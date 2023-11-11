Tüyler ürperten kehanet yine gündemde: 'Halk adaların kralını tahtından edecek'... William taç yüzü görmeyecek

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İşte şimdi bir kez daha İngiliz kraliyet ailesi gündemin ilk sıralarında. Bunun da iki tane nedeni var. Biri Kral Charles'ın, önümüzdeki 14 Kasım'da 75 yaşına girecek olması.

Tabii ki küçük oğlu Harry ile karısı Meghan'ın, tüm aileyi bir araya getirecek olan kutlamaya katılmaması da uzun zamandır konuşuluyor. Yani Charles, bu sene yeni yaşını daha sakin bir şekilde kutlamak istese de olup bitenler buna olanak vermiyor.

Bir de başka bir ayrıntı daha var İngiliz kraliyet ailesinin gündemin ilk sıralarında yer almasına neden olan.

Bu da tarihin dönemeçlerini öngördüğü ileri sürülen Nostradamus'un kehanetleriyle ilgili yapılan bir yorum. Eğer bu kehanetler doğruysa Kral Charles'ın tahtta geçireceği sayılı günleri var.

Diğer yandan da ondan sonra ilk sıradaki veliahtı olan William da kraliyet tacını ancak rüyasında görecek. Gelin bütün bu iddialara bir bakalım.

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'ONLAR GELSEYDİ KUTLAMA, CENAZEYE DÖNÜŞÜRDÜ'

Önce Charles'ın doğum günüyle başlayalım. Kral, yeni yaşını karısı Camilla ile birlikte yaşadığı Clarence House'da kutlayacak. Aile üyeleri de orada hazır bulunacak. Tabii ki Prens Harry ile karısı Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet dışında.

Bir süredir bu konuda farklı iddialar ortalıkta dolaşıyordu. Bütün bunlar da küçük oğlu Harry'nin Charles'ın doğum günü üzerinde kara bir bulut olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi zaten.

Harry'nin ileri sürdüğüne göre kendisine ve ailesine bu kutlamalar için davetiye gönderilmedi. Fakat Buckingham kaynaklarına bakılırsa Harry ve ailesi davet aldı ancak kutlamaya katılmayacaklarını bildirdi.

Bütün bunların üstüne Harry ile Meghan'ın Charles'ın doğum gününe katılmaması ile ilgili çok sert bir yorum da kraliyet yorumcusu Richard Eden'dan geldi.

Eden sözünü sakınmadı ve düpedüz "Harry ile Meghan'ın kutlamada yer almamasına şaşmamak gerek. Çünkü onların bulunduğu kutlama, cenazeye dönüşür" diye yorum yaptı.

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CHARLES ÇOK KIZGIN... AMA KAPILARI TAMAMEN KAPATMIYOR

Charles ve küçük oğlu Harry ile ilgili başka bir iddia daha var son günlerde. Buna göre Charles, küçük oğluna gerçekten çok kızgın. Ona karşı olan öfkesi bir türlü dinmek bilmiyor.

Bunun en önemli nedeni de Harry'nin, karısı Meghan ile birlikte yaptıklarının Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatının son yıllarını kabusa çevirmesi, yani onu çok üzmesi.

Diğer yandan Charles, her ne kadar küçük oğluna büyük bir öfke duysa da yine de ona bütün kapıları tamamen kapatmıyor... "Baba yüreği" deyip geçelim bu noktayı.

Charles'ın yakın arkadaşlarının İngiliz basısına sızdırdığı haberlere göre Charles, son 12 ayda yaşadıklarında öylesine bunaldı ve bezdi ki yaklaşan doğum gününü bile eskisi gibi gösterişli şekilde kutlamaktan yana değil.

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Yine iddialara göre zaten Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın yokluğu da bu kutlamalar üzerinde kara bir bulut gibi dolaşacak.

"WILLIAM TAHTI GÖREMEYECEK" İDDİASI BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Şimdi de İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir başka ve daha fazla merak uyandıran bir ayrıntıya geçelim. Bu arada İngiliz basını İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir kehanet de gündeme bomba gibi düştü.

Bu kehanetler tabii ki hemen anladığınız gibi Nostradamus'a ait. 1555 tarihli Propheties adlı eserinde dünyanın yaşadığı ve tarihin değişmesine neden olan birçok olayı öngören Nostradamus'un İngiliz kraliyet ailesine dair kehanetleri Kral'ın doğum gününde yine tartışma konusu.

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Kraliyet uzmanları Nostradamus'un önümüzdeki yıl için kehanetlerini yorumladı ve Kral Charles için endişelenmeye bile başladı çoktan.

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'TAHTA ÇIKMAYI HİÇ BEKLEMEYEN ADAM'

Çünkü Nostradamus kehanetlerinde Kral'ın sürgüne gitmesinden ve yerine kendisi bile tahta çıkmayı hiç beklemeyen bir adamın kral olmasından söz ediyor.

Tabii ki bu kehanetler yoruma açık ve daha önce meydana gelmiş bazı olayları da işaret ediyor olabilir. Ama bu durum, konunun ciddiye alınmasını da engellemiyor.

2017 yılında hayata veda eden Mario Reading kaleme aldığı kitabında Nostradamus'un dörder dizelik kehanetlerini tarinlerle ilişkilendirerek yorumladı. Bu çalışmaya göre Nosstradamus, Kraliçe 2. Elizabeth'in 2022 yılında, 96 yaş civarında öleceğini öngörüyordu. Onun bu öngörüsü gerçekleşti.

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Bu bakış açısıyla Nostradamus'un kehanetleri okunup yorumlandığında da İngiltere Kralı'nı pek iyi bir geleceğin beklemediği söylenebilir.

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'HALK, ADALARIN KRALINI TAHTTAN İNDİRECEK'

Bir bakalım Nostradamus'un bu dörtlüğüne.

"Çünkü onun boşanmasını onaylamadılar

Daha sonra değersiz olduğunu düşündükleri bir adam

Halk, adaların kralını tahttan indirecek.

Kral olmayı hiç beklemeyen bir adam yerini alacak."

Bu arada Reading'in yorumuna göre Kral Charles'ın hem kendisine ve eşi Camilla'ya yönelik ısrarlı saldırılardan bıkarak tahttan çekileceği de öne sürülebilir.

Yine bir başka ayrıntı Charles'ın Camilla ile ilişkisi yüzünden ilk eşi Galler Prensesi Diana'dan boşanması da halkın büyük çoğunluğu tarafından onaylanmamıştı.

Hatta Camilla, çok uzun süre halkın gözünde "Dünyanın en nefret edilen insanı" ve "Yuva yıkan kadın" olarak anılmıştı.

Bu kehanetler de zaten yıllardır konuşulan bir konuyu tekrar gündeme getirdi. Yıllardır konuşulan bir görüşe göre William asla tahta çıkamayacak.

Bu görüşü savunanlar ne olacağını söylemese de Harry'nin ABD'den gelip tahta geçeceğini savunuyor. Onlara göre Nostradamus'un kehanetindeki "kral olmayı hiç beklemeyen adam" cümlesi de Harry'i işaret ediyor.

Fakat bu görüşe karşı çıkanlara göre Harry'nin taht sıralamasından tamamen çıkarılmadığı düşünüldüğünde söz konusu kişi bambaşka biri de olabilir.

Bu arada hatırlatalım ki Kraliçe Elizabeth'in de bugün oğlu Charles'ın da tahta çıkması onların ilk sıradaki beklentileri dahilinde değildi.

Eğer Elizabeth'in amcası Kral Edward, Wallis Simpson aşkı uğruna tahtını bırakmasaydı Elizabeth'in babası 6. George da büyük olasılıkla kral olamayacaktı. Durum böyle olunca da bugün birer magazin figürü gibi bütün dünyanın izlediği İngiliz kraliyet ailesini bambaşka kişiler temsil edecekti.