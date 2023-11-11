Ünlü yıldız dehşeti yaşadı: Evinin salonu da yatak odası da zindana döndü... Gördüğü şiddeti güvenlik kamerası kaydetti

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AİLE İÇİ ŞİDDET DÜNYAYI ZİNDANA ÇEVİRDİ

Aslında bugüne kadar eşinden ya da sevgilisinden şiddet gören ünlüler denilince akla gelen ilk örnek Rihanna oluyordu.

2009 yılında Rihanna'nın,birlikte olduğu Chris Brown'dan dayak yediği için Grammy ödül törenine gidemediği ortaya çıktığında büyük gürültü kopmuştu.

Rihanna'nın o dayak nedeniyle morluklar içinde kalan yüzünün görüntüleri bir daha silinmeyecek şekilde hafızalara kazındı.

Şimdi ise bir başka ünlü ayrıldığı sevgilisinden gördüğü şiddetin kan donduran görüntülerini açtığı davada delil olarak sundu.

İstediği ise bir daha aynı şeyleri yaşamamak için dayakçı eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılması. Küçük bebeklerinin tam velayetinin ise kendisine verilmesi.

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GÜVENLİK KAMERASININ KAYDETTİĞİ GÖRÜNTÜLER DEHŞET VERİCİ

Böylesine büyük bir dehşet yaşayan kişi, ünlü şarkıcı ve oyuncu Keke Palmer. 30 yaşındaki Palmer, sekiz aylık bebeğinin babası olan eski sevgilisi Darius Jackson'ın ilişkileri sırasında kendisine hem fiziksel hem de duygusal şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Jackson'ı kendisini döverken gösteren ve evindeki güvenlik kamerası tarafından çekilen tüller ürpertici görüntüleri de açtığı davada delil olarak sundu.

Keke Palmer'ın duruşmada delil olarak sunduğu görüntüler ise kelimenin tam anlamıyla dehşet verici.

Kariyerine çocuk yıldız olarak başlayan Keke Palmer'ın evindeki güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüler yaşanan dehşeti de tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor.

Söz konusu videoda öfkesini kontrol edemeyen Jackson'ın Keke Palmer'ı tartakladığı, ittiği, köşeye sıkıştırdığı, yerde sürüklediği, kısacası üzerinde yoğun bir fiziksel şiddet uyguladığı görülüyor.

Keke Palmer'ın ifadesine göre hem duygusal hem de fiziksel şiddet ilişkileri boyunca devam etti.

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BOYNUNA SARILIP YERE ÇARPTI

Keke Palmer, mahkeme dokümanlarındaki ifadesinde bir keresinde Darius Jackson'a gösterdiği bir fotoğraf nedeniyle kavga çıktığını sonuç olarak yine şiddete uğradığını ileri sürdü.

Söz konusu bikinili fotoğrafını Palmer, o sırada sevgilisi olan Jackson'a , uyguladığı egzersiz programının ne kadar işe yaradığını kanıtlamak için göstermişti iddiasına göre.

O sırada yatak odasında bulunuyorlardı. Darius Jackson, sinirlendi ve Keke Palmer'ı yere çarptı. Ertesi sabah Palmer uyandığında Jackson',evin ön kapısının merdivenlerinde duruyordu.

Bir yandan da Palmer'a bağırıyordu. Keke Palmer yanına gittiğinde de Jackson genç kadının boynuna sarılıp onu sırt üstü merdivenlere düşürdü.

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Palmer'ın ileri sürdüğüne göre Jackson, ilişkileri boyunca da kendisini taciz etti. Genç yıldızın iddiasına göre eski sevgilisinin ilişki sırasındaki bu tacizi sadece fiziksel değildi.

Aynı zamanda Darius Jackson'ın uyguladığı duygusal şiddete de katlanmak zorunda kaldı Keke Palmer.

Keke Palmer' ile Darius Jackson'ın ilişkisi 2021 yılında başladı. Bir erkek çocukları olan çift geçen ay yollarını ayırdı.

KISKANÇLIK DUYGUSUYLA EZİYET EDİYORDU

Palmer'ın ifadesine göre eski sevgilisi Jackson aynı zamanda aşırı kıskanç davranışlar da sergiliyordu.

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Birlikte gittikleri herhangi bir yerde başka biriyle biraz uzun süre konuşsa ya da bir başkasına baksa Palmer'a hakaret edip "Beni sevmiyorsun" demeye başlıyordu.

Keke Palmer bu durumu ifadesinde "Bana sanki yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hissettiriyordu" diyerek anlattı.

Palmer'ın ileri sürdüğüne göre Jackson kendisine zaman zaman küçük oğullarının gözü önünde de fiziksel şiddet uyguluyordu.

Keke Palmer eski sevgilisini, evindeki eşyaları sokaklara atıp zarar vermekle de suçladı. Aynı zamanda Darius Jackson'ın, kendisinin araba kullanmasını engellemeye çalıştığını bunun için de arabanın anahtarlarını attığını da ileri sürdü.

Palmer'ın iddiaları arasında çarpıcı bir tane daha var. Buna göre Darius Jackson genç yıldızı "Eğer beni terk edersen kendimi silahla öldürürüm" diye tehdit ediyordu.