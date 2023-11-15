Kolu kanadÄ± kÄ±rÄ±k kayÄ±npederinin gururu: Ä°yi ki karÄ±mÄ± dinlemedim.. Ä°yi ki gelinimiz oldun!

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ANNESÄ°NDEN SADECE TAHTI DEÄžÄ°L, DERTLERÄ°NÄ° DE DEVRALDI

DoÄŸrusu Charles, tahta Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra da durum deÄŸiÅŸmedi. Annesinin sadece tahtÄ±nÄ± deÄŸil sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± da devraldÄ± Charles.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Harry ile Meghan'Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlar bitmek bilmedi. Ã–yle ki Charles en mutlu gÃ¼nÃ¼nde bile yani yÄ±llarca bekleyip tacÄ±na kavuÅŸtuÄŸu gÃ¼n de kolu kanadÄ± kÄ±rÄ±k bir haldeydi.

BÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William tÃ¼m ailesiyle birlikte tÃ¶rendeydi ama kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry yalnÄ±z baÅŸÄ±na ve bir yabancÄ± gibi oradaydÄ±.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n annesi Diana'dan boÅŸandÄ±ktan sonra gerÃ§ekten sevdiÄŸi Camilla Parker Bowles ile evlenen Kral'Ä±n belki o aÃ§Ä±dan yÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼.

Ama annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry ve karÄ±sÄ±nÄ±n ailenin en gizli sÄ±rlarÄ±nÄ± bile aÃ§Ä±k etmesi derken Charles, tahtÄ±nÄ±n keyfini bile tam olarak sÃ¼remedi.

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YÃœZÃœNÃœ GÃœLDÃœREN BÄ°RÄ° VAR

Ama kraliyet uzmanlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bunca dertle uÄŸraÅŸan Charles'Ä±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren bir kiÅŸi var: BÃ¼yÃ¼k gelini Kate Middleton. Yani bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Galler Prensesi Catherine.

Aileyi yÄ±llardÄ±r takip eden kraliyet uzmanlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa dÃ¼n 75 yaÅŸÄ±na giren Charles, Kate'in hem oÄŸlu William'a ailenin geri kalanÄ±yla saÄŸlam baÄŸlar kurdurduÄŸu iÃ§in gelinini taktir ediyor. Tabii William'Ä±n ÅŸu ana kadar Ã§ok falso vermeyen aile hayatÄ±nÄ± da unutmamak gerek...

Kate, aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana kÄ±sa sÃ¼rede uyum saÄŸladÄ±ÄŸÄ±,"ÅŸirket" diye adlandÄ±rÄ±lan ailedeki herkesle profesyonel iliÅŸkiler kurduÄŸu iÃ§in kayÄ±npederi Charles'tan tam notu aldÄ± Ã§oktan.Â

OK! dergisine konuÅŸan kraliyet uzmanÄ± Jennie Bond, Charles'Ä±n geliniyle bÃ¶ylesine iyi olan iliÅŸkisini Kate'in geÃ§miÅŸine yani normal ve birbirine baÄŸlÄ± bir aileden gelmesine baÄŸladÄ±. Bu sayede Kate, gelin gittiÄŸi ailede de kendi ailesinde gÃ¶rdÃ¼klerini tekrarlÄ±yor.

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AyrÄ±ca yine Bond'a gÃ¶re Kate bu Ã¶zelliÄŸi sayesinde Charles da Ã¼Ã§ torunu George, Charlotte ve Louis'den mahrum kalmÄ±yor. Harry ile Meghan'Ä±n Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet'i doÄŸru dÃ¼rÃ¼st gÃ¶remeyen Charles, torun sevme zevkini Kate ve William'Ä±n Ã§ocuklarÄ±yla gideriyor.

Kraliyet uzmanÄ± Jennie Bond "SanÄ±rÄ±m Charles, gelini Kate'in yarattÄ±ÄŸÄ± bu saÄŸlam aile baÄŸlarÄ±na hayran ve bunu takdir ediyor" dedi.

