Önce kalplerine bir kıvılcım düştü, sonra alev aldı: İşte bunun adı aşk!

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AİLE GENİŞLEDİ, AŞK BÜYÜDÜ

Ama bu söylediğimiz bütün aşklar için geçerli değil. Kiminin bağları o kadar güçlüdür ki hiçbir rüzgar onları yıkamaz. Aradan geçen yıllar içinde aşk eskiyeceğine, azalacağına daha da alevlenir.

İşte böyle aşklardan birinin kahramanları da Blake Lively ile Ryan Reynolds. 2012 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift, o zamandan bu yana ailelerini genişleterek aşklarını da büyüttüler.

47 yaşındaki Reynolds ile 36 yaşındaki Lively, dört çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Öyle ki onların mutluluğu da görenlere "aşk gerçekten var ve yıllar geçse de eskimiyor" diye düşündürüyor.

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SOKAKTA MUTLULUK TABLOSU ÇİZDİLER

Blake Lively ile Ryan Reynolds geçtiğimiz günlerde New York sokaklarında objektiflere takıldı. Günlük giysiler içinde olan çift, el ele yürüyüşlerini sürdürdü.

Paparazzi ordusunun kendilerini takip etmesine aldırmayan Lively ve Reynolds, bir yandan da aralarında hararetli bir sohbeti sürdürdüler.

Kimi zaman birbirlerine derin bakışlar atan kimi zaman da gülen çift, bir mutluluk tablosu çizerek yollarına devam ettiler.





HER ŞEY TRENDE BİRLİKTE UYUMA TEKLİFİYLE BAŞLADI

Hollywood'un hem en nüfuzlu hem de en mutlu çiftlerinden biri olan Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşkını özetlememiz gerekirse "Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı.. Tam 11 yıldır birlikte uyanıyorlar" diye özetleyebiliriz.

İsterseniz önceki gün New York sokaklarında mutluluk tablosu çizerek yürüyen bu çiftin filmlere ya da romanlara benzer aşk öyküsünü bir kez daha hatırlayalım.

Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. İlk evliliğini 2008 ile 2011 yılları arasında Scarlett Johansson ile yapan Ryan Reynolds, aslında Blake Lively'yi birlikte çalıştıkları bir filmde görür görmez beğenmiş.

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ONU GÖRÜR GÖRMEZ ETKİLENDİ

Aralarındaki aşkın ilk kıvılcımı, 2010 yılında o sırada başkalarıyla birlikte olduklarında rol aldıkları Green Lantern adlı filmin setinde çaktı.

Bu filmin setinde birbirlerine karşı bir yakınlık hissetmişler aslında. Bu durumu Reynolds, konuk olduğu bir sohbet programında anlatmıştı.

Yakışıklı oyuncu, o dönemde Blake Lively ile arkadaş olduklarını ve hayatlarında başkaları bulunduğunu anlattı.

Ama yine de Lively'den etkilendiğini gizlemedi. Hatta o programda ona yaptığı teklifi de anlatmıştı yakışıklı oyuncu: "Blake Boston'a gidiyordu. Ben de oraşya gidecektim. Birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım."

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Hatta Reynolds, o programda çok farklı bir şey daha itiraf etmişti: " Bir hafta sonra onunla birlikte bir ev almamız gerektiği hissine kapıldım."

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DÜĞÜN MEKÂNI İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER

Yani özetle Reynolds, Lively'yi görür görmez ondan etkilendi. Duyguları da karşılıksız kalmadı ve 2012 yılında çift evlendi.

Bugün sahip oldukları dört çocuklarıyla mutlu bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Kısacası ünlü çiftin cephesinde her şey yolunda. Tek bir pürüz dışında.

Çünkü ünlü çift, evlendikten kısa bir süre sonra bu yüzden kelimenin tam anlamıyla topa tutulmuştu. Bunun nedeni ise evlenmek için seçtikleri mekân.

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Blake Lively ile Ryan Reynolds, Güney Carolina'daki Boone Hall adlı plantasyonda düğün yaptı. İşte ünlü çifte yönelen eleştirilerin nedeni de buydu.





ÜNLÜ FİLMDE DE MEKAN OLARAK KULLANILMIŞTI

Çünkü onların mutlu bir şekilde hayatlarını birleştirdiği ve konuklarını ağırladığı o mekânda bir zamanlar siyahi köleler acımasızca çalıştırılıyordu.

Ünlü çift, sonradan bu yüzden herkesten özür diledi. Reynolds, bir röporajda bu konuda şunları söylemişti: " Biz oraya baktığımızda sadece güzel bir düğün mekânı görmüştük. Ama sonradan büyük trajediler barındıran bir yer olduğunu fark ettik."

Reynolds ve Lively, birçok kişinin insanlık dışı koşullarda çalıştırılıp belki de hayatını kaybettiği bu plantasyonda evlenip trajik olayları normalleştirmekle suçlanmıştı.

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İşte bu ünlü çiftin beraberlikleri süresince yaşadığı en büyük pişmanlık. Boone Hall adlı bu plantasyon; önemli rollerini Ryan Goslin ve Rachel McAdams'ın üstlendiği The Notebook adlı filmde de çekim mekânı olarak kullanılmıştı.