürken ya da bir restoranda yemek yerken görüntüleniyor. Özetle, bebeğinin babasını yani sevgilisini sır gibi saklıyor.

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Alia Shawkat, adının Brad Pitt ile aşk söylentilerine karıştığı sırada yaşadıkların ve ünlü oyuncuyla yaptığı konuşmayı anlatmıştı. Onun söylediğine göre aralarında şöyle bir konuşma geçti.

Alia Shawkat, arkadaşı Pitt'e "Biliyor musun herkes bizim flört ettiğimizi düşünüyor. Ve ben takip ediliyorum" dedi.

'O BENDEN YAŞÇA BÜYÜK'

Bunun üzerine Pitt de arkadaşından özür dileyip "Eğer benimle vakit geçirirsen böyle oluyor" diye yanıt verdi.

Alia Shawkat, bir röportajında Brad Pitt'in gördüğü paparazzi ilgisi konusunda yapabileceği bir şey olmadığını belirterek "Kendimden yaşça büyük bir adamla flört etmem dikkat çekiyor, 20 yıllık kariyerim değil. Bu çok ironik bir durum" diye konuşmuştu.

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Genç oyuncu, paparazzi ilgisinden rahatsız olduğunu sonunda da onların kendisinin peşini bıraktıklarını anlattı.

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Alia Shawkat, özel hayatını gözler önüne sermeyi sevmiyor. Bu yüzden de bebeğinin babasının kim olduğu bilinmiyor.