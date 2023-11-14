İşte kimse bunu duymayı beklemiyordu: Çok zorbalık yaptılar... Hiç arkadaşım olmadı

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Kocası demişken... İlerleyen yaşına rağmen dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak nitelendiriliyor hayatını paylaştığı o ünlü adam. Arada sert rüzgarlar esse de birliktelikleri aynı sağlamlıkta devam ediyor.

Bu aşkın meyvesi olan dört tane çocuğu da var. Üç erkek çocuktan sonra dünyaya getirdiği bir kız çocuğu ile de istediği her şeye sahip oldu. Müzik dünyasından sonra moda dünyasında da kendini kabul ettirdi.

Kısacası birçok insanın hayal edebileceği her şeyi var. Servet, şöhret, mutlu aile, bitmeyen aşk ve güzel çocuklar.

HAYATI BUGÜN OLDUĞUNDAN ÇOK FARKLI

Ama bu ünlü, hayatının her döneminde bu kadar mutlu muydu dersiniz? Elbette hayır. Üstelik bu durumu da kendisi itiraf etti.

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Yukarıda sözünü ettiğimiz bu ünlü, Victoria Beckham'ın ta kendisi. David Beckham ile 1999 yılından bu yana evli olan dört çocuk annesi Victoria Beckham, birçok kişiye göre dünyanın en şanslı insanlarından biri.

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı onunla tanışmak için can atıyor. Zaten ünlü ve zengin bir çevrenin içinde. Partilere davet ediliyor, kendisi gibi ünlü arkadaşlarıyla gezip tozuyor.

Ama 49 yaşındaki Beckham okul yıllarında bugünkü hayatını hayal bile edemeyecek durumdaymış kendisinin anlattığına göre.

SINIFTAKİ EN KİBAR KİŞİ SİZ OLUN

Çocuklar ve Gençler Arasındaki Zorbalığı Önleme Haftası kapsamında sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı Beckham. Geçmişine yani okul yıllarına dair bilinmeyen bazı ayrıntıları dile getirdi.

Kızı Harper Seven ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Beckham, çocuklara ve gençlere "Sınıftaki en kibar kişi siz olun" diye seslendi.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: " Güçlü ve şefkat dolu bir çocuk yetiştirdiğim için gurur duyuyorum. Ben büyürken okulda çok zorbalığa uğradım. Harper'a da her zaman kibar olmanın ve biri okulda zorbalığa uğradığında onun yanında yer almanın ne kadar önemli olduğunu söylüyorum."

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'YALNIZ BİR KIZ ÇOCUĞU GÖRÜRSEN BİL Kİ O SENİN ANNENDİR'

Victoria Beckham kızına "Eğer oyun bahçesinde tek başına bir kız görürsen bil ki o senin annendir" dediğini de anlattı.

Beckham birinin zorbalığa uğradığını gördüğünde bu duruma sessiz kalmamamın ne kadar önemli olduğunun da altını çizdi.

Victoria Beckham söz konusu hafta kapsamında verdiği bir röportajdan bir klibi de sosyal medya hesabından paylaştı.

Victora Beckham okuldayken yaşıtlarının zorbalığına uğradığını anlattı: "Arkadaş bulmakta zorlandığını " ifade etti.

Kızı Harper'ın ise kendisinin tam tersi olduğunu ve kolayca arkadaş edindiğini söyledi.