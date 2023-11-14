GenÃ§ oyuncu kÃ¶tÃ¼ haberi sosyal medyadan aÃ§Ä±kladÄ±: Beynimde limon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde tÃ¼mÃ¶r var

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YakÄ±nda bir operasyon geÃ§ireceÄŸini sÃ¶yleyen oyuncu yine de iyimserliÄŸini hiÃ§ kaybetmediÄŸini, Ã§Ã¼nkÃ¼ doktorlarÄ±n bu tÃ¼mÃ¶rÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ameliyatla alÄ±nabileceÄŸini sÃ¶ylediÄŸini belirtti.

Tam da kariyerinde elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±nÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±rken bir anda hastalÄ±k haberiyle sarsÄ±lan bu genÃ§ oyuncu Barton Cowperthwaite.

Barton Cowperthwaite'in yakalandÄ±ÄŸÄ± bu beyin kanseri tÃ¼rÃ¼ hastalÄ±ÄŸÄ±n en Ã§ok rastlanan tÃ¼rlerinden. Beyin kanserine yakalananlarÄ±n yÃ¼zde 33'Ã¼nce hastalÄ±ÄŸÄ±n bu Ã§eÅŸidi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Tiny Pretty Things adlÄ± diziyle adÄ±nÄ± duyuran 31 yaÅŸÄ±ndaki Barton Cowperthwaite, Instagram sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Beyninde limon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir tÃ¼mÃ¶r bulunduÄŸunu" aÃ§Ä±kladÄ±.

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GenÃ§ oyuncu yine de "DoktorlarÄ±m tÃ¼mÃ¶rÃ¼n Ã§oÄŸunun alÄ±nabileceÄŸini sÃ¶yledi" diyerek iyimserliÄŸini yitirmediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

GeÃ§ireceÄŸi operasyonun ardÄ±ndan tedavisinin bir sÃ¼re daha devam edeceÄŸini anlatan genÃ§ oyuncu sonra yine hayatÄ±na dÃ¶neceÄŸini belirtti.

GenÃ§ oyuncu, kendisinin ve ailesinin ikinci bir fikir almak iÃ§in baÅŸka bir doktorla da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini anlattÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda.

Fakat yine de bu haftanÄ±n ortasÄ±nda ya da sonunda beyin ameliyatÄ± geÃ§irmek iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yatacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Barton Cowperthwaite; durumunun ciddiyetine ve gÃ¶receÄŸi tedavinin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÅŸamalarÄ±nÄ± sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Hatta takipÃ§ilerine kendisiyle iletiÅŸimi kesmemelerini, bu sÃ¼reÃ§te elinden geldiÄŸi kadar paylaÅŸÄ±mlar konusunda aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

'HASTALIKTA VE SAÄžLIKTA AÅžKIM'

Bu arada genÃ§ oyuncunun hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da destek mesajÄ± geldi. Barton Cowperthwaite'Ä±n en Ã§ok destek gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸi ise niÅŸanlÄ±sÄ± Sophie Thoerner.

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GenÃ§ kadÄ±n, niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na "HastalÄ±kta ve saÄŸlÄ±kta aÅŸkÄ±m" diye yazarak her koÅŸulda onun yanÄ±nda yer alacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.



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HASTALIÄžINI ÅžAKA KONUSU YAPACAK KADAR GÃœÃ‡LÃœ DURUYOR

Bu arada genÃ§ oyuncu operasyon masraflarÄ±na yardÄ±m saÄŸlamak amacÄ±yla GoFundMe adlÄ± internet sitesi Ã¼zerinden bir kampanya baÅŸlattÄ±.

Orada beyninin saÄŸ Ã¶n lobunda bÃ¼yÃ¼k bir tÃ¼mÃ¶r olduÄŸunu belirterek "Doktorlar bunun bir limon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. EÄŸer hayat size limon verirse siz de limonata yapÄ±n" diye ÅŸakacÄ± bir yorumda da bulundu.

KÃœÃ‡ÃœK BÄ°R ENGEL OLARAK GÃ–RÃœYOR

Barton Cowperthwaite, yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n teÅŸhisi tam da kendisine heyecan veren bir mÃ¼zikalin Ã¶n hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÄ±rasÄ±nda geldi. Fakat bu durum bile onun hayata karamsar bakmasÄ±na neden olmadÄ±.

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Barton Cowperthwaite "Kendime gÃ¼venim tam. Bu baÅŸarmak istediÄŸim ÅŸeylerin Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan kÃ¼Ã§Ã¼k bir engel. Ne kadar mÃ¼teÅŸekkir olduÄŸunu bilmenizi isterim. Sizi seviyorum" diyerek satÄ±rlarÄ±nÄ± tamamladÄ±.