Charles'Ä±n Ã¼Ã§ torunuyla birlikte gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ fotoÄŸraflar ve katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinliklerdeki tavÄ±rlarÄ±ndan yola Ã§Ä±kan Bond "Charles torunlarÄ±nÄ± Ã§ok seviyor. Bu Ã¼Ã§ Ã§ocukla Ã§ok rahat bir iliÅŸkisi var. Ben Kral'Ä±n, Kate'in bu Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu bÃ¼yÃ¼tme tarzÄ±yla gurur duyduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

UYUM SAÄžLAMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ABALADI

Jennie Bond, baÅŸlarda Kate iÃ§in de iÅŸlerin bu kadar kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Åžu anda giyiminden tavÄ±rlarÄ±na aileyi kusursuz bir biÃ§imde temsil eden, birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan "kraliyet ailesi Ã¼yelerinden daha asil" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Kate'in aileye katÄ±ldÄ±ktan sonra bunun ne anlama geldiÄŸini Ã¶ÄŸrenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

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Kendisi sÄ±radan bir aileden gelen ve spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda bÃ¼yÃ¼meyen Kate buna raÄŸmen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuna aile iÃ§indeki rollerini Ã¶ÄŸretme konusunda da baÅŸarÄ±lÄ±.

Kraliyet uzmanÄ± Bond "Kate'in Ã§ocuklarÄ±na, Ã¶zellikle de gelecekte kral olmak iÃ§in doÄŸmuÅŸ bir Ã§ocuÄŸa dengeli bir eÄŸitim saÄŸlamanÄ±n anahtarÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

GELÄ°NÄ°NE UZAKTAN Ã–PÃœCÃœK BÄ°LE GÃ–NDERDÄ°

Kate ile Charles halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± zaman da sÄ±k sÄ±k yakÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. KraliÃ§e 2. Elizabeth'in tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Charles'Ä±n yerinde duramayan torunu Louis'yi dizlerine oturtmasÄ± onu oyalamasÄ± yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶stergelerinden biri.

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AyrÄ±ca Kate'in, kayÄ±npederinin babasÄ± Prens Philip'in cenaze tÃ¶reninde onun yanÄ±na gidip elini omuzuna atmasÄ± da hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Charles ile gelini Kate'in iyi geÃ§indiÄŸinin bir baÅŸka kanÄ±tÄ± da yine KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce dÃ¼zenlenen bir etkinlikte yaÅŸandÄ±. Charles, etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± katedrale girdiÄŸinde uzaktan gelini Kate'e bir Ã¶pÃ¼cÃ¼k gÃ¶nderdi.

BAÅžTA CAMILLA ONU HÄ°Ã‡ Ä°STEMEDÄ°

Bu arada baÅŸlarda Kate'e Ä°ngiliz kraliyet ailesinin pek sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m. Ã–zellikle Camilla, sÄ±radan bir aileden gelen Kate'in William ile evlenmesini onaylamÄ±yordu. Hatta bu konuda ailenin diÄŸer Ã¼yelerini de etkilemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

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Yine bir iddiaya gÃ¶re Camilla Kate'in annesi ve babasÄ± Carole ile Michael'a da pek iyi davranmÄ±yordu. OnlarÄ± Kate ile William'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kensington'daki daireye hizmetlilerin girdiÄŸi kapÄ±dan girmesi iÃ§in zorlamÄ±ÅŸtÄ±.



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ONUN GÃ–LGESÄ°NDE KALMAKTAN RAHATSIZ OLMUYOR

Fakat Ã¶yle ya da bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Kate'in ailedeki en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi kayÄ±npederi Charles.

GeÃ§en yÄ±l Noel etkinliklerinde de Londra'da yapÄ±lan Eurovision ÅžarkÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ±'nda da Kate, Charles'Ä± gÃ¶lgede bÄ±rakacak etkinliklere imzasÄ±nÄ± attÄ±. Ã–zellikle de Eurovision'da piyano Ã§almasÄ± yarÄ±ÅŸmadan bile daha Ã§ok konuÅŸuldu.

Bu durum da bazÄ± Ã§evrelerde Charles'Ä±n bu duruma kÄ±zacaÄŸÄ± ve Kate'i geri Ã§ekeceÄŸi sÃ¶ylentilerine yol aÃ§tÄ±. YÄ±llardÄ±r bilindiÄŸi gibi Charles, gÃ¶lgede kalmayÄ± pek sevmiyor. Hatta eski eÅŸi Diana'yÄ± da kendisini sÃ¼rekli geri planda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶fke duyduÄŸu konuÅŸuluyordu.

Fakat kraliyet uzmanlarÄ± o sÄ±rada olup bitenlerle ilgili olarak Kate'i bu kadar Ã¶ne Ã§Ä±karan kiÅŸinin bizzat Charles'Ä±n kendisi olduÄŸunu savundu.