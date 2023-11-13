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Kim söylemiş her şeyin değiştiğini: Balkona çıktı, kocasına büyük aşkını 'fısıldadı'

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#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi
Kim söylemiş her şeyin değiştiğini: Balkona çıktı, kocasına büyük aşkını fısıldadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 11:22

Dünyanın en göz önünde çiftlerinden biri Kate Middleton ile Prens William. Daha aşklarının ortaya çıktığı ilk dönemden bu yana milyonlarca kişinin meraklı bakışları onların üzerinde. Düğünleri, çocukları, katıldıkları törenler, aile içinde değişen rolleri derken, hayranları onların en küçük adımlarını, yüzlerindeki en ufak bir mimik değişimini bile mercek altına almış durumda.

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Her ne kadar 2011 yılında mutlu bir yuva kurup ailelerini üç çocukla genişletmiş olsalar da Kate ile William kimi zaman daha farklı iddialara da konu oluyor.

Bunlar arasında en çarpıcı olanı da yıllardır dönem dönem alevlenen, William'ın, karısını bir aile dostlarının ve babası Kral Charles'ın en yakın çalışma arkadaşlarından David Cholmondeley'in karısı Rose Hanbury ile aldattığı iddiası.

Aslında bu konuda net bir kanıt olmasa da William ile Rose'un eşlerini aldattığı hatta bunu onların da bildiği iddiaları belirli dönemlerde alevleniyor.

Kimi zaman da Kate'in katıldığı bazı etkinliklerdeki durgun bir anı, ya da yüzünün birkaç saniye asılması hemen bu konuya bağlanıyor.


Kim söylemiş her şeyin değiştiğini: Balkona çıktı, kocasına büyük aşkını fısıldadı

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Tabii ki Kate ile William da bütün bu söylentilerin farkında. Belki de bu yüzden zaman zaman birbirlerine olan aşklarının belki şekil değiştirdiğini ama bitmediğini gözler önüne serecek bazı ince mesajlar veriyorlar.

Kimi zaman birkaç saniyelik bir bakış kimi zaman da giydikleri bir kıyafet, kullandıkları bir takı ya da bir akseusar.

İşte Kate Middleton bunun son örneklerinden birini sergiledi. Geçtiğimiz hafta sonu, ülkeleri için savaşan, bazıları hayata veda eden bazıları dagazi olan askerlerin onuruna düzenlenen geleneksel Anma Günü gerçekleşti.

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Kim söylemiş her şeyin değiştiğini: Balkona çıktı, kocasına büyük aşkını fısıldadı

O törende de Galler Prensesi Kate Middleton, günün anlamına uygun olarak siyahlara büründü. Bu arada da kocası William'a kalpleri ısıtan küçük bir jest yapmayı da ihmal etmedi.

Kate Middleton, Londra'daki anma töreninde yine Kraliçe Camilla ile birlikte aynı balkonda yan yana durdu.

Askeri çizgiler taşıyan siyah bir manto elbise giyen Middleton, görünümünü de hayranlarının çok iyi bildiği ve Galler çifti için anlamı olan bir şapkayla tamamladı.

Kate Middleton'ın şapkası ilk bakışta bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in kullandığı inci küpeleringölgesinde kaldı.

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Ama Kate ile William'ın ilişkilerini yıllar boyunca takip edenler o şapkadaki ayrıntıyı gözlerden kaçırmadı.

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Kim söylemiş her şeyin değiştiğini: Balkona çıktı, kocasına büyük aşkını fısıldadı

Middleotohn, Philip Treacy imzalı bu şapkayı 2006 yılında kullanmıştı ilk kez. O sırada henüz William ile evli değildi hatta daha nişanlanmamışlardı bile.

Kate Middleton, artık William ile ilişkisinin gayri resmi bir şekilde de olsa kamuoyunun bilgisine sunulduğu o dönemde yavaş yavaş gelecekteki kocasına bazı etkinliklerde eşlik etmeye başlamıştı.

Bunlardan biri de Sandhurst Askeri Akademisi'ndeki törendi. 2006 yılında o geçide katılan William'ı izlemeye gittiğinde üzerinde kırmızı bir manto, içinde siyah bir kıyafet ve başında da bu şapka vardı.

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Kate'e o gün törende babası Michael Middleton ile annesi Carole Middleton da eşlik etmişti. O törenin William için anlamı büyüktü.

İşte yıllar sonra aynı şapkayı kullanan Kate de bu tercihiyle Anma Günü etkinliklerinde babası Kral Charles ile birlikte geçitte görev alan kocasına aşkını bu şekilde "fısıldamış oldu" yapılan yorumlara göre.

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Kim söylemiş her şeyin değiştiğini: Balkona çıktı, kocasına büyük aşkını fısıldadı

Bir giydiğini defalarca giyen Kate Middleton bu yılki Anma Günü etkinliklerinde de kullandı. Bu davranışı da öncelikle William'a halkın gözü önünde verdiği bir sevgi mesajı olarak nitelendirildi.

Görünüşe göre bu şapka da Kate'in ünlü çizmeleri ve Karayipler gezisinde giydiği kırmızı ceket gibi gardırobunun yıllar boyunca farklı dönemlerde kullandığı parçaları arasında yerini alacak.

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Kim söylemiş her şeyin değiştiğini: Balkona çıktı, kocasına büyük aşkını fısıldadı

Kate Middleton, olaylı Karayipler gezisinin Belize ayağından ayrılırken üzerinde beyaz bir pantolon , beyaz ayakkabılar ve kırmızı bir ceket vardı. Üzerindeki pantolon ve ayakkabılar yeniydi. Ama ceketi, üniversite yıllarından kalmaydı.

Kim söylemiş her şeyin değiştiğini: Balkona çıktı, kocasına büyük aşkını fısıldadı

Bir giydiğini defalarca giydiği için "tutumlu prenses" olarak anılan Kate Middleton'ın en çok ünlü çizmeleriyle konuşuluyor. Kate zaman zaman kamera karşısında da giydiği bu ünlü çizmelerini tam 21 yıldır kullanıyor.

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#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi

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