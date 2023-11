Genç oyuncu bütün gece ağlayarak evlendi: Aşka inanmayan bu düğüne gelmesin

Haberin Devamı

FLÖRT UYGULAMASINDA TANIŞTILAR

Geçen hafta sonu bir açık hava töreniyle evlenen bu iki genç, bir flört uygulamasında tanıştı. İlk buluşmalarında da bir doğa yürüyüşüne çıktılar.

Zaman su gibi aktı o gün. Sanki birbirlerini yıllardır tanıyorlarmış gibi durmadan sohbet ettiler. Konu, konuyu açtı ve öyle çok güldüler ki.

İşte o doğa yürüyüşünde başlayan yakınlık da geçen hafta sonu evliliğe ve asla unutamayacakları bir düğüne uzandı. Gelin bir bakalım kim bu evlenen genç çift.

'HER ŞEY BÜYÜLÜYDÜ'

Bu sözünü ettiğimiz düğünün kahramanları, yani gelin ile damat rol aldığı Yellowjackets adlı diziyle tanınan Samantha Hanratty ile sevgilisi Christian DeAnda idi.

28 yaşındaki Hanratty ile DeAnda, 2020 yılında birbirlerine aşık oldular. Aradan geçen zaman içinde de hayatlarını resmi olarak birleştirmeye karar verdiler.

Genç çift bir açık hava töreniyle hayatlarını birleştirdi. Düğünden önce geçen flört dönemini de "Kesinlikle her şeye değerdi. Çünkü her şey büyülüydü" diye anlattı gelin Samantha.

'AŞKA İNANMAYAN SADECE İYİ DİLEKLERİNİ GÖNDERSİN'

Bu arada çiftin düğüne katılacak konuklarından özel bir isteği de olmuş. Samantha bunu da şöyle ifade etti: " Şunu açık bir biçimde belirtmek istedik. Eğer aşka inanmıyorsanız ve bizim aşkımızı kutlamıyorsanız, bize sadece iyi dileklerinizi göndermenizi tercih ederiz."

Özetle davetlilerine böyle ilginç bir mesaj göndermiş Samantha Hanratty. "Aşka inanmayan bu düğüne gelmesin demiş!

DÜĞÜNDE MUTLULUK GÖZYAŞLARI HİÇ DİNMEDİ

Genç oyuncu, düğününde kalın tabanlı botlarının eşlik ettiği uçuşan etekleriyle dikkat çeken bir gelinlik giydi.

Hanratty, People dergisine verdiği röportajda bu gelinliği nasıl seçtiğini de şu sözlerle anlattı: " İlk gelindiği giydiğimde ben ve yanımdakiler, hepimiz çok sevdik. Ama ikinci seçeneği giydiğim zaman herkesin nefesi kesildi." Sonunda genç oyuncu en özel gününde ne giyeceğine de böyle karar vermiş oldu.

Samantha Hanratty'nin düğün günü nedimeleri ise dört kız kardeşi oldu. Hepsi de zümrüt yeşili nedime elbiseleri giydi.

Damadın sağdıçları da yine aynı renkte takım elbise giydi. Nedimelerin ellerinde taşıdığı bukette yer alan çiçekleri de ceketlerinin yakasına takarak törene uyumlu bir görüntü yarattılar.

Gelin Samahtha, düğününde durmadan mutluluk gözyaşları döktü. Bunu da "Bütün gece ağladım" diye yazdığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

İLK BULUŞMADA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Bu arada gelin ile damat evli bir çift olarak ilk danslarını Ella Fitzgerald'ın The Nearness of You (Senin Yakınlığın) adlı şarkıyla yaptı.

Düğüne gelin Samantha'nın bütün kalabalık ailesi de katıldı. Güzel gelin, annesinin sekiz tane kardeşi olduğunu hatırlatarak "Bütün teyzelerim, dayılarım oradaydı. Geniş aile seviyorum" diye konuştu.

Samantha Hanratty ile De Anda 2020 yılında tanıştılar. O sırada Hanratty, California'ya taşınmıştı. Tam da bir flört uygulamasını denerken orada post prodüksiyon asistanı olarak çalışan Christian DeAnda ile tanıştı.

İlk buluşmalarında doğa yürüyüşüne gittiler. O gün aralarında rahat bir iletişim kurdular. Sohbet ederken de aslında ne kadar rahat olduklarını fark etti iki genç.

Christian DeAnda ise Samantha'nın en çok kendisiyle bu kadar rahat konuşmasından etkilendiğini söyledi.

Anlattığına göre onun yeryüzündeki her şey hakkında böylesine rahat ve açık bir şekilde konuşması genç adamı çok etkiledi. O ilk buluşmada sohbet ederken iyi vakit geçirdiklerini ve çok güldüklerini de söyledi genç adam.

NİŞAN GÜNÜ DE MUTLULUKTAN AĞLADI

Christian DeAnda, Samanhta Hanratty'ye önünde diz çöküp tek taşlı yüzük vererek evlenme teklif etmişti.

Gelin Samantha People dergisine yaptığı açıklamada düğünün kendisi için en önemli anını ise şöyle anlattı: "Tam gelinliğim içinde ona doğru yürürken gözlerimizin buluştuğu an kimsenin kolay tanımlayacağı bir an değildi. Sanırım o durumdaki herkes bunu hissetmiştir."

Bu arada gelin Samantha, nişanlandığı gün de mutluluk gözyaşlarını tutamamıştı.