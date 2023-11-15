Ünlü şarkıcının son hali yürek burktu: İyi gününde yanındaydım, şimdi de bırakmam seni

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EN KÖTÜ GÜNLERİNDE YANINDAN AYRILMIYOR

İyi, mutlu ve varlıklı günlerinde yan yana olan bu çiftler en kötü zamanlarda da omuz omuza durmaktan, birbirlerinin elini tutup destek olmaktan asla vazgeçmez.

Gösteri dünyasında işte böyle bir gerçek hayat öyküsü yaşanıyor uzun süredir. Bir dönemin ünlü müzisyenlerinden biri, geçen yıldan bu yana kimi zaman yoğun bakımda kimi zaman da normal hastane odasında zor bir hastalıkla mücadele ediyor. Onun yanından ayrılmayan tek kişi ise karısı...

BİR ZAMANLAR YILDIZDI, ŞİMDİ HASTA YATAĞINDAN KALKAMIYOR

Bu can acıtıcı öykünün kahramanı bir zamanlar The Pogues adlı müzik grubunun solisti olarak tanınan Shane MacGowan.

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Bir zamanlar müzik dünyasının parlak yıldızlarından biri olan MacGowan, geçen yıldan bu yana ensefalit nedeniyle hastaneden çıkamıyor. Kimi zaman yoğun bakıma alınıyor, kimi zaman normal odaya çıkıyor. Ancak yatağından kalkabilmiş değil. Oksijen başta olmak üzere çeşitli tıbbi desteklerle hayata tutunuyor.

Shane MacGowan'ın 2018 yılında evlendiği 57 yaşındaki eşi Victoria Mary Clarke ise onu bu zor günlerinde hiç yalnız bırakmıyor. Evlenirken verdiği 'hastalıkta ve sağlıkta' sözüne ne kadar sadık olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu arada kocasının sağlığındaki gelişmeleri de sosyal medya sayfasından duyuruyor. Kimi zaman da hem Shane için hem de aynı durumdaki insanlar için dua istiyor.

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'AŞK BAZEN İNSANA ACI VERİR'

Hastalığı boyunca eşinin yanından bir dakika bile ayrılmayan Victoria Mary Clarke, geçtiğimiz gün de kocasına sıcacık bir öpücük kondururken çekilen bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

Geçen yıldan bu yana eşinin hasta yatağından bir an bile ayrılmayan Victoria Mary Clarke, çok anlamlı bir mesaj da paylaştı.

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Satırlarına "Aşk, insan olarak deneyimleyebileceğimiz en güzel ve güçlü duygudur" cümlesiyle başladı. Sonra da şunları yazdı: "Ama aşk, aynı zamanda acı da verebilir. Özellikle sevdiğiniz kişiyi kaybetmekten korkuyorsanız" diye devam etti.

Victoria Mary, herkesin bu dünyada her şeyin bir sınırı olduğuna inandığını ama aşkın bunların dışında olduğunu belirtti.

İşte kocasının yanından bir an bile ayrılmayan Victoria Mary'nin satırlarının devamı: "Aşk denilen şey genellikle bağlılık, arzu, ihtiyaç, özlem, yakınlık ve bağlantı olarak tanımlanabilir. Ve bütün bunlar son derece insanidir."

ONU KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Bunun hemen ardından da aşkın zorlu yanına değindi. Ki bu zaten onun bir yıldır kocası hastayken hissettiklerinin bir yansıması: "Bazen birini çok derinden sevdiğiniz zaman kendinizi o kadar büyük ve yıkıcı hissettiren korkunç kayıplarla yüzleşirken bulursunuz ki. Onlardan nasıl kurtulacağınızı bilemezsiniz. Sevdiğiniz kişi yanınızda olmadan yaşamayı hayal bile edemezsiniz."

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Bu anları "uçuruma bakmak" olarak tanımladı Victoria Mary sonra da şöyle devam etti: " Uçuruma baktığınız zaman bilinç ve zihnin sınırlarının ötesine geçme fırsatınız olur. Gerçekte kim olduğunuzu, ruhunuzun gerçek derinliğini, sevdiğiniz kişiyle olan bağınızı daha fazla keşfedersiniz."

Paylaşımında değindiğine göre de işte tam o anda bunca zorluğun içinde insanın kendisine destek olanlara, sahip olduğu her şeye ve kendisine yönelen bütün sevgiye minnet duygusuyla dolduğunu ekledi.

Hasta yatağında yaşam savaşı veren kocasını kaybetmekten ne kadar korktuğunu anlatan Victoria Mary yine de insanın hissetmeyi sürdürebileceğini ve beklediğinden, hatta hayal ettiğinden çok daha fazla olumlu yan bulabileceğini ekledi.

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Zorlu bir süreçten gelen Victoria Mary, paylaşımını "Aşk her zaman en iyi seçenektir" diyerek bitirdi.

Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda destek ve iyi dilek mesajları geldi.

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SAĞLIK SORUNLARI PEŞİNİ BIRAKMADI

Shane MaCGowan'ı sağlığı son birkaç yıldır hiç iyi değil. Önce 2016 yılında düştü ve leğen kemiğini kırdı. Ardından bir kez daha kaza geçirdi ve bu kez dizini kırdı. Hemen sonra sol dizindeki bağlar yırtıldı.

Ondan sonra da bir daha eski haline dönemedi. Ama en kötüsü de geçen yıl başlayan sağlık sorunuydu. Ünlü müzisyen geçen yıldan bu yana beyinde meydana gelen ve tehikeli bir durum olan ensefalit ile mücadele ediyor.

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ENSEFALİT NEDİR?Ensefalit, beynin iltihaplandığı yani şiştiği nadir görülen ciddi bir sağlık sorunu. Hayatı tehdit edici olabilir ve hastanede acil tedavi gerektirir. Bu hastalık herkesi etkileyebilir. Ensefalit bazen yüksek ateş ve baş ağrısı gibi grip benzeri belirtilerle başlar. Fakat bunlar her zaman ortaya çıkmaz.Saatler, günler veya haftalar içinde daha ciddi semptomlar gelişir. Bunlar arasında kafa karışıklığı veya yönelim bozukluğu, nöbetler, kişilik ve davranışta değişiklikler veya bilinç kaybı sayılabilir. Ensefalite neyin sebep olduğu her zaman açık değildir. Ancak önemli nedenlerinden biri viral enfeksiyonlar.

MacGowan, Johnny Depp ile yakın arkadaşlığıyla da biliniyor. İkili geçmişte ortak çalışmalar da yaptı.