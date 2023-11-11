Ünlü aşıklar huzuru çiftlik hayatında buldu: Yiyecekleri sebzeleri yetiştirip inek ve keçi besliyorlar

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DOĞANIN KOLLARINDA İKİ ÇOCUK VE ONLARCA HAYVAN

Birçok kişi için çok uzun süre sadece bir hayal olarak kalsa da bunu gerçekleştirenler de var elbette. Bu gruptakiler,bütün hırslarından arınıp doğanın kollarında sevdikleriyle birlikte huzur buluyorlar. En azından söyledikleri bu yönde.

İşte bu hayali gerçekleştiren ünlü bir çifti anlatacağız şimdi size... Onlar içinde büyüyüp para kazandıkları ışıltılı dünyayı geride bıraktılar, iki çocuklarını da yanlarına alıp bir çiftlikte sebze yetiştirip onlarca hayvana bakarak basit ve sakin bir hayat sürdürüyorlar. Üstelik bunu son dört yıldır sürdürüyorlar.

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BASİT BİR YAŞAM İÇİN HOLLYWOOD'U TERK ETTİLER

Bu ünlü çift, gençlik yıllarında sinema ve TV dünyasında büyük başarı ve tabii ki para kazanan Ian Somerhalder ile Nikki Reed.

Vampire Diaries adlı diziyle şöhreti bulan 44 yaşındaki Somerhalder ile Twilight serisiyle tanınan 35 yaşındaki eşi Nikki Reed, basit bir yaşam uğruna Hollywood'u terk ettiler.

Onun yerine 6 yaşındaki kızları ve 5 aylık oğullarını bir çiftlikte, doğanın kollarında büyütmeyi tercih ettiler.

Geniş bir arazi içindeki çiftlik evlerinde bu iki küçük çocuğun yanı sıra her cinsten 18 tane hayvanla birlikte yaşamaya başladılar.

Ian Somerhalder ve Nikki Reed, tam dört yıldır böylesine sakin bir hayat sürdürüyorlar. Yakışıklı oyuncunun anlattığına göre de bu durumdan gayet memnunlar.





YİYECEKLERİNİN ÇOĞUNU KENDİLERİ ÜRETİYORLAR

E! News'a, gözlerden uzak bir çiftlikte yaşamanın nasıl olduğunu anlattı Ian Somerhalder. Bunun Hollywood tarzı yaşamdan çok daha huzur dolu bir yaşam olduğunu söyledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir sürü iş var. Bunca yaşam formunu bir arada görmek inanılmaz. Ve bütün bu farklı yaşam formlarının çiftlikte nasıl bir arada hayata tutunduğunu görmek muhteşem."

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Ian Somerhalder'ın anlattığına göre ünlü çift, yedikleri yiyeceklerin çoğunu kendileri üretiyorlar. Çiftliklerinde yiyebilecekleri sebzelerin yanı sıra lavantadan biberiyeye kadar çeşit çeşit bitki yetiştiriyorlar. Ayrıca aralarında inek, eşek ve keçilerin de bulunduğu tam 18 tane da hayvan besliyorlar.

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ÇOCUKLARININ VE DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN

Somerhalder ve Reed'in doğanın içinde yaşamasının tek amacı huzuru bulmak değil. Aynı zamanda hem kendi çocuklarının hem de dünyanın geleceğine de olumlu bir katkı sunabilmeyi hedefliyorlar.

Somerhalder çiftlik yaşamıyla kendi mesleğini, "Kiss the Ground" ve "Common Ground" adlı belgesel projeleriyle de birleştirdi.

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Bu iki proje, tarım topraklarını iyileştirmeye ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeye yönelik bir bilinç oluşturmayı amaçlıyor.

Somehralder'ı bu film projelerinde ünlü meslektaşlardı Woody Harreson, Jason Momoa, Rosario Dawson da yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncuya göre bu belgeseller iki çocuğuna yazılmış bir aşk mektubu aynı zamanda.

Bu konuda bakın neler söylüyor Somerhalder: "Bir ebeveyn olarak çocuklarınıza bakıp 'Üzgünüm' demek istemezsiniz. Bunun yerine 'Bir şeyler yaptık. Sonuç olarak da geleceğimizi güvence altına aldık" demek istersiniz."





OĞLUNU BU ÇİFTLİKTE DÜNYAYA GETİRDİ

Bu arada Ian Somerhalder ve Nikki Reed'in ikinci bebeği de hastane yerine bu çiftlik evinde dünyaya geldi.

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Doğum sırasında yanında kendisine yardımcı olan iki ebe bulunan Reed, bunun "dönüştürücü" bir deneyim olduğunu söylemişti.

Hatta o sırada çekilen fotoğraflarından bazılarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı Reed.

Nikki Reed ile Ian Somerhalder, 2015 yılından bu yana evliler. Reed, ilk evliliğini Paul McDonald ile yapmıştı. Sonra Somerhalder ile ilişkisi başlayınca ondan boşandı.





Ünlü çift, doğanın kollarındakihayatlarından kesitleri sosyal medya sayfalarından paylaşıyorlar.

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Çift, tükettikleri yiyeceklerin çoğunu da kendileri üretiyor. Doğayla baş başa sürdürdükleri hayatlarında aralarında inek, keçi ve eşeğin de bulunduğu 18 tane farklı hayvana bakıyorlar.