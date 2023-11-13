Yeni karısı kıskançlık krizleri geçiriyor: Boşandıktan sonra birbirlerini sevdiler

Haberin Devamı

ÜNLÜ OLMASALARDI HERKES ONLARI SEVGİLİ SANACAKTI

Bazı çiftler de vardır ki onlar boşandıktan sonra dost kalırlar. Kimi zaman çocuklarının hatırına bir araya gelseler de onları uzaktan görenler artık aralarında birbirlerine karşı herhangi bir duygu kalmadığını anlar.

Bütün bunlar bir yana bir de istisna var ünlüler dünyasında. 10 yıllık evliliklerini hem de kötü bir şekilde sonuçlandırdılar.

Üç çocukları olmasına rağmen uzun bir süre birbirlerini görmediler. Ama sonra ne olduysa oldu bu eski çift, her ne kadar çocukları için bir araya geliyor olsalar da aralarındaki gerilim uçup gitti.

Şimdi sık sık üç çocukları da yanlarında olduğu halde birlikte görüntüleniyorlar. Ama aralarında öyle bir iletişim var ki biraz önce söylediğimizin tam tersine onları hiç tanımayan birisi belki de sevgi dolu bir çift olduklarını düşünür. Hatta kimi zaman da flört ettikleri bile akla gelebilir.

Haberin Devamı

Tabii bu arada taraflardan biri tekrar evlendi. Söylentilere göre de bu olup biteni o da görüyor ve bu durumdan hiç hoşnut değil. Hatta daha da ileri gidip kimi zaman kıskançlığa bile kapılıyor.

BOŞANMAK İKİSİNE DE YARADI

Büyük olasılıkla magazin dünyasını takip eden herkes Ben Affleck ile Jennifer Garner'dan söz ettiğimizi anladı.

2005 yılında hayatlarını birleştiren Garner ile Affleck, bundan 10 yıl sonra olaylı bir şekilde yollarını ayırdılar. Hem de evlilik yıl dönümlerini kutladıktan kısa bir süre sonra geldi açıklama. Resmi olarak boşanmaları ie 2018 yılında oldu.

Affleck ile Garner, evlilikleri sırasında 3 tane çocuk sahibi oldular. Sonuç olarak bu yuvayı onlar bile kurtaramadı. Tek çareleri boşanmak oldu.

Başlarda da araları gerçekten çok kötüydü. Çünkü Affleck'in karısını çocuklarının dadısıyla aldattığı iddiaları ortalıkta dolaşıyordu.

Her ne kadar bu konu onlar tarafından doğrulanmasa da uzun süre magazin gündeminin ilk sıralarında kaldı.

Haberin Devamı

ESKİ EŞİNİ SUÇLAYAN AÇIKLAMALAR YAPTI

Ardından yollar ayrıldı. O sırada Ben Affleck, belli ki kötü bir durumdaydı. Bunu dış görünüşü bile yansıtıyordu.

Saçı sakalı birbirine karışmış halde sokaklarda dolaşırken görüntülendi. Birkaç tane gönül ilişkisi yaşasa da hiçbiri yürümedi.

Hatta o arada Affleck, eski eşi Jennifer Garner hakkında çok kötü sözler sarf etti. Eğer evlilikleri sürseydi, birbirleriyle boğaz boğaza geleceklerini bile ileri sürdü. Kendini bu mutsuz evlilik yüzünden kötü alışkanlıklara teslim ettiğini söyledi.

Üstü kapalı bir şekilde eski eşi Jennifer Garner'ı suçlayan Affleck, bu yüzden ağır eleştiriler bile aldı.

Haberin Devamı

ARTIK GERİLİM ORTADAN KALKTI

Fakat sonra beklenmedik bir gelişme oldu. Affleck ile Garner, üç çocuklarının önemli günlerinde bir araya gelmeyi sürdürdüler. Ama zaman içinde aralarındaki gerilim ortadan kalktı. Öyle ki artık birbirleriyle flört eder gibi tavırlar sergilemeye bile başladılar.

Kimi zaman sokaklarda, kimi zaman da arabalarının içinde neşeyle sohbet edip gülüşürken objektiflere takılıyorlar artık.

Eski çiftin bu halini görenler de "Boşandıktan sonra birbirlerini sevmeye başladılar" yorumlarına neden oldu.

Birçok yoruma göre artık ortak yaşamları bittiği için ondan kaynaklanan gerilim de ortadan kalktı. Affleck ve Garner, sadece çocukları ile birlikteyken yan yana geliyorlar. Durum böyle olunca da eskisinden çok daha rahat ve mutlu bir görünüm sergiliyorlar.

Haberin Devamı

Ama madalyonun bir de başka yüzü var. Garner, bu ayrılığın ardından henüz evlenmedi. Ama Affleck, 20 yıl önceki nişanlısı Jennifer Lopez ile yeniden bir araya geldi ve evlendi.

ÖTEKİ JENNIFER KISKANÇLIKTAN DELİRİYOR

İleri sürülenlere göre de Lopez, eski çiftin bu yakınlığından rahatsız oluyor. Hatta bu durum onu sinirlendiriyor.

Aslına bakılırsa Lopez de eski eşi Marc Anthony'den ikiz çoçuk sahibi. O da gerektiği zaman ikizlerin hatırına esşi kocasıyla bir araya geliyor. Ama onun Marc Anthony ile Garner ile Affleck arasındaki gibi bir yakınlığı kalmadı.

Durum böyle olunca da kimi zaman Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile bu yakınlığını tam olarak anlayamıyor.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz eylül ayında Garner ile Affleck aynı otomobilin içinde kızları Seraphida da yanlarındayken çok samimi görüntüler sergilemişti. O anlar da objektiflere yansımıştı. İşte o görüntülerin ortaya çıkmasından sonra iddialara göre Lopez de kıskançlık krizine girdi.

Hatta yakın çevresine göre Lopez, Affleck ile Garner'ın sadece çok iyi arkadaş olduklarına da artık inanmamaya başladı. Hatta bu yüzden bazen öfkesine bile hakim olamadığı söyleniyor.

Bu konuda Closer dergisine konuşan bir kaynak, Jennifer Lopez'in kendisini gafil avlanmış hissettiğini söyledi.

GEÇMİŞTE YAŞANANLAR ETKİLİ OLUYOR

Aynı kaynağın iddiasına göre Ben Affleck ise masum olduğu konusunda ısrarlı. Eski eşi Garner hakkında "O artık benim kız kardeşim gibi " diyerek karısı Lopez'i ikna etmeye çalışıyor.

Dergiye konuşan kaynak "Eğer JLo zararsız bir sarılma yüzünden kıskançlığa kapılıp öfke nöbetleri geçiriyorsa bu onun sorunu" diyerek olayı değerlendirdi.

Bu konuda yapılan yorumlara göre Jennifer Lopez'in bu konuda rahatsız olmasının temelinde geçmişte yaşananlar var.

Elbette Affleck'in üç çocuğu nedeniyle eski eşiyle görüşmesini ve onunla dost olmasını anlıyor. Asıl kafasını kurcalayan konu ise başka.

Affleck, Jennifer Lopez ile ilk nişanlanıp ayrıldığında hiç vakit yitirmeden Jennifer Garner ile aşka yaşamaya başlamış hatta onunla evlenmişti.

İÇİNİ KEMİREN KUŞKU

Belli ki Lopez'in zihninde zaman zaman "Acaba o dönemde Ben ile nişanlıyken onun hayatına çoktan Garner girmiş miydi? Beni o yüzden mi bıraktı?" sorusu dolaşıp duruyor.

Çifte yakın kaynaklara göre Lopez, çocuğu olan eski eşlerin iletişimde kalmasının normal olduğunu biliyor.

Kendisi de ikizlerinin babası Marc Anthony ile görüşüyor. Ama hiç kimsenin kendisini bir otomobilin içinde eski eşiyle sarmaş dolaş görmesinin mümkün olmadığını da sürekli hatırlatıyor.