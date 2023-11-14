'Onun soyadını taşımak için sabırsızlanıyorum'... Evlilik teklifi gecenin bir vakti yastığın altından geldi

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ZENGİNLE EVLENMEK DE KOLAY DEĞİL!

Ama bu konunun üzerinde biraz daha durup düşününce bazı sorunlar da ortaya çıkar. Nişanlanmak tamam ama o düğünün öyle sıradan olmaması, katılanların o anları unutamaması gerek.

Hem sonra genellikle birkaç gün sürecek o düğün eğlencelerinde giyilecek kıyafetler de üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir konu.

Kısaca özetlersek eğer sakin ve fazla gösterişli bir tören istemiyorsanız çok zengin biriyle evlenmenin de kendine göre sorunları var. Bunları biz söylemiyoruz elbette.

Henüz belirsiz bir zamanda tam da böyle aşırı zengin bir iş insanıyla evlenmeye hazırlanan, kendisi de azımsanmayacak bir servete sahip olan bir gelin adayı anlatıyor.

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DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ ADAMININ NİŞANLISI

Düğün mekanından içeriğine, gelinliğinden takılarına kadar bu konuya uzun uzun kafa yorması gereken kişi, dünyanın en zengin üçüncü insanı olan Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez.

Aslında kendisi de hem eski kocasından hem de kendi çalışmalarından hatırı sayılır bir gelir elde eden 53 yaşındaki Sanchez, henüz net olmayan bir tarihte çok zengin bir insanın karısı olacak.

Beş ay önce Bezos ile nişanlanan Sanchez, Vogue dergisinin aralık sayısına bazı açıklamalar yaptı. Nişan haberinin duyulmasıyla birlikte zaten dünya basınının ilgi odağı olan Lauren Sanchez, bu kadar zengin bir adamla evlenecek olmanın hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

Sanchez'in söylediğine göre Bezos ile aralarında düğünleri hakkında konuşuyorlar. Düğünün nasıl olacağını, büyük ve gösterişli bir tören mi düzenleneceğini, yoksa her şeyin daha sade bir şekilde mi gerçekleşeceğini kısacasıneyin nasıl olacağı konusunda kafa yoruyorlar.

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SADECE BEŞ AY OLDU... EVLENMEK İÇİN ACELE ETMİYORLAR

Lauren Sanchez henüz düğün konusunda net bir plan olmadığını belirtip "Zaten sadece beş aydır nişanlıyız" diyerek bu konuda çok da acele etmediklerini belirtti.

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Sanchez, düğün hazırlıklarıyla ilgilenmenin kendi sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi. Jeff Bezos'un ise bu konuda sorduğu "Sen de düğün planıyla ilgilenecek misin?" sorusuna 'O kadar aptal mı görünüyorum" diye yanıt verdiğini de sözlerine ekledi.

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İKİ BUÇUK MİLYON DOLARLIK YÜZÜK YASTIĞIN ALTINDA

Bu ünlü çiftle ilgili şu ayrıntıyı da atlamayalım... Ünlülerin evlenme tekliflerini de bilirsiniz... Çoğu başlı başına bir olay. Örneğin Kanye West eski karısı Kim Kardashian'a kendisiyle evlenmesi için teklif götürürken kocaman bir stadyumu kapatmıştı. Elbette kameralar, fotoğrafçılar ve aile üyeleri de oradaydı.

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Fakat dünyanın en zengin üçüncü kişisi Jeff Bezos kendisinden beklenmeyecek kadar sakin bir evlilik teklifinde bulundu Lauren Sanchez'e. Tabii ki ona verdiği 20 karatlık ve 2 buçuk milyon dolar değerinde nişan yüzüğünü bir kenara koyarsak.

Sanchez, Vogue dergisine verdiği röportajda nişan yüzüğünü yastığının altında bulduğunu söyledi. Tabii o sırada çift, Bezos'un yarım milyar dolarlık mega yatında bulunuyorlardı.

Üstelik evlilik teklifi tam Sanchez yüzündeki makyajı temizlemiş yatağa girmek üzereyken geldi. Yani böyle bir teklifin hiç beklenmeyeceği bir anda. Bezos yüzüğün bulunduğu kutuyu açtığında ise neredeyse bayılacağını sözlerine ekledi.

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ONUN SOYADINI ALIP 'BAYAN BEZOS' OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR: Lauren Sanchez, evlendikten sonra kocasının soyadını alacağını da ifade etti. Bu konudaki soruya "Yüzde yüz evet. Bayan Bezos olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye yanıt verdi. Bu arada Sanchez, yastığının altından çıkan 2 buçuk milyon dolarlık nişan yüzüğünü de her fırsatta gözler önüne seriyor.





GELİNLİK AYRI BİR KONU

Bezos'un sürekli çalıştığını anlatan Sanchez'in söylediğine göre kafasını en çok meşgul eden ayrıntı ise o büyük günde giyeceği gelinlik. Bir sürü ünlü modacı arasından bir seçim yapmak zorunda.

Her ne kadar Bezos'un evlilik anlaşması yapmayı planladığı konuşuluyor olsa da bu konuda Sanchez'in anlattıkları başka. Bunu da şöyle ifade etti o röportajda " Jeff'in 161. 3 milyar dolarlık serveti düşünüldüğünde bununla birlikte gelen birçok fırsat var. Bunları çok ciddiye alıyorum. Biz zaten Jeff ile birbirimize bakıyoruz ve diyoruz ki "Biz bir takımız. Yani her şeyi paylaşıyoruz."

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'O KADIN BEN DEĞİLİM... BENİM GÖĞÜSLERİM DAHA BÜYÜK'

Bu arada Lauren Sanchez o röportajda çok merak edilen başka bir ayrıntı hakkında da konuştu. Bu ayrıntı da Bezos'un, geçen yaz çiftin Avrupa denizlerindeki lüks tatiline ev sahipliği yapan Koru adlı lüks yatının önündeki kadın figürüyle ilgili.

Aslına bakılırsa Jeff Bezos o figürün, mitolojideki favorilerinden biri olan Freya yani İskandinav mitolojisindeKi aşk doğurganlık., savaş ve altın tanrıçası olduğunu söylese de birçok kişi onun Sanchez'i temsil ettiğini ileri sürüyordu.

Lauren Sanchez bu konuda da "Eğer ben olsaydım.." diyerek elleriyle kendisinin daha büyük göğüsleri olduğunu ifade etti. Yani o kadın figürü kendisi olsaydı göğüslerinin daha büyük olması gerektiğini anlattı.

Bu arada yata ismini veren Koru kelimesinin de Maori dilinde "yeni başlangıçlar" anlamına geldiğini de hatırlatalım.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, geçen yaz nişanlarını İtalya'nın aşıklar beldesi Portofino'ya demirleyen Koru adlı bu yatta düzenledi. Konuklar arasında Bill Gates ile sevgilisi Paula Hurd , Kris Jenner, Corey Gamble, Tobey Laguire ve Andrew Garfield gibi ünlüler de vardı.

Bütün yaz çok konuşulan konulardan biri Bezos'un Koru adlı yatının pruvasındaki bu kadın figürünün Lauren Sanchez'i temsil edip etmediğiydi. Fakat Sanchez'in anlattığına göre bu kadın figürü İskandinav mitolojisindeki Tanrıça Freya'yı simgeliyor.