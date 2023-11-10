Ünlü oyuncu acı dolu çocukluğunu anlattı: Benim babam kıskanç küfürbazın biriydi

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ZORLU BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

İşte çocukluk yıllarında babasıyla yaşadığı zorlu deneyimler sinema dünyasının ünlülerinden birinin geleceği konusunda da belirleyici olmuş.

Söylediğine göre babası öylesine ağzı bozuk, öylesine kıskançbir adammış ki kariyerinin ilk döneminde uğradığı başarısızlıklar bile onun canını çok fazla yakmamış. Kendi ifadesiyle "Büyük acılara hiç de yabancı değilmiş".

Bu "büyük acılara yabancı olmama" durumu belli ki onun hayatını değiştiren ünlü filmin unutulmaz repliğine de yansımış.

"Acı yok Rocky, acı yok" dediğimizde kimden söz ettiğimizi anlayacaksınız zaten. Evet... Sylvester Stallone.

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'UMUT İŞİNDEYİM... MUTSUZ SONLARI HİÇ SEVMEM'

Geçen yıl karısı Jennifer Flavin ile ayrılması ve sonra tekrar bir araya gelmesiyle gündemin ilk sıralarına yerleşen 77 yaşındaki Stallone'nin hayatı da bir dijital platform için belgesel haline getirildi.

Ünlü yıldız o kapsamda da geçmiş hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de anne ve babasıyla ilişkileri.

Sylvester Stallone, o belgesel kapsamında hayata bakışına dair çok çarpıcı bir cümle söyledi: " Ben umut işindeyim... Mutsuz sonlardan nefret ederim."

DOĞRU DÜRÜST ANNE- BABA SEVGİSİ GÖRMEDİ

1946 yılında New York'ta dünyaya gelen Stallone, sorunlu bir çocukluk geçirdi. Hem annesi Jackie hem de babası Frank ile arası çok da iyi değildi.

Stallone'nin anlattığına göre annesi Jackie, çocuk dünyaya getirme ve onlarla ilgilenme konusunda da bilindik annelere pek benzemiyordu. Dokuz aylık hamileyken bile otobüslere binerdi. Sonra da doğuma giderdi.

Bu arada Stallone, kendisiyle özdeşleşen çarpık gülümsemesinin ve düzgün olmayan konuşmasının nedeninin de annesinin hamileliği sırasındaki bu dikkatsizliği olduğunu söyledi.

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BABASINI 'GADDAR' DİYE TANIMLADI

Usta oyuncu, babası Frank Stallone Sr'ı tek kelimeyle "gaddar" diyerek tanımladı. Özellikle de ağabeyiyle sürekli kavga ettiklerini sözlerine ekledi.

Stallone, babasının kendilerine fiziksel şiddet uyguladığını anlattı. Sonra da ekledi: " Ciddi acılara yabancı değilim."

Stallone annesi Jackie hakkında da pek iyi sözler sarf etmedi: "Annemiz de oldukça kötüydü. Hiç kırılmayan uzun tırnakları vardı."

Sylvester Stallone, anneleri ve babaları onları yanlarında istemediğinden şu anda 74 yaşında olan kardeşi Frank ilesık sık bakım evlerinde kaldıklarını itiraf etti.

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Söylediğine göre bu durum onu sinema kariyerinde bile etkiledi. Özellikle de kariyerinin ilk dönemlerinde izleyicinin onayını almaya gereksinim duymasının nedeninin anne ve babasının ihmalinden kaynaklandığını savundu.

Ama anne ve baba sevgisi olmadan büyümesi, ihmal edilen bir çocuk olması onun Hollywood'da çıkış yapmak için mücadele ederken de güçlü kalmasını sağladı anlattığına göre.

Küçük oğluna kendi adını veren baba Frank Stallone Sr. (en solda) ünlü oyuncunun anlattığına göre kendi çocuklarıyla bile rekabet halindeydi.





BABASI ONUN POLO OYNAMADAKİ BAŞARISINI ÇEKEMEDİ

Annesi ve babası boşandıktan sonra Stallone babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Erkek kardeşi ise annesinin yanında kaldı.

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Babasıyla yaşadığı sırada Stallone, polo oynamaya başladı. 13 yaşına gelinceye kadar da ülke çapında adını duyurdu. Ama bu dönemde babası Frank Sr. onu kıskanmaya başladı. Oğlunun polodaki başarısından pek hoşlanmadı.

Hatta Stallone'nin anlattığına göre bir maç sırasında babası Frank, önce tribünlerden oğluna bağırmaya başladı. Sonra kendini tutamayıp sahaya indi. Bağırarak oğlunun oynama tarzını eleştirdi. Herkesin içinde onu "Ata fazla hızlı vuruyorsun' diye azarladı.

Hatta bununla da yetinmedi ve Stallone'nin boğazına yapışıp onu sahaya fırlattı. Atı aldı ve sahanın dışına gitti.

Stallone sonrasını da şöyle anlattı: " Orada yatıyordum ve bir daha hayatım boyunca bir at görmek istemiyordum."

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KISKANÇLIĞINI BİR TÜRLÜ YENEMEDİ: Belki hayatı boyunca değil ama çok uzun süre bir daha polo oynamadı Stallone. Fakat 40 yaşına geldiğinde bir gün polo oynarken babasını da çağırdı. Ama babası o zaman da oğluna duyduğu kıskançlığı saklayamadı. Stallone'nin sırtına vurup onu attan düşürdü. Ondan sonra da Stallone bir daha asla polo oynamadı.





OĞLUYLA REKABET EDİYORDU

Stallone, Hollywood'da şöhreti bulmaya çalışırken bir yandan da senaryo yazmaya başladı. Bir keresinde "Atlar" adında bir senaryo yazdı. Western tarzındaki bu senaryoda babası da şerif rolünü üstlendi. Erkek kardeşi Frank da senaryoya dahildi.

Stallone o deneyimlerini şöyle anlattı belgeselde: " Babamın canlandırdığı karakterin bizi öldürdüğü bir bölüm vardı. Babam orada biraz fazla keyif aldı."

İşte o durumda Stallone'nin erkek kardeşi Frank babaları hakkında "kıskanç" ifadesini kullandı.

Sadece Frank ve Sylvester Stallone kardeşler değil aileyi tanıyanlar da baba Frank Sr'ın iki oğluna tuhaf davrandığını ifade etti.

En çarpıcı örneği de Stallone'nin Rocky filmiyle başarı kazanmasından sonra geldi. Bu durumu da yönetmen John Herzfeld anlattı.

Baba Stallone'nin boks konulu bir senaryoyla kendisine geldiğini söyledi yönetmen. Sonra da şu değerlendirmeyi yaptı: "Frank Sr, hala oğlu Sylvester ile yarışıyordu."

Tabii ki Sylvester Stallone de bu duruma karşı çıktı. Boks konusu filmin kendi yaratımı olduğunu savundu.

Baba Frank Stallone Sr ile kendi kariyerinin oğlu Sylvester'ın gölgesinde kaldığını ve bu başarının aileye zarar vereceğini savundu.

Stallone annesi Jackie hakkında da çok iyi sözler sarf etmedi. Yaptırdığı estetik operasyonlarla bilinen Jackie'ninhamileliklerinde bile kendine dikkat etmediğini söyledi.