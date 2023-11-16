Beş çocuklu ünlü çiftin rüya evliliği kötü bitti: Yatak odamızı yıllar önce ayırmıştık... Orada beni değil tavukları yanında istedi

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Evliliğinin yıkılmasına neden olan hatalarını açıkça itiraf eden bu ünlü, son dönemde yaşadığı hayatla gündemden düşmeyen Tori Spelling'in 2006 yılında evlendiği ama artık yollarını ayırdığı eski eşi Dean McDermott.

Tori Spelling ile birlikte yaşadığı malikaneden çoktan ayrılan ve bir süredir sekiz erkek arkadaşıyla birlikte bir kiralık evde yaşayan 56 yaşındaki Dean McDermott, İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu.

Oyuncu, Spelling ile evliliğinin yıkılmasına alkol ve uyuşturucu alışkanlığının neden olduğunu itiraf etti. Kanadalı oyuncuMcDermott, "Alkol bana kendimi yeteri kadar iyi hissettiriyordu. Ama sonra öyle bir noktaya geliyordu ki bu benim kendimi izole etmeme neden oluyordu" dedi.

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ALTI YIL ÖNCE YATAK ODASINI AYIRMIŞLAR: TORI HAYVANLARI ODAYA ALMAK İSTEDİ

Dean McDermott, aslında evliliklerinin çok daha önce bozulduğunu da söyledi. Anlattığına göre Tori Spelling ile 2017 yılında yatak odalarını ayırmışlardı.

Dean McDermott, bunun aynı zamanda artık hayatlarının ortak olmadığının da bir göstergesi olduğunu ifade etti. Aralarında bir kırılma yarattığını söyledi.

Aslına bakılırsa bu "yatak odalarını ayırma" konusunda çarpıcı bazı ayrıntılar verdi McDermott. Tori Spelling'in birlikte yattıkları yatak odasına bir domuz ve bir tavuk da dahil bazı hayvanlar alma konusunda ısrarcı olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine de karısıyla aynı odada uyumayı bıraktığını söyledi.

Yatak odalarını ayırdıktan sonra Tori ile karı koca gibi yaşamadıklarını, ev arkadaşına dönüştüklerini sözlerine ekledi.

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Bu arada Hollywood'un çok ünlü yapımcılarından biri olan Aaron Spelling'in kızı Tori'nin popülerliği nedeniyle de zorluklar yaşadığını gizlemedi. Bay Tori Spelling olarak anılmaktan hoşlanmadığını söyledi McDermott.

Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha fazla yapamazdım. Bu hayatı daha fazla sürdüremezdim. Öfkeden ve bağırmaktan yorulmuştum."

Geçtiğimiz haziran ayında Tori Spelling'in kendisine rehabilitasyona girmesini söylediğini anlatan McDermott "Sonra da bana bir merkez buldu. Beni oraya götürdü. 40 gün orada kaldım" diye konuştu.

Dean McDermott, Tori Spelling ile evliliğinden olan beş çocuğunu geçen ilkbahardan bu yana görmediğini de sözlerine ekledi.

Tam da o sırada Spelling, yaşadıkları evi saran küf yüzünden sağlıklarının bozulduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Zaten sonra da ucuz bir motelde ardından karavan parkında yaşamaya başladı.

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'İLİŞKİNİN BİTMESİNDE BENİM DE PAYIM VAR'

Dean McDermott, ayrı yaşadıkları o süreçte Tori Spelling"e mesaj gönderdiğini ve "güzel ailesini yakın zamanda görmek istediğini "söylediğini de anlattı.

McDermott'ın bundan sonra tek amacı sahip olduklarının değerini bilmek. Çünkü çok güzel bir aileyi yıktığını bir kez daha itiraf etti.

Bu arada hemen hatırlatalım ki McDermott ile Spelling'in 16 yaşında Liam, 15 yaşında Stella, 12 yaşında Hattie, 11 yaşında Finn ve 6 yaşında Beau adında beş tane çocuğu bulunuyor.

Röportajın bu bölümünde Dean McDermott "Hayat böyle... Çocuk sahibi olmak zor. Bu şehirde yaşamak zor, maddi sıkıntılar yaşamak zor. Gerçekten çok zor" diye dert yandı.

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Olup bitenler için bahane üretmediğini söyleyen Dean McDermott "İlişkinin sona ermesinde kesinlikle benim de payım vardı. Ama evet kolay olmadı... Hayatta hiçbir şey kolay değil" diye konuştu.

BİTEN EVLİLİĞİNİ 'PERİ MASALI' DİYE TANIMLADI

Dean McDermott, bunca itirafın arasında karısı Tori'ye haksızlık yaptığını da itiraf etti.Tori Spelling'in kendisinin sağlığını ve iyiliğini istediğini ve ona çok acı çektirdiğini söyledi.

Bu arada artık yollarını ayırdığı eşiyle evliliği hakkında da "peri masalı" nitelendirmesini yaptı.

"Tam olarak bir peri masalıydı. Güzel bir aşk hikayesiydi. İlk bakışta aşktı ve olabilecek en mükemmel şekilde evlendik. Bir düşün gerçeği dönüşmesiydi."

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Öyle ya da böyle Tori Spelling ile Dean McDermott'ın evliliği artık sona erdi. Spelling, eski eşine çok benzer bir adamla sokaklarda samimi bir şekilde görüntüleniyor.





Dean McDermott ile bir süredir Lily Calo ile aşk yaşıyor.

GERÇEKTEN İLK GÖRÜŞTE AŞKTI.... GÖZLERİ KİMSEYİ GÖRMEDİ

Oysa çiftin ilişkisi çok ani ve örneğine filmlerde rastlanacak bir şekilde başlamıştı. Eski çift, 2005 yılında Mind Over Murdere adlı filmin setinde tanışmıştı.

O sırada Tori Spelling ilk eşi Charlie Shanian ile evliydi. Dean McDermott da Mary Jo Eustace ile. Fakat Eros'un okları ikisini vurmuştu bir kere. Hem de ilk görüşte!

Tori Spelling bu durumu 2009 yılında piyasaya çıkan kitabında şöyle satırlara dökmüştü: "İlk görüşte aşktı. Sonra onun parmağında evlilik yüzüğü olduğunu fark ettim. Evet... Zaten benim de bir kocam da vardı." Belli ki her ikisinin de evliliği onların birbirlerinden uzak durmasına yetmedi.

'O SABAH İLK KEZ ONUN YANINDA UYANDIM'

Spelling'in kitabında anlattığına göre bir geceyi Dean McDermott ile birlikte bir otelde geçirdiler. O günün sabahını da anılarını topladığı kitapta şöyle satırlara döktü Tori Spelling:

" Ertesi sabah Dean'in yanında uyandığımda içimde hiçbir pişmanlık yoktu." Anlattığına göre Shanian ile sürdürdüğü evlilikte zaten birçok sorun vardı o sırada.

Spelling, McDermott ile geçirdiği o geceden hiçbir pişmanlık duymamasını da olumlu bir işaret olarak algıladı.

Zaten ilişkileri başladıktan sonra bir yıl bile olmadan Fiji'de evlendiler. Ardından da beş tane çocuk geldi.

Ama son birkaç yıldır Spelling ile McDermott'un evliliği tuzla buz oldu. Öte yandan her ikisi de maddi zorluklar yaşamaya başladı